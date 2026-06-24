Supermicro amplía su cartera de soluciones de IA en el borde con plataformas Intel optimizadas (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro amplía su cartera de soluciones de IA en el borde con plataformas Intel optimizadas para inferencia de baja latencia e implementaciones industriales

Acelere la adopción de IA en el borde con sistemas de baja latencia y bajo consumo energético, optimizados para comercio minorista, manufactura, seguridad y logística.

Implemente modelos de IA más grandes en el borde con hasta 32 GB de VRAM, escalabilidad multi-GPU y arquitecturas de memoria de alto ancho de banda.

Una cartera flexible que combina NPU integradas, aceleración de GPU dedicada y formatos compactos para reducir el coste total de propiedad y simplificar la implementación de IA.

SAN JOSÉ, California, 24 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de IA, empresariales, de almacenamiento y 5G/Edge, con Data Center Building Block Solutions (DCBBS), ha dado a conocer hoy la ampliación de su soporte para soluciones de computación perimetral optimizadas para IA, impulsadas por tecnologías Intel. Estos sistemas incluyen nuevos sistemas con procesadores Intel Core Ultra Series 3, procesadores Intel Core Series 2 y GPU Intel Arc Pro B. La gama de sistemas abarca desde sistemas compactos sin ventilador para aplicaciones industriales, servidores de montaje en rack 1U de poca profundidad para entornos con espacio limitado, hasta una minitorre para oficinas. Diseñada como una solución rentable para la inferencia de IA de baja latencia y la automatización inteligente, la cartera ampliada ayuda a organizaciones de los sectores minorista, manufacturero, de seguridad física, transporte y logística a implementar IA escalable y de bajo consumo en el borde de la red.

"A medida que se acelera la adopción de la IA con agentes, las organizaciones necesitan una infraestructura de borde que pueda ofrecer inferencia en tiempo real, rendimiento de baja latencia y eficiencia energética cerca de donde se generan los datos", afirmó Mory Lin, vicepresidente de IoT/Embedded y Edge Computing en Supermicro. "Nuestros sistemas de borde más recientes con tecnología Intel, junto con nuestra cartera de DCBBS, brindan a los clientes un mayor control de costes y flexibilidad para implementar y escalar cargas de trabajo de IA en entornos de borde exigentes".

Si desea disponer de más información sobre las soluciones de IA de borde de Supermicro con tecnología Intel, visite www.supermicro.com/intel-edgeAI, asista al seminario web conjunto de Intel y Supermicro el 25 de junio y vea el resumen en video.

"Las cargas de trabajo de IA en el borde de la red requieren una combinación de computación de alto rendimiento, eficiencia energética, aceleración escalable y un coste total de propiedad (TCO) adecuado", comentó Dan Rodriguez, vicepresidente corporativo y director general del Grupo de Computación de Borde de Intel. "Al combinar los procesadores Intel Core Ultra y las GPU Arc Pro con los sistemas optimizados para el borde de Supermicro, los clientes pueden implementar soluciones de IA de forma más rápida y eficiente en una amplia gama de entornos reales".

El SYS-E103-14P, sin ventilador, integra los procesadores Intel Core Ultra Series 3 en una plataforma compacta para montaje en riel DIN, optimizada para cargas de trabajo de inferencia de IA, como visión artificial y automatización industrial. Equipado con una GPU y una NPU integradas que ofrecen hasta 180 TOPS de rendimiento de IA combinado, el sistema permite el procesamiento eficiente de cargas de trabajo de IA agente en el borde sin necesidad de una GPU dedicada. Supermicro mejora aún más la plataforma con hasta 128 GB de memoria DDR5, amplia conectividad de E/S y compatibilidad con temperaturas de funcionamiento de 0°C a 45°C, lo que la hace ideal para implementaciones robustas y de bajo consumo energético en el borde.

Supermicro presenta además el SYS-521AD-LN2, una minitorre delgada para IA con procesadores Intel Core Serie 2. Con hasta 12 núcleos P de alto rendimiento, hasta 64 GB de memoria DDR5 y compatibilidad con aceleradores de GPU compactos, el sistema está diseñado para inferencia de IA localizada, desarrollo de modelos y optimización en entornos de oficina y de borde. La torre compacta admite aceleradores como la GPU Intel Arc Pro B50 y la GPU NVIDIA RTX Pro™ Blackwell 2000, lo que ofrece a los clientes opciones flexibles para optimizar el rendimiento en una amplia gama de cargas de trabajo de IA.

Los sistemas de borde SYS-111AD-WN2R de Supermicro, de formato 1U de poca profundidad, y el compacto SYS-E300-13AD5 también se han actualizado para admitir procesadores Intel Core Serie 2, lo que permite a los clientes aumentar el rendimiento de la IA y la computación manteniendo la infraestructura y las instalaciones existentes. Las plataformas actualizadas también admiten memoria DDR5, lo que ayuda a los clientes a mejorar el ancho de banda y la capacidad de respuesta del sistema, a la vez que satisfacen la creciente demanda de tecnologías de memoria de próxima generación.

Supermicro también admite en este momento una amplia gama de GPU Intel Arc Pro Serie B en su cartera de servidores de IA de borde, líder en la industria, lo que proporciona un nuevo nivel de aceleración gráfica profesional para cargas de trabajo de IA y computación visual.

La Intel Arc Pro B70 ofrece hasta 367 TOPS, lo que amplía aún más el rendimiento y las capacidades de memoria para pipelines de IA exigentes y de alto rendimiento, hasta 32 GB de VRAM.

La GPU Intel Arc Pro B60 proporciona hasta 197 TOPS con un ancho de banda de memoria ampliado y escalabilidad multi-GPU para cargas de trabajo de IA más grandes.

La GPU Intel Arc Pro B50 de bajo consumo ofrece hasta 170 TOPS para implementaciones en el borde y estaciones de trabajo con espacio limitado.

Supermicro DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa, construida a partir de componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible desde servidores individuales y redes hasta soluciones completas a escala de rack y de centro de datos, incluyendo software y servicios. Supermicro continúa liderando la industria con su completo portafolio de soluciones de infraestructura de IA, lo que permite a organizaciones de todo el mundo implementar centros de datos de IA escalables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/5G/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto ambiental (computación verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logotipo de Intel y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales. Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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