Supermicro presenta una gama de soluciones de refrigeración líquida con eficiencia superior

- Supermicro presenta una gama de soluciones de refrigeración líquida que ofrecen una eficiencia superior para los sistemas más exigentes en los centros de datos de mayor rendimiento de la actualidad

Las nuevas CPU y GPU de alto rendimiento están superando el límite de los servidores tradicionales refrigerados por aire; Tecnología de refrigeración líquida, que mejora el PUE y el TCO del centro de datos, lo que ahorra más del 40% en costos de energía

SAN JOSE, Calif., 20 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, redes y tecnología de computación ecológica, ofrece una gama de soluciones de refrigeración líquida que reducen los costes y permiten que las aplicaciones más exigentes se ejecuten con menos jitter y en frecuencias de CPU más rápidas. Trabajando con los clientes, Supermicro diseñará, implementará y probará las últimas tecnologías de refrigeración líquida a nivel de rack, asegurando una instalación rápida y sin problemas en los centros de datos de los clientes en todo el mundo. Los clientes que implementan una solución de refrigeración líquida pueden mejorar el PUE y el TCO del centro de datos en más de un 40% en los costes de energía.

"Supermicro ha establecido equipos dedicados para trabajar con clientes y socios para ofrecer soluciones de refrigeración líquida a nivel de rack de última generación que permitan que los sistemas que se utilizan para las aplicaciones más exigentes permanezcan operativos bajo cargas computacionales pesadas", dijo Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Nuestros servidores más populares (sistemas GPU, SuperBlade, BigTwin y Ultra) se equipan fácilmente con tecnología de refrigeración líquida que reduce el OPEX y mantiene estos sistemas funcionando a niveles máximos de rendimiento".

Sistemas populares

Estos sistemas Supermicro seleccionados, incluidos los últimos sistemas GPU, SuperBlades, BigTwin y Ultra, son ideales para centros de datos con aplicaciones exigentes. Los expertos de Supermicro han identificado estos servidores como la mejor opción para AI, HPC y cargas de trabajo relacionadas donde se requieren CPU y GPU de alta frecuencia y densamente empaquetadas.

Tipos de refrigeración ofrecidos

Supermicro ha diseñado soluciones de refrigeración efectivas de pequeña a gran escala mediante la evaluación cuidadosa de cada caso de los requisitos y limitaciones específicos de nuestros clientes, incluido el enfriamiento directo al chip (D2C), el enfriamiento por inmersión, el enfriamiento del intercambiador de calor de puerta trasera (RDHx) o una combinación de estas tecnologías.

Las soluciones de refrigeración líquida brindan a los administradores de TI la confianza para ejecutar servidores Supermicro a niveles máximos de rendimiento, lo que aumenta el ROI de los servidores de gama alta.

Se puede utilizar una variedad de tecnologías de refrigeración líquida, según la infraestructura física de los centros de datos. La refrigeración D2C se puede instalar en cada servidor o los sistemas completos se pueden sumergir en un líquido para eliminar el calor al máximo. Supermicro trabaja en estrecha colaboración con los clientes para determinar la solución de refrigeración líquida más adecuada. Los ingenieros diseñarán la solución en función de los tipos de sistemas elegidos y la infraestructura del centro de datos. Todo o parte de un centro de datos puede utilizar tecnologías de refrigeración líquida, optimizando el entorno operativo.

