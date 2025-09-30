TAP Air Portugal se une a la lista de aerolíneas que aceptan tarjetas Unionpay

(Información remitida por la empresa firmante)

TAP Air Portugal anuncia que se ha asociado con UnionPay International y aceptará pagos de los titulares de tarjetas UnionPay en múltiples canales y países.

LISBOA, Portugal, 30 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- UnionPay International, la compañía líder mundial de tarjetas de crédito, y TAP Air Portugal, miembro de Star Alliance, han llegado a un acuerdo que permitirá a los clientes de la aerolínea realizar pagos con sus tarjetas de crédito, débito y prepago UnionPay en la web, la aplicación y las oficinas de TAP. Gracias a esta colaboración, más de 16 millones de pasajeros que vuelan con TAP Air Portugal al año podrán pagar sus billetes y servicios con sus tarjetas UnionPay.

Los titulares de tarjetas UnionPay de todo el mundo se beneficiarán de un acceso más sencillo a los servicios de TAP, ya sean particulares, empresas o agencias de viajes. Esta nueva opción de pago refuerza aún más la oferta digital de TAP y su compromiso con las soluciones centradas en el cliente, permitiendo la compra de billetes en línea con la mayor seguridad y agilidad.

La asociación con UnionPay International también refuerza el enfoque de crecimiento estratégico de TAP, al ampliar la accesibilidad de pago para cientos de millones de titulares de tarjetas UnionPay en Asia Pacífico, especialmente en China, además de ofrecer la aceptación de este popular método de pago en mercados clave para ambas compañías, además de Europa, como Sudamérica y África.

Gonçalo Pires, director financiero de TAP Air Portugal, afirmó: "UnionPay es una de las redes de pago más grandes del mundo, con una sólida presencia global, y esta alianza es un paso natural en la estrategia de TAP para ofrecer métodos de pago relevantes en los principales mercados mundiales. Al aceptar los pagos de UnionPay, brindamos comodidad, seguridad y simplicidad a los clientes de TAP en China, Europa, Brasil, Estados Unidos y África, reforzando así la experiencia del cliente".

Larry Wang, consejero delegado de UnionPay International, añadió: "Nos complace asociarnos con TAP Air Portugal, una aerolínea europea líder con una sólida red global. Esta colaboración ofrecerá a los titulares de tarjetas UnionPay mayor comodidad y flexibilidad al reservar y pagar sus vuelos, a la vez que impulsará la expansión de ventas de TAP en el mercado asiático. Juntos, estamos simplificando y optimizando los viajes internacionales".

