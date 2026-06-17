Sysmex lanza la plataforma HISCL™ para detectar el Alzheimer de forma más rápida y escalable

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma nueva permite realizar análisis de sangre para detectar el Alzheimer de forma más rápida y escalable

HAMBURGO, Alemania, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Estudios europeos independientes presentados en CTAD 2025 y ADPD2026 confirmaron que el HISCL™ p-Tau217 RUO* y el ratio HISCL™ Aβ42/40 ofrecen una alta precisión para la identificación temprana de la patología Aβ. Mediante una simple extracción de sangre, los resultados están disponibles en tan solo 17 minutos.

Sysmex Europe SE ha anunciado la disponibilidad del sistema de inmunoensayo automatizado HISCL™ para la detección de biomarcadores sanguíneos de la enfermedad de Alzheimer, ofreciendo una alternativa rápida, totalmente automatizada y no invasiva a los métodos tradicionales basados en CSF y PET. Respaldada por datos clínicos de centros de investigación independientes, la plataforma HISCL™ ya está disponible para su uso en laboratorio, con el ensayo de ratio Aβ42/40 con marcado CE-IVD y el HISCL™ p-Tau217 RUO* accesibles bajo autorización de uso exclusivo para investigación (RUO).

Los hallazgos se presentaron recientemente en la Conferencia sobre Ensayos Clínicos en la Enfermedad de Alzheimer (CTAD) y la Conferencia sobre la Enfermedad de Alzheimer y Parkinson (ADPD), y demuestran un sólido rendimiento analítico y diagnóstico en términos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos utilizando una muestra estándar de sangre venosa.

Brecha diagnóstica

A pesar de los avances en la investigación, más del 90 % de los pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL) permanecen sin diagnosticar o con un diagnóstico erróneo en atención primaria, y con frecuencia acuden tarde a consulta cuando las oportunidades de intervención temprana se han reducido o desaparecido. La punción lumbar es un procedimiento invasivo y costoso, lo que supone un obstáculo para los médicos, mientras que la imagen PET es cara y no está disponible de forma generalizada.

Los biomarcadores sanguíneos se reconocen ampliamente como el siguiente paso para superar esta brecha. Sin embargo, una medición fiable de los biomarcadores sanguíneos requiere tecnologías ultrasensibles, capaces de ofrecer resultados fiables en los flujos de trabajo rutinarios, sin necesidad de infraestructura especializada ni manipulación a medida.

Validado de forma independiente por centros de investigación líderes

El rendimiento diagnóstico de la plataforma HISCL™ ha sido validado de forma independiente por centros de investigación líderes: el Laboratorio de Neuroquímica del Amsterdam UMC, dirigido por la profesora Charlotte Teunissen, y la Unidad de Memoria Sant Pau del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, dirigida por el doctor Daniel Alcolea. Cada centro utilizó poblaciones de pacientes y estándares de referencia diferentes.

En todos los estudios, HISCL™ p-Tau217 RUO* y el ratio HISCL™ p-Tau217 RUO*/Aβ42 obtuvieron valores consistentes de AUROC superiores a 0,90, con un sólido rendimiento en sensibilidad, especificidad, PPV y NPV. Los resultados respaldan el uso de la plataforma como herramienta de triaje de primera línea para la patología amiloide relacionada con la enfermedad de Alzheimer, tanto en investigación como en la práctica clínica.

Plataforma HISCL™

El sistema HISCL™ está diseñado para su implementación práctica en entornos de laboratorios clínicos, sin necesidad de infraestructura específica para pruebas de Alzheimer. HISCL™ funciona con configuraciones automatizadas existentes, siendo la extracción de sangre estándar el único requisito preanalítico.

Características principales:

17 minutos para la medición de la muestra

Plataforma totalmente automatizada de acceso aleatorio que no requiere formación especializada

acceso aleatorio que no requiere formación especializada Recolección de muestras no invasiva mediante extracción venosa estándar, sin punción lumbar

mediante extracción venosa estándar, sin punción lumbar Ensayo de ratio Aβ42/40 con marcado CE-IVD, disponible para uso en laboratorio

disponible para uso en laboratorio Ensayos HISCL™ p-Tau217 RUO* y HISCL™ p-Tau217 RUO*/Aβ 42 disponibles bajo acceso RUO

disponibles bajo acceso RUO Escalable, desde grandes centros académicos y clínicas de memoria hasta laboratorios de hospitales generales de distrito

desde grandes centros académicos y clínicas de memoria hasta laboratorios de hospitales generales de distrito Los estudios demostraron un rendimiento similar al de los métodos de referencia estándar de CSF y PET

Alain Baverel, CEO, Sysmex Europe SE, dijo:

"Para los médicos y equipos de laboratorio que trabajan con pacientes con problemas cognitivos, el proceso diagnóstico a menudo ha implicado procedimientos invasivos y prolongados. La plataforma HISCL™ cambia esto. Una extracción de sangre y un resultado en 17 minutos, clínicamente significativo y reproducible a gran escala: esto es lo que ofrecemos a hospitales, clínicas de memoria y laboratorios en toda la región EMEA".

Para obtener más especificaciones técnicas, resúmenes de evidencia clínica e información de acceso a los ensayos de biomarcadores de Alzheimer HISCL™, visite: Alzheimer disease.

Contacto para prensa:Sysmex Europe SEComunicaciones corporativasSaki Aoyagi Vivien WielandEmail: pr@sysmex-europe.comWeb: www.sysmex-europe.com

* El kit de ensayo HISCL™ p-Tau217 es para uso en investigación; cualquier uso diagnóstico no está validado por el fabricante legal Sysmex Corporation.

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