TCL deja huella con un aclamado éxito de diseño internacional en 2025

SHENZHEN, China, 15 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, una marca líder en electrónica de consumo, se enorgullece de anunciar que ha sido galardonada con 17 prestigiosos premios internacionales de diseño, entre ellos los iF Design Awards y los Red Dot Product Design Awards. Esto reafirma el liderazgo de la compañía en diseño de productos responsable, centrado en el usuario y de alta calidad.

Estos reconocimientos abarcan televisores, dispositivos móviles, electrodomésticos inteligentes, diseño de experiencia de usuario (UX) y productos para un estilo de vida conectado, lo que refleja el compromiso a largo plazo de TCL con la excelencia en el diseño, la sostenibilidad y la innovación en todo su ecosistema de productos.

iF Design Awards 2025

En reconocimiento a su inquebrantable compromiso con la excelencia en el diseño, TCL recibió varios prestigiosos galardones internacionales en 2025. Su enfoque innovador y su dedicación al diseño responsable y centrado en el usuario han sido reconocidos en diversas categorías de productos.

Entre los reconocimientos más destacados, los nuevos televisores de la serie C de TCL 2025 recibieron dos premios iF Design Awards, tanto en la categoría de televisores LED QD-Mini de alta gama como en la de televisores convencionales, lo que celebra su diseño premium y su innovación en tecnología de visualización. El televisor de la serie TCL A300 y su UX Design fueron galardonados con el premio iF Design Award 2025, lo que subraya el compromiso de TCL con el diseño industrial y la experiencia de usuario.

Además, la TCL R290 Tri-Thermal ATW Heat Pump ganó un iFDesign Award 2025 por su contribución a las soluciones sostenibles y eficientes para el hogar, el proyector TCL PlayCube también recibió un iF Design Award 2025 por su innovador diseño inspirado en el Cubo de Rubik y su excepcional rendimiento. En la categoría de dispositivos móviles, el TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, junto con dos aplicaciones, fue reconocido por su excepcional diseño de experiencia de usuario y galardonado con el iF Design Awards 2025 por su excelencia en comodidad visual y diseño de interfaz de usuario.

Red Dot Design Awards 2025

Como muestra del compromiso de TCL con un diseño de productos inteligente y orientado al consumidor, varios productos de TCL fueron recientemente galardonados con los Red Dot Design Awards 2025. Entre los productos reconocidos se incluyen el smartphone TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, la bomba de calor TCL R290 Tri-Thermal ATW, una selección de la serie de altavoces portátiles TCL Party y la línea de monitores LED QD-Mini de TCL, todos ellos reconocidos por su combinación de atractivo estético y funcionalidad para el día a día. También se premiaron los esfuerzos de TCL en soluciones de banda ancha, como la puerta de enlace de fibra TCL LINKBASE FG7300 y la TCL LINKBASE FG7720, y la unidad exterior 5G TCL LINKHUB HH526, lo que reafirma la dedicación de la marca a la innovación práctica en el ecosistema del hogar inteligente.

Estos premios refuerzan los continuos esfuerzos de TCL por integrar el diseño, la sostenibilidad y la excelencia tecnológica en el centro de su estrategia de desarrollo de productos.

Para consultar la lista completa de premios, visite:

https://www.tcl.com/global/en/tcl-design/tcl-design-awards/tcl-2025-design-awards

Una sólida tradición de diseño

El liderazgo en diseño de TCL se asienta sobre una sólida base de reconocimiento global, diseño galardonado y colaboraciones significativas en toda la industria. En 2024, TCL perfeccionó aún más su enfoque de diseño mediante una colaboración con el reconocido experto en CMF (Color, Material, Acabado), Chris Lefteri, que se presentó en IFA 2024 y se centró en materiales sostenibles y un diseño centrado en el ser humano.

En el corazón de estos logros se encuentra el Centro de Innovación en Diseño de TCL (DIC). El DIC lidera la estrategia y la ejecución global de diseño de TCL, garantizando un lenguaje de diseño unificado en toda la cartera de productos multicategoría de TCL. El equipo identifica las tendencias sociales, culturales y de estilo de vida emergentes y las traduce en estrategia de diseño, diseño industrial y experiencia de usuario. Está compuesto por expertos multidisciplinares en diseño de producto, ingeniería, comunicación visual, experiencia de usuario y estrategia empresarial.

El DIC también desempeña un papel clave en la integración de prácticas de diseño responsables y sostenibles, garantizando que los productos TCL reflejen consistentemente el compromiso de la marca con la innovación, la sostenibilidad y el diseño centrado en el ser humano.

A través de este enfoque holístico del diseño y la innovación, TCL continúa mejorando las experiencias cotidianas, reforzando nuestro compromiso de inspirar grandeza, enriqueciendo la vida de nuestros clientes en todo el mundo.

Acerca de TCL

TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio, productos para el hogar inteligente y electrodomésticos.

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

