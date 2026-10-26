Superteam Wheels se asocia oficialmente con RACEIT (COMERTECH RACEIT, S.L.) para su expansión en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels sigue expandiéndose por Europa. Nos complace anunciar nuestra nueva colaboración con COMERTECH RACEIT, S.L. (que opera bajo la marca RACEIT / RaceIt.cc), una empresa con sede en Barcelona especializada en productos para el ciclismo de carretera.

Gracias a esta colaboración, los ciclistas en España tienen acceso a toda la gama de ruedas de carbono de Superteam Wheels, con disponibilidad de stock local en Barcelona, entregas rápidas, asistencia técnica en español y un servicio posventa integral gestionado por el equipo de RACEIT.

Bajo la dirección de Marc Naveira (sitio web: raceit.cc | Instagram: @raceit.cc), RACEIT actúa como importador oficial de Superteam Wheels para España y asume la responsabilidad total de los productos ante el cliente final. Toda la logística, la asistencia técnica, la gestión de garantías y las devoluciones se tramitan desde su almacén en Barcelona, sin cargos aduaneros imprevistos ni costes ocultos. Los clientes reciben asesoramiento personalizado sobre la compatibilidad de las ruedas y verificaciones relacionadas con su montaje.

Servicios locales para compradores españoles

"Con Superteam Wheels queremos que los ciclistas españoles disfruten de ruedas de alto rendimiento con la confianza que da comprar en tu propio país: stock en Barcelona, logística rápida, servicio en tu propio idioma y garantía integral gestionada por nuestro equipo".

— Marc Naveira, Administrador de RACEIT

Fundada en 2015, Superteam Wheels desarrolla ruedas de carbono de alta gama para carretera y montaña, homologadas por UCI, en las que confían más de 100.000 ciclistas de todo el mundo. Los ciclistas españoles ya pueden adquirir nuestra gama completa a través de RACEIT y evitar así las molestias de las compras transfronterizas.

Buscamos activamente distribuidores regionales en todo el mundo. Los socios interesados pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web oficial: https://superteamwheels.com/

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