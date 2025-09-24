Technosoft anuncia Automotive Days 2025: Donde la tecnología y las personas se unen.

(Información remitida por la empresa firmante)

- Technosoft anuncia Automotive Days 2025: Un evento global online donde la tecnología impulsa el sector automotriz, mostrando innovación, casos de éxito de clientes y alianzas estratégicas

* Este evento fue anunciado globalmente por nuestra sede en Singapur el 12 de septiembre de 2025.

MADRID, 24 de septiembre 2025 /PRNewswire/ -- Technosoft Automotive se complace en anunciar el Technosoft Automotive Days 2025 (TSAD2025), un evento global online de tres días que tendrá lugar del 7 al 9 de octubre de 2025. Este encuentro anual reunirá líderes, innovadores, clientes y socios de negocios en la industria automotriz, desde Europa hasta Asia-Pacífico, para explorar el futuro de la industria retail automotriz.

Tras el éxito de la edición anterior, TSAD2025 ofrecerá conferencias y presentaciones claves de producto, casos de éxito de clientes y paneles de mesa redonda con socios estratégicos, todo organizado para incentivar e informar a la comunidad global del sector automotriz.

"Este evento trasciende la presentación de nuestro trabajo: TSAD2025 es el punto de encuentro de la innovación, la colaboración estratégica y la transformación que está redefiniendo el sector retail automotriz", afirma Fredy Tan, CEO de Technosoft Group

Agenda y puntos claves del evento

Día 1 – Reinventando el sector retail automotriz

Discurso inaugural de Fredy Tan, CEO de Technosoft, junto al CIO del área de automación de Plaza Capital. Incluye una demostración en vivo de las últimas novedades de Yana DMS, con capacidades potenciadas por IA y Copilot.

Día 2 – La voz de los clientes

Escuche directamente a líderes de marcas globales como Nissan Philippines Inc., Toyota Laos Co. Ltd., General MotorsAustralia, Nueva Zelanda, y Europa, quienes compartirán casos de éxito y ensenanzas prácticas que impulsan resultados reales en la industria automotriz."

Día 3 – Ecosistema de socios y colaboración para la glocalización del cliente Participe en mesas redondas y paneles de discusión con socios y business partners globales incluyendo Microsoft, EMEA Microsoft Business Applications Partners y Abdul Latif Jameel, con conferencias focalizadas en expansión, innovación y alianzas estratégicas.

Alcance global, impacto local

Las sesiones se transmitirán en vivo todos los días desde las 14:30 a las 16:00 horas de Singapur, accesibles también para audiencias en Europa (08:30 CEST) y Australia (17:30 AEDT).

Mensaje del director de operaciones COO de Technosoft Group

"Estamos entrando en una era transformadora, en la que la tecnologia de IA de Microsoft redefine cada faceta de los negocios: desde la experiencia del cliente hasta la excelencia operativa", afirmaRyohei Yoshijima, COO de Technosoft Group, Microsoft MVP en Aplicaciones Empresariales y Director regional de Microsoft.

"TSAD2025 es una oportunidad para demostrar cómo nuestras soluciones innovadoras son impulsadas y potenciadas por Microsoft, generando valor real y dando forma al futuro de la industria retail automotriz".

Únase a nosotros

TSAD2025 está abierto a profesionales, socios tecnologicos y clientes de todo el sector de industria. Los detalles de inscripción y la agenda completa del evento ya están disponibles en el sitio web oficial de Technosoft.

Los líderes de Technosoft Automotive compartirán conferencias, demostraciones de producto, paneles con clientes y sesiones de mesa redonda estratégicas, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única de aprender directamente de quienes están definiendo el futuro del sector retail automotriz.

URL del evento: Sitio web oficial de Technosoft

URL de la aplicación del evento: Sitio de inscripción

Contacto: marketing@technosoftautomotive.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314213...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/technosoft-anuncia-automotive-days-2025--donde-la-tecnologia-y-las-personas-se-unen-302563798.html