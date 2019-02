Taiho Pharmaceutical y Cullinan Oncology colaboran para desarrollar el TAS6417, inhibidor de la tirosina cinasa del EGFR

Publicado 07/02/2019 10:27:27 CET

- Taiho Pharmaceutical y Cullinan Oncology establecen una relación de la colaboración para el desarrollo de TAS6417, un novedosoinhibidor de la tirosinacinasa del EGFR -

TOKIO y CAMBRIDGE, Massachusetts, 5 de febrero de 2019 /PRNewswire/ --

- El estudio realizado por primera vez en humanos en la inserción del exón 20 del EGFR comenzará en 2019 -

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. y Cullinan Oncology, LLC han anunciado el 5 de febrero un acuerdo para el desarrollo de TAS6417, un novedoso inhibidor de la tirosina cinasa del EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) descubierto por Taiho Pharmaceutical.

Según los términos del acuerdo, Taiho Pharmaceutical otorgará una licencia global y exclusiva fuera de Japón para el desarrollo y la comercialización de TAS6417 a Cullinan Pearl, una empresa de reciente formación con sede en EE. UU., bajo el auspicio de Cullinan Oncology. Taiho Pharmaceutical recibirá un pago por adelantado, hitos reguladores y de ventas, así como regalías por ventas netas. Taiho Ventures, LLC, una empresa estratégica y división de Taiho Pharmaceutical, junto con Cullinan Oncology, proporcionará la financiación de serie A de Cullinan Pearl.

"El equipo de investigación de fármacos de Taiho creó una singular molécula que actúa sobre la mutación de la inserción del exón 20 del EGFR mediante su exclusiva plataforma tecnológica patentada de descubrimiento de fármacos. Esta alianza, una de las primeras de su clase en Taiho Pharmaceutical, permite a nuestra organización optimizar su asignación de recursos de I+D y acelerar el desarrollo global accediendo a talentos y recursos externos. Nos complace colaborar con Cullinan Oncology y su experimentado equipo de dirección para ofrecer este novedoso tratamiento a los pacientes con NSCLC", comentó el Sr. Teruhiro Utsugi, director general de Taiho Pharmaceutical.

Cullinan Pearl utilizará la plataforma de servicios compartidos de Cullinan Oncology para desarrollar TAS6417, y que depende de un equipo de dirección central y una red de colaboradores integrada para ayudar a impulsar el desarrollo de activos preclínicos y clínicos.

"Nos emociona colaborar con Taiho Pharmaceutical y Taiho Ventures para explorar la utilidad de este fármaco novedoso en una población de pacientes con opciones limitadas hasta la fecha. Agradecemos la confianza de Taiho en la capacidad de nuestro equipo para llevar a cabo el desarrollo clínico de este emocionante activo", afirmó el Sr. Owen Hughes, consejero delegado de Cullinan Oncology.

Acerca de TAS6417

El TAS6417 es un inhibidor de la tirosina cinasa administrado por vía oral diseñado para actuar sobre las mutaciones activadoras del EGFR. La molécula se diseñó para inhibir las variantes del EGFR con mutaciones de la inserción del exón 20, al tiempo que se conserva el EGFR natural. TAS6417 es un candidato clínico para el NSCLC impulsado por mutaciones de la inserción del exón 20 del EGFR y se espera que sea una novedosa opción de tratamiento para los pacientes con necesidades médicas no cubiertas.

Acerca de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)

Taiho Pharmaceutical, filial de Otsuka Holdings Co. Ltd., es una empresa de especialidades farmacéuticas resultado de la I+D que se centra en tres campos: la oncología, la alergología e inmunología y la urología. Su filosofía corporativa adquiere forma de promesa: "Luchamos por mejorar la salud humana y favorecer una sociedad enriquecida con sonrisas". En el campo de la oncología en particular, Taiho Pharmaceutical es conocida como una empresa líder en Japón por el desarrollo de innovadores fármacos para el tratamiento del cáncer, una reputación que se está expandiendo rápidamente por medio de sus abundantes esfuerzos globales en I+D. Asimismo, en otras áreas diferentes a la oncología, la empresa crea y comercializa productos de calidad que tratan de forma eficaz diversos problemas médicos y pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Poniendo siempre a los clientes por delante, Taiho Pharmaceutical también pretende ofrecer productos sanitarios de consumo que respalden los esfuerzos de las personas por llevar una vida satisfactoria y gratificante.

Acerca de Taiho Ventures

Taiho Ventures, LLC es una empresa de capital de riesgo y división estratégica de Taiho Pharmaceutical Co. Ltd., una compañía japonesa de especialidades farmacéuticas que se centra en la oncología, la alergología e inmunología y en la urología. Con su reciente ampliación de 300 millones de dólares en gestión, Taiho Ventures busca empresas oncológicas preclínicas en etapa inicial, así como empresas de plataformas, para nuestras principales áreas de tratamiento. Taiho Ventures revisará la amplia variedad de modalidades tanto en productos biológicos como en pequeñas moléculas. La empresa también considerará las opciones de tipos de inversiones y expansiones, además de las inversiones de capital puro.

Acerca de Cullinan Oncology

Cullinan Oncology se formó para desarrollar una cartera diversificada de oportunidades oncológicas de un único activo muy prometedoras mediante medios internos y externos, y se propone llevarlo a cabo a través de un modelo singular y rentable que saque todo el partido de un equipo de dirección central y con un modelo de servicios compartidos para generar velocidad y eficiencia. Para obtener más información, visite www.cullinanoncology.com [http://www.cullinanoncology.com/].

