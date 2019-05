Supermicro presenta las soluciones de nube abierta privada basadas en la nueva Red Hat Enterprise Linux 8

Publicado 07/05/2019 16:01:39 CET

Las nuevas soluciones ofrecen la escalabilidad de la nube abierta y capacidades de servicio con la plataforma de contenedores Red Hat OpenShift, así como los sistemas de servidores y almacenamiento de Supermicro.

SAN JOSÉ, California, 7 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, ha presentado hoy las soluciones de nube abierta privada basadas en Red Hat Enterprise Linux 8, la plataforma empresarial de Linux líder en el mundo, y sus sistemas de servidores y almacenamiento de Supermicro.

Supermicro y Red Hat han estado colaborando para el desarrollo de potentes soluciones de nube abierta privada basadas en los sistemas SuperServer y SuperStorage de Supermicro líderes del sector, así como en la plataforma de aplicaciones en contenedores Red Hat OpenShift. Con hardware, software y paquetes de asistencia totalmente integrados, estas nuevas soluciones desarrolladas con Kubernetes empresarial proporcionan la capacidad de implementar y gestionar contenedores en entornos de instalaciones físicas, así como en nubes privadas e híbridas.

Las soluciones de nube abierta privada de Supermicro basadas en Red Hat OpenShift utilizan funcionalidades avanzadas de los sistemas BigTwin(TM) en 2U de Supermicro para nodos de servidor con cuatros procesadores duales y de los sistemas de almacenamiento Simply Double SuperStorage que admiten 24 unidades de disco duro de 3,5'' e intercambio en caliente en una configuración en 2U. El diseño optimizado para la nube mejora la eficiencia de la infraestructura al aprovechar el potencial de los procesadores Intel® Xeon® Scalable de segunda generación, así como el elevado rendimiento de las unidades NVMe y de la tecnología Ethernet de 25G. Estas soluciones optimizadas han sido concebidas para los centros de datos de hoy en día, ya que proporcionan una implementación más simple con la que conseguir mejoras en los gastos operativos. En el caso de aplicaciones exigentes y complejas como la IA (inteligencia artificial) y los datos masivos, hay opciones para un rendimiento acelerado disponibles, como la memoria persistente Intel® Optane(TM) DC, aceleradores GPU y módulos de red Ethernet de 100 GbE. Para obtener más información sobre estas soluciones de nube abierta privada, visite https://www.supermicro.com/en/solutions/red-hat-openshift [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2456438-1&h=935868467&u=...].

"Red Hat Enterprise Linux 8 es la culminación de más de cuatro años de arduo trabajo por parte de Red Hat, la comunidad de código abierto y, por supuesto, de nuestro ecosistema de socios", dijo Stefanie Chiras, vicepresidenta y directora general de Red Hat Enterprise Linux en Red Hat. "Al colaborar con socios como Supermicro, somos capaces de ofrecer a las organizaciones una base para la nube híbrida, lista para dar cabida a un abanico de tecnologías empresariales como las nuevas soluciones optimizadas para la nube y que utilizan los servidores y sistemas de almacenamiento Resource-Saving de Supermicro".

Red Hat Enterprise Linux 8 ha sido diseñada para ofrecer una base más segura y consistente para entornos de nube híbrida, lo que suele ser una necesidad para organizaciones que hacen frente a la presión que supone el cambio de las operaciones basadas en la infraestructura informática tradicional para convertirse en un servicio listo para ser proporcionado. Como una base flexible para la computación moderna, Red Hat Enterprise Linux 8 proporciona las herramientas, funcionalidades y capacidad informáticas para encarar cambios empresariales dinámicos, ofreciendo compatibilidad para innovaciones como los contenedores Linux y los servicios nativos en la nube, al mismo tiempo que posibilita una estabilidad y control mejorados para aplicaciones existentes y de las que dependen operaciones críticas.

Para obtener más información sobre Supermicro y sus productos, visite www.supermicro.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2456438-1&h=2640174969&u...].

Siga a Supermicro en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2456438-1&h=1327132125&u...] y Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2456438-1&h=3200619311&u...] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, BigTwin, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, OpenShift y el logotipo de Red Hat son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. o de sus empresas filiales en los Estados Unidos u otros países. Linux® es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos u otros países.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

SMCI--F

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,PR@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/