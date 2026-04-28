La tableta insignia destacará el innovador lanzamiento de productos de Huawei en Bangkok

(Información remitida por la empresa firmante)

BANGKOK, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei anunció oficialmente el evento de lanzamiento innovador "Now Is Your Spark", que se celebrará en Bangkok, Tailandia, el 7 de mayo de 2026. En este evento se presentará una completa gama de tabletas, dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes de alta gama. Con el objetivo de potenciar la vida cotidiana mediante la tecnología y explorar las fronteras del futuro a través de la innovación, Huawei busca inspirar a cada usuario con experiencias inteligentes en cualquier situación.

Como uno de los platos fuertes de este evento de lanzamiento, la tableta insignia HUAWEI MatePad Pro Max hará su debut mundial. La serie HUAWEI MatePad Pro ha ofrecido constantemente avances integrales en la experiencia con la mejor productividad y creatividad de su clase. Este nuevo dispositivo es la mejor tableta de Huawei hasta la fecha, con un diseño ligero, productividad a nivel de PC y pantalla PaperMatte, abriendo nuevas posibilidades para el trabajo, la creación y la expresión creativa.

En el sector de los dispositivos portátiles, la serie HUAWEI WATCH FIT sigue cosechando un amplio reconocimiento entre los consumidores de todo el mundo. Para abril de 2026, los envíos superaron los 24 millones de unidades, estableciendo un nuevo referente en el mercado de los smartwatches deportivos de moda. La serie ofrece una experiencia de uso ligera y cómoda, a la vez que proporciona orientación deportiva profesional y funciones de gestión de la salud. En el evento de lanzamiento innovador de Huawei en Bangkok, se presentará la nueva serie HUAWEI WATCH FIT 5. Está destinada a convertirse en el compañero ideal para que los usuarios expresen su estilo personal, disfruten del deporte y controlen su salud las 24 horas del día. Además, este lanzamiento presentará el HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, especialmente diseñado para maratones con capacidades de análisis de datos mejoradas para proporcionar apoyo científico en cada paso de la carrera. Asimismo, Huawei planea presentar su primer smartwatch joya diseñado en colaboración con la reconocida diseñadora de joyas internacional Francesca Amfitheatrof: el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. También regresa por todo lo alto después de cinco años el reloj infantil premium de última generación, la serie HUAWEI WATCH KIDS X1.

En el segmento de smartphones, el HUAWEI nova 15 Max ofrecerá una experiencia mejorada para los consumidores de todo el mundo. Gracias a sus fortalezas en tecnología de imagen, duración de la batería y calidad fiable, es el compañero ideal para que los jóvenes capturen los momentos de la vida y den rienda suelta a su creatividad.

Ahora es tu momento: cada persona puede iluminar el mundo e impulsar el cambio, y la tecnología sirve como la antorcha para encender, conectar y amplificar esta fuerza. Al dar voz a la pasión, propósito a la inspiración y plataforma a la expresión, Huawei busca empoderar a los consumidores de todo el mundo para que escriban sus propias historias con tecnologías innovadoras.

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