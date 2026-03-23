(Información remitida por la empresa firmante)

-Synack gana los Global InfoSec Awards, siendo nombrada líder del mercado en ciberseguridad con IA y pionera en PTaaS

Reconocida en la 14ª edición de los Global InfoSec Awards en RSAC 2026, Synack refuerza la transición hacia una seguridad ofensiva continua basada en IA.

SAN FRANCISCO, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Synack, líder en pruebas de penetración realizadas tanto por humanos como con la ayuda de la IA, anunció hoy que ha ganado dos premios Global InfoSec Awards de Cyber Defense Magazine (CDM), siendo nombrada líder del mercado en ciberseguridad con IA y pionera en PTaaS.

Estos premios validan la capacidad de Synack para ayudar a las organizaciones a mejorar la ciberresiliencia, reducir el riesgo y disminuir el coste de las operaciones de seguridad mediante pruebas escalables basadas en IA. Se basan en los 13 años de trayectoria de Synack ofreciendo servicios de pentesting de élite a empresas globales, agencias gubernamentales e infraestructuras críticas a gran escala. En la actualidad, Synack combina su experiencia en seguridad ofensiva con IA activa para cerrar la brecha en las pruebas de penetración, donde se analiza menos de un tercio de las superficies de ataque.

"Estos premios reflejan lo que nuestros clientes ya perciben: seguridad que opera a la velocidad de la máquina con la perspicacia humana", afirmó Jay Kaplan, consejero delegado y cofundador de Synack. "A medida que aumentan las superficies de ataque, las pruebas continuas basadas en IA se están convirtiendo en el estándar para anticiparse a las amenazas modernas".

"La IA está transformando la ciberseguridad, pasando de un enfoque reactivo a uno continuo y proactivo", comentó Angela Heindl-Schober, directora de marketing de Synack. "Al automatizar la detección y validación de vulnerabilidades, las organizaciones pueden reducir el ruido, disminuir los costes operativos y centrarse en las vulnerabilidades que realmente importan. Combinado con la experiencia humana, esto es lo que permite la ciberresiliencia".

El cambio hacia la IA activa en las pruebas de penetración ya está en marcha con el 87% de las organizaciones planificando, probando o utilizando activamente estas soluciones, según un estudio de Omdia de 2026 . Esta transición se impulsa por la necesidad de reducir el tiempo y el dinero invertidos en la detección y gestión de vulnerabilidades. La solución de IA activa de Synack, Sara Triage, valida de forma autónoma los resultados de los escáneres para identificar qué vulnerabilidades son realmente explotables, reduciendo el ruido y acelerando la remediación. Dado que un gran volumen de alertas genera ruido que oculta el riesgo real, Sara Triage destaca las vulnerabilidades clave. Los clientes de Synack ya han importado más de 150.000 resultados de escáneres a la plataforma.

Una importante empresa de la lista Fortune 200 utilizó Sara Triage para procesar 200 vulnerabilidades potenciales. De estas, solo dos se verificaron como explotables, lo que representa una reducción del 99% en el ruido derivado de los hallazgos de escaneo no explotables.

Al aprovechar Synack, una empresa de la lista Fortune 500 identificó 112 hallazgos de escaneo críticos/de alta prioridad que Sara Triage confirmó como "No explotables", lo que ahorró al equipo interno cientos de horas de análisis manual.

Synack sigue definiendo la categoría de pruebas de penetración continuas con IA (PTaaS), combinando la escalabilidad de la máquina con la validación humana para proteger entornos modernos y dinámicos.

El enfoque de Synack equilibra la escalabilidad de la máquina con la validación humana a través de su equipo global Synack Red Team (SRT). Este modelo con intervención humana garantiza una validación basada en pruebas y permite a las organizaciones reducir proactivamente el riesgo y fortalecer la resiliencia en entornos cada vez más complejos.

Acerca de SynackSynack es líder en pruebas de penetración realizadas por humanos e impulsadas por IA, transformando la seguridad ofensiva para ayudar a las organizaciones a reducir proactivamente el riesgo, cumplir con las normativas y defenderse de las amenazas cibernéticas en constante evolución. Synack aprovecha las innovaciones de IA con agentes y una comunidad talentosa y verificada de investigadores de seguridad para ofrecer pruebas de penetración continuas y gestión autónoma de vulnerabilidades. Fundada por exagentes de NSA, Synack ha permitido casi 10 millones de horas de pruebas expertas para proteger activos críticos, desde sistemas financieros globales hasta redes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Obtenga más información en www.synack.com .

Acerca de los Global InfoSec AwardsEste es el decimotercer año que Cyber Defense Magazine rinde homenaje a los innovadores de InfoSec de todo el mundo. Nuestros requisitos de presentación están dirigidos a cualquier empresa emergente, en fase inicial, en fase avanzada o que cotice en bolsa en el ámbito de la SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (INFOSEC) que crea tener una propuesta de valor única y convincente para su producto o servicio. Obtenga más información en www.cyberdefenseawards.com .

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