Superteam Wheels se une al equipo ciclista Kőbánya para el lanzamiento de los juegos de ruedas Ultra H2

(Información remitida por la empresa firmante)

-Superteam Wheels se asocia con el equipo ciclista Kőbánya para el lanzamiento de los juegos de ruedas Ultra H2 en la competición continental de la UCI

BUDAPEST, Hungría, 20 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Superteam Wheels, fabricante chino líder de ruedas de fibra de carbono para bicicletas, anunció una importante alianza estratégica con el equipo ciclista Kőbánya, un reconocido equipo húngaro de la UCI Continental. Superteam Wheels diseñará a medida las ruedas de fibra de carbono S-ALL Carbon Ultra H2 para el equipo, brindándoles soporte en sus entrenamientos diarios y su participación en eventos de primer nivel como el UCI Europe Tour. Esta colaboración representa un paso clave para que Superteam Wheels consolide su presencia internacional en el ciclismo profesional, demostrando el gran reconocimiento que sus tecnologías y la calidad de sus productos tienen entre los equipos europeos.

Con sede en Budapest, Hungría, el equipo ciclista Kőbánya es un pilar del ciclismo profesional de Europa del Este. Compite durante todo el año en eventos del UCI Europe Tour, incluyendo el Tour de Hungría y el Tour de Széklerland, donde logró un tercer puesto de etapa. Además, sus ciclistas han finalizado frecuentemente entre los diez primeros en carreras como el Tour de Rumanía. Con una plantilla internacional compuesta por corredores de Hungría, Italia, Noruega y otros países, el equipo cuenta con un sistema operativo y táctico consolidado, que le confiere una gran competitividad en cualquier escenario de carrera.

Para esta colaboración, Superteam Wheels ha adaptado las ruedas S-ALL Carbon Ultra H2 a las necesidades reales del equipo en competición profesional, realizando calibraciones exclusivas en tres aspectos clave: rigidez, ligereza y eficiencia aerodinámica. El juego de ruedas está optimizado con precisión para sprints en llano, escapadas en subida y otras situaciones de carrera, cumpliendo así con la promesa de la marca: Lo que tú usas, lo que usan los profesionales.

Chris Zeng, gerente de negocios internacionales de Superteam Wheels, declaró:

"Las carreras profesionales son donde realmente se pone a prueba el rendimiento. El equipo ciclista Kőbánya cuenta con una amplia experiencia en eventos profesionales europeos, lo que les proporciona un valioso conocimiento de las necesidades de los ciclistas profesionales. Esta colaboración personalizada aúna nuestra innovación técnica con las exigencias reales de la competición y refleja nuestra presencia en la comunidad ciclista profesional europea.

Continuaremos optimizando nuestros productos para cumplir con los estándares de competición de la UCI, ofreciendo a los ciclistas soluciones de ruedas de carbono de alto rendimiento".

Acerca de Superteam Wheels

Fundada en 2015, Superteam Wheels se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de juegos de ruedas de fibra de carbono de alto rendimiento y precio competitivo para bicicletas de carretera. Gracias a la calidad superior de sus productos, la innovación constante y su amplia experiencia en fabricación, la empresa se ha ganado la confianza de ciclistas de todo el mundo. Comprometida con el avance de la industria ciclista, Superteam Wheels continúa desarrollando tecnologías de fibra de carbono más ligeras, resistentes y fiables para ofrecer una experiencia de ciclismo excepcional a usuarios de todo el mundo.

Para obtener más información, visite: https://superteamwheels.com/

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