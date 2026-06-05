TCL presenta una gama ampliada de monitores en Europa, incluyendo su primer monitor insignia OLED+ (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, la marca líder en electrónica de consumo, presentó su nueva línea de monitores en su primer evento dedicado a monitores en Europa, celebrado en TCL NXTHOME en París este mes de mayo. El evento destacó una serie de innovaciones diseñadas para mejorar el rendimiento y la productividad en los juegos, incluyendo el primer monitor insignia OLED+ de TCL, junto con modelos avanzados QD-Mini LED.

Durante décadas, TCL ha estado desarrollando la tecnología detrás de las pantallas. Desde la ingeniería de paneles de vanguardia de CSOT hasta las innovaciones propias en retroiluminación Mini LED, la experiencia y el compromiso con los monitores siempre han estado presentes. Con una fábrica de monitores propia establecida en 2012 y una serie de innovaciones pioneras a nivel mundial en pantallas lanzadas desde entonces, TCL ha expandido constantemente su negocio de monitores junto con sus capacidades en el ámbito de las pantallas. Gracias a una capacidad integrada de I+D, producción y ventas, TCL ahora pone toda esa experiencia acumulada al alcance de un público global más amplio.

Hoy, TCL ofrece monitores que combinan un diseño impactante, una calidad de imagen excepcional y frecuencias de actualización ultrarrápidas, reflejo de su dilatada experiencia en tecnología de pantallas. La gama europea de 2026 marca un nuevo capítulo, a medida que TCL continúa consolidando su presencia como una marca integral de electrónica de consumo y un nombre profesional y de confianza en la innovación de pantallas.

"A medida que las pantallas se convierten en elementos centrales de cómo las personas trabajan, juegan y se conectan, las expectativas puestas en una sola pantalla han evolucionado radicalmente", afirmó Stefan Streit, director de marketing de TCL Europa. "Nuestra nueva gama de productos se basa en más de 40 años de experiencia en pantallas y en un liderazgo consolidado en la innovación Mini LED. Con estos productos, ofrecemos un rendimiento constante y de alta calidad para todos, sin concesiones".

El maestro todoterreno: Monitor TCL 32X3A OLED+

Para los usuarios que esperan un rendimiento óptimo de su monitor en cualquier situación, el TCL 32X3A, el primer monitor OLED+ insignia de TCL, se sitúa en el centro de la gama. Galardonado con el premio iF Design Award 2026 y el Red Dot Design Award, este monitor refleja el enfoque de TCL en combinar un diseño industrial de primera calidad con una pantalla de alto rendimiento e innovación.

Está construido con tecnología OLED+, un paso más allá de la tecnología OLED tradicional, que mejora la calidad de imagen y la pureza del negro en condiciones de mucha luz, lo que resulta en una calidad de imagen inigualable. La disposición Matrix-Pure Pixel elimina las aberraciones cromáticas para un texto más nítido y definido, mientras que la baja reflexión con polarización circular del 2 % ofrece imágenes cristalinas y realistas. El texto en pantalla es más claro y el contraste es más preciso en diferentes condiciones de iluminación, mientras que los tiempos de respuesta ultrarrápidos permiten una experiencia de juego competitiva.

Las frecuencias de actualización ultra altas de modo dual de 480 Hz (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz) con un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms permiten una transición fluida entre alta resolución y alto rendimiento de actualización. Esta flexibilidad es compatible tanto con títulos AAA visualmente impactantes como con escenarios de esports FPS de ritmo frenético, a la vez que satisface las exigencias de productividad y uso profesional.

El 32X3A también destaca por su cuidado diseño. Con tan solo 6,4 mm en su punto más delgado, cuenta con una pantalla prácticamente sin bordes en sus cuatro lados que mejora la inmersión. Su estética inspirada en Stargate aporta un minimalismo premium al escritorio, mientras que las funciones de cuidado ocular permiten un uso más prolongado y cómodo.

En cuanto al audio, el monitor integra un chip de audio DSP de calidad profesional junto con una solución desarrollada en colaboración con Bang & Olufsen. Esta colaboración prioriza tanto el diseño como la optimización acústica, ofreciendo una localización precisa del sonido en el juego para competiciones, así como un rendimiento de audio inmersivo para juegos, películas y entretenimiento.

El maestro del detalle: Monitor TCL 27C2A QD-Mini LED

Para quienes no quieren elegir entre calidad de imagen y rendimiento competitivo, el TCL 27C2A ofrece ambas.

Su tecnología QD-Mini LED, con 1196 zonas de atenuación precisas y un brillo máximo de 1200 nits, proporciona un contraste y un detalle excepcionales en cada escena, desde los impresionantes gráficos de los títulos AAA hasta los momentos de máxima tensión del juego competitivo.

Junto con TMOC (TCL Motion Clarity Technology), se optimiza cada elemento del rendimiento en movimiento, desde la retroiluminación de matriz de doble control MPRT-Plus hasta la aceleración LCD OverDrive-Pro, que mantiene las imágenes en movimiento nítidas y vibrantes, y la tecnología HFS Shoot Fast Panel para una respuesta rápida con mínima borrosidad. Las frecuencias de actualización de modo dual UHD de 160 Hz y FHD de 320 Hz permiten a los usuarios priorizar la resolución o la velocidad, según la situación, creando una experiencia más adaptable y consistente.

El guerrero de la velocidad: Monitor TCL 27P2A Pro Mini LED

Para los jugadores competitivos donde cada milisegundo cuenta, el TCL 27P2A Pro se centra en una prioridad: velocidad sin concesiones.

Con una frecuencia de actualización QHD de 320 Hz, cada movimiento se reproduce con una fluidez excepcional, brindando a los jugadores competitivos la ventaja que necesitan en situaciones de ritmo rápido. La tecnología TMOC optimiza aún más el rendimiento del movimiento, reduciendo el desenfoque y mejorando la estabilidad visual durante las partidas intensas, con un tiempo de respuesta GtG de 1 ms, lo que garantiza que lo que sucede en pantalla coincida con lo que sucede en el juego. Gracias a la retroiluminación Mini LED, la calidad de imagen se mantiene al ritmo de cada movimiento, convirtiendo al 27P2A Pro en una opción confiable para los jugadores que exigen velocidad y claridad por igual.

Estos modelos ofrecen una capacidad de respuesta de nivel profesional en un segmento más accesible, lo que permite a los jugadores mejorar su rendimiento sin complicar su configuración.

Inmersión ultra amplia: Monitor TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED

Para los usuarios que gestionan múltiples flujos de trabajo o buscan una experiencia de juego más inmersiva, la escala se vuelve esencial.

El TCL 57R94 combina doble resolución 4K con un control preciso de la retroiluminación QD-Mini LED, ofreciendo brillo y contraste uniformes en un amplio campo de visión. Esto garantiza que el detalle se conserve tanto en áreas claras como oscuras, incluso en una pantalla grande.

Para la multitarea y los juegos de simulación, esto se traduce en una experiencia visual más natural y sin interrupciones.

Diseñado para el futuro de los videojuegos y el rendimiento

TCL también presentará modelos de monitores y tecnologías de visualización adicionales en París, reflejando la mayor amplitud de su catálogo de monitores de 2026. Con esta línea de monitores, TCL continúa evolucionando su estrategia de visualización, centrándose en el rendimiento de la tecnología en entornos reales, más allá de las especificaciones de alto rendimiento. Desde la innovación OLED+ hasta las avanzadas pantallas para juegos QD-Mini LED, la nueva gama está diseñada para adaptarse a todo el espectro de uso moderno, garantizando que los usuarios ya no tengan que elegir entre rendimiento, nitidez y comodidad.

TCL también mantiene una presencia constante en los esports globales y colabora con los equipos profesionales Gentle Mates y Eyeballers. Esto refleja el compromiso a largo plazo de TCL con la innovación en pantallas orientada al rendimiento y una visión más amplia como marca premium de electrónica de consumo, que ofrece la misma experiencia en cada producto para cada hogar.

Acerca de TCL

TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, dispositivos móviles, equipos de audio, productos para el hogar inteligente y electrodomésticos. Combinando un diseño cuidado con tecnología innovadora para inspirar la excelencia, nuestra gama de productos ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las marcas de electrónica de consumo más grandes del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra fábrica de paneles de visualización de última generación permiten a TCL ofrecer innovación para todos. Para más información, visite: https://www.tcl.com.

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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