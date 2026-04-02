El SUV Lucid Gravity es reconocido como el Coche de Lujo Mundial del Año 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

NEWARK, California, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, anunció hoy que el Lucid Gravity ha sido nombrado Coche de Lujo Mundial del Año 2026 por el prestigioso programa World Car Awards. En una categoría de premios abierta a vehículos eléctricos, híbridos y de combustión interna, el SUV totalmente eléctrico de Lucid fue reconocido por un jurado global de más de 100 aclamados periodistas automovilísticos de todo el mundo. Lucid suma así su segundo galardón en esta categoría, tras el premio al Coche de Lujo Mundial del Año 2023 otorgado al sedán Lucid Air. En su 22ª edición, los World Car Awards tienen como objetivo reconocer, premiar e inspirar la excelencia, el liderazgo y la innovación en la industria automotriz, un sector en constante evolución a nivel mundial.

"Este reconocimiento refleja la solidez de la visión de producto de Lucid y la excepcional ejecución de nuestro equipo", declaró Marc Winterhoff, consejero delegado interino de Lucid. "El Lucid Gravity combina el espacio y la versatilidad de un SUV de tamaño completo con una dinámica de conducción propia de un deportivo y una experiencia de lujo refinada, gracias a nuestra tecnología e ingeniería patentadas. En conjunto, estas cualidades establecen un nuevo referente para lo que puede ser un SUV de lujo de clase mundial".

Tanto en carretera como fuera de ella, el excepcional rendimiento del Gravity comienza con una plataforma completamente nueva, desarrollada desde cero como un SUV deportivo. Equipado con dos motores, tracción integral y una suspensión neumática ajustable de serie, es un SUV que ofrece una conducción suave y cómoda para los pasajeros en cualquier tipo de terreno, incluso cuando termina el asfalto y comienza el camino de tierra. El sistema de dirección en el eje trasero disponible del Lucid Gravity mejora la dinámica de conducción a alta velocidad para un manejo excepcional en carreteras sinuosas y facilita la conducción diaria como nunca antes, al reducir el espacio necesario para que el vehículo maniobre en calles estrechas y estacionamientos concurridos.

El Lucid Gravity redefine la categoría de SUV al ofrecer la practicidad de un SUV de tamaño completo en un espacio interior de tamaño mediano, con una amplitud y comodidad excepcionales para acomodar hasta siete adultos, proporcionando espacio, eficiencia, rendimiento y facilidad de uso sin concesiones. Los asientos deslizantes de la segunda fila, junto con las mesas auxiliares integradas disponibles, ofrecen una experiencia superior en la parte trasera. El amplio espacio para las piernas se extiende hasta la tercera fila, permitiendo una cómoda configuración para siete pasajeros, convirtiéndolo en el vehículo ideal para cualquier aventura.

Todo esto gracias al sistema de propulsión miniaturizado de alta eficiencia del Lucid Gravity y su carga ultrarrápida. El resultado es una autonomía estimada por la EPA de hasta 724 km y una carga rápida de CC que puede añadir 322 km de autonomía en menos de 11 minutos, garantizando la experiencia de carga más fácil y rápida posible en más de 32.500 estaciones de carga rápida de CC en Norteamérica.

El Lucid Gravity se exhibirá en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026, que se celebra del 3 al 12 de abril. Los asistentes no solo podrán apreciar de cerca su espacio interior y diseño líderes en su clase, sus lujosos acabados y la experiencia de usuario, sino que también podrán experimentar el rendimiento del Lucid Gravity en la pista de pruebas para vehículos eléctricos del salón.

El Lucid Gravity está disponible para pedidos a través de Lucidmotors.com/gravity.

Acerca de Lucid Group Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica que crea experiencias de movilidad excepcionales a través de la innovación para impulsar el progreso mundial. Basada en la tecnología propia de Lucid y en arquitecturas de vehículos definidas por software, la gama de vehículos galardonados de la compañía traslada el enfoque de Lucid de "No Compromisos™" a los segmentos prémium del mercado automotriz global. Lucid diseña y desarrolla sus productos internamente y los ensambla en sus instalaciones integradas verticalmente en Arizona y Arabia Saudita, lo que permite una innovación continua en vehículos, software y capacidades avanzadas de asistencia al conductor y de conducción autónoma.

Contacto para mediosmedia@lucidmotors.com

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