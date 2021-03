Surge Copper anuncia 610 millones de toneladas de recurso mineral Cu-Mo-Ag medido e indicado (3)

Tabla 2. Sensibilidad de estimación de recursos de depósito Berg a grado de corte --- CuEq % Cut-off Categoría Toneladas CuEq % Cu % Mo % Ag g/t --- 0,1 Medido 224.609.062 0,43 0,32 0,03 2,91 0,1 Indicado 573.094.464 0,29 0,20 0,02 2,57 0,1 MeI 797.703.526 0,33 0,23 0,03 2,67 0,2 Medido 207.228.768 0,45 0,34 0,03 3,02 0,2 Indicado 402.757.347 0,35 0,24 0,03 3,01 0,2 MeI 609.986.115 0,38 0,27 0,03 3,01 --- 0,3 Medido 171.106.355 0,49 0,37 0,04 3,19 0,3 Indicado 237.451.842 0,41 0,28 0,04 3,43 0,3 MeI 408.558.197 0,45 0,32 0,04 3,33 0,4 Medido 124.735.864 0,54 0,41 0,04 3,38 0,4 Indicado 111.967.437 0,49 0,34 0,04 3,82 0,4 MeI 236.703.301 0,52 0,37 0,04 3,59 0,5 Medido 71.641.098 0,61 0,47 0,04 3,54 0,5 Indicado 38.519.523 0,57 0,41 0,05 4,31 0,5 MeI 110.160.621 0,60 0,45 0,04 3,81 ---

Programa de trabajo de 2021

El programa de trabajo inaugural de Surge en Berg se centrará en definir y expandir zonas conocidas de alta calidad casi superficial, identificar los límites exteriores de mineralización que permanecen abiertos en varias áreas y mejorar la comprensión de las estructuras que pueden influir en los controles mineralizadores, particularmente para las ocurrencias de plata de alto grado. Actualmente se está llevando a cabo una planificación de perforación, anticipando un programa inicial que comenzará a mediados del verano de 2021 después de la finalización de los trabajos de mejora de acceso. La perforación previa en Berg fue valorada para los metales preciosos, y dada la importante contribución económica, especialmente de la plata, esto representa una oportunidad de bajo coste para volver a ensayar el núcleo y las pulpas existentes y potencialmente aumentar el contenido de metales preciosos en el recurso. Los trabajos de prueba metalúrgicos recomendados para optimizar las condiciones del proceso y mejorar la recuperación del metal objetivo se planificarán y avanzarán aún más. Además, se está planeando un estudio geofísico ZTEM en el aire para principios de verano para cubrir toda la zona del proyecto Ootsa-Berg. Los equipos de campo estarán activos durante todo el verano realizando trabajos superficiales sobre los objetivos de exploración regional existentes (véase la Figura 4), incluidas las nuevas anomalías de ZTEM. Surge planea llevar a cabo suficiente trabajo sobre el terreno en los objetivos regionales para permitirles ser priorizados para trabajos avanzados de exploración y pruebas de perforación.

Persona cualificada

Tetra Tech ha completado la estimación de los recursos minerales de Berg de conformidad con las Normas Nacionales de Divulgación de Proyectos Minerales del Instrumento Nacional 43-101. La estimación de recursos minerales ha sido preparada por Cameron Norton, P.Geo., persona cualificada independiente según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101, y tiene una fecha de vigencia del 9 de marzo de 2021. El informe técnico de estimación de recursos minerales se presentará en SEDAR dentro de los 45 días posteriores a este comunicado de prensa.

Cameron Norton, P.Geo. ha revisado y aprobado la divulgación técnica en este comunicado de prensa para Tetra Tech. Shane Ebert, Ph.D., P.Geo. es la Persona Cualificada para Surge y ha revisado y aprobado el contenido de este comunicado.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de 224 millones de toneladas en las categorías Medida e Indicada con metales contenidos de 1.100 millones de libras de cobre, 1 millón de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata como se resume en la siguiente tabla.

Recurso mineral proyecto Ootsa estimado a valor de corte de $8.50/t NSR --- Categoría Toneladas CuEq Cu % Au Mo Ag g/t CuEq Cu Au Mo Ag ('000's) % g/t % M lbs M lbs K oz M lbs K oz === Medido 187.148 0,38 0,23 0,15 0,021 2,8 1.568 934 916 85 17.089 --- Indicado 37.041 0,35 0,21 0,12 0,023 2,8 286 175 146 19 3.368 --- MeI 224.189 0,37 0,22 0,15 0,021 2,8 1.854 1.109 1.062 104 20.457 ---

Notas: El informe técnico actual que respalda la declaración de recursos y PEA está disponible en SEDAR o el sitio web de la Compañía en www.surgecopper.com y tiene una fecha de entrada en vigor de enero de 2016. La estimación de recursos utiliza un valor de corte de NSR de 8,50 dólares por tonelada. Los recursos minerales no son reservas minerales y, por definición, no demuestran viabilidad económica. No hay certeza de que la totalidad o parte del recurso mineral se convierta en reservas minerales. Un "Recurso Mineral Medido" es la parte de un recurso mineral para el que la cantidad, grado o calidad, las densidades, la forma y las características físicas están tan bien establecidas que pueden estimarse con confianza suficiente para permitir la aplicación adecuada de parámetros técnicos y económicos, para apoyar la planificación de la producción y la evaluación de la viabilidad económica del depósito. Un "Recurso Mineral Indicado" es la parte de un Recurso Mineral para el cual la cantidad, grado o calidad, densidades, forma y características físicas pueden estimarse con un nivel de confianza suficiente para permitir la aplicación adecuada de parámetros técnicos y económicos, para apoyar la planificación y evaluación de la viabilidad económica del depósito. Los cálculos equivalentes de cobre (CuEq) se basan en el precio del metal de caso base (US$3/lb Cu, US$1260/oz Au, US$10.30/lb Mo, y US$17/oz Ag) y en supuestos de recuperación de procesos y tienen en cuenta las tasas pagaderas de fundición y los costes de refinación. MeI = medido e indicado. La actualización de recursos y la Evaluación Económica Preliminar fueron completadas por P&E Mining Consultants Inc. de acuerdo con las Normas de Divulgación de Proyectos Minerales del Instrumento Nacional 43-101. ---

La Compañía también está ganando una participación del 70% en la Propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un gran proyecto de exploración en etapa avanzada situado a 28 km al noroeste de los yacimientos de Ootsa. Berg contiene recursos de cobre, molibdeno y plata limitados en pozos en las categorías Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición dominante en el distrito de Ootsa-Huckleberry-Berg y el control sobre cuatro depósitos avanzados de pórfido.

