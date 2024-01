(Información remitida por la empresa firmante)

- Taiwán amplía su inversión para potenciar las iniciativas de colaboración internacional y hacer que el contenido y el talento taiwaneses prosperen en el mercado mundial

TAIPEI, 24 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Para agregar un mayor volumen de contenidos taiwaneses destinados al público mundial y fomentar las oportunidades de colaboración entre Taiwán y la comunidad internacional, la Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán (TAICCA) ha lanzado oficialmente el "Programa de Cofinanciación Internacional de Taiwán 2.0" (TICP 2.0). Este programa pretende alinearse estrechamente con los patrones de inversión del mercado internacional y satisfacer las necesidades reales de los participantes de la industria, facilitando proyectos de inversión a mayor escala y apoyando la producción de contenidos diversos. El objetivo es aumentar las oportunidades de colaboración entre Taiwán y la comunidad internacional, promoviendo el talento y las obras taiwanesas en la escena mundial.

El original "Programa de Cofinanciación Internacional (TICP)" ha invertido en 37 proyectos, labrándose una reputación internacional y cosechando notables éxitos. Algunos ejemplos recientes son la película "The Last Queen", coproducida por Taiwán, Francia y Argelia, premiada en el Festival de Cine del Mar Rojo y en el Festival de Cine de Venecia, y "For My Country", coproducida por Taiwán y Francia, nominada en la categoría "Orizzonti" del 79º Festival Internacional de Cine de Venecia.

Para ajustarse mejor a las demandas del mercado internacional y mejorar la eficacia de la inversión, TAICCA ha optimizado y actualizado el programa original de inversión en cooperación internacional, introduciendo el "Programa de Cofinanciación Internacional de Taiwán 2.0" (TICP 2.0). Los participantes del sector pueden presentar proyectos en función de sus necesidades o consideraciones presupuestarias. Los futuros proyectos deberán incorporar los tres elementos siguientes: elementos taiwaneses, empresas conjuntas o coproducciones internacionales y canales de distribución internacionales. Estos proyectos se someterán a un proceso de evaluación y revisión de la inversión.

TAICCA subraya que la inversión en cooperación internacional ha sido siempre un punto clave. Durante el proceso de optimización y actualización, las solicitudes y revisiones para el programa han continuado, con solicitudes recientes que incluyen coproducciones Taiwán-Japón, Taiwán-Corea y Taiwán-Malasia.

El programa actualizado se centra en tres puntos clave:

Si desea más detalles acerca del programa visite (mandarino): https://taicca.tw/article/c124d297 Para consultas contacte: investment@taicca.tw

Acerca de TAICCA ( https://en.taicca.tw/ ) La Agencia de Contenido Creativo de Taiwán (TAICCA), establecida en junio de 2019 y apoyada por el Ministerio de Cultura, es una organización intermediaria profesional que trabaja para promover el desarrollo de las industrias de contenido de Taiwán, incluyendo el cine y la televisión, la edición, la música pop, ACG y más.

