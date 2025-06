TECNO se asocia con MCR para llevar su innovador ecosistema de productos AIoT a España

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 5 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- TECNO, una marca tecnológica innovadora impulsada por IA, ha anunciado una asociación estratégica con MCR, el principal mayorista tecnológico de España, para llevar su competitivo y galardonado ecosistema de productos AIoT a los mercados español y europeo. Juntos, TECNO y MCR tienen como objetivo ofrecer a los consumidores una experiencia completamente nueva mientras brindan opciones más variadas y con mejor relación calidad-precio.

MCR es uno de los principales mayoristas de tecnología en Europa y el principal mayorista nacional en España. Con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico, MCR cuenta con una sólida red de 10,000 distribuidores en toda la Península Ibérica. TECNO, una marca tecnológica innovadora impulsada por IA, está comprometida con transformar la experiencia digital para los consumidores que aspiran a la última generación de tecnología y experiencia. Actualmente operando en más de 70 países en todo el mundo, TECNO ofrece una amplia gama de productos diseñados para diferentes públicos, cuyo rendimiento excepcional ha sido ampliamente reconocido por prestigiosos premios de la industria, como el TECNO MEGA MINI Gaming G1, que recibió galardones en los GLOMO Awards MWC 2025 y el Global Product Technology Innovation Gold Award en la IFA 2024. Además, TECNO Pocket Go fue incluido entre los mejores inventos del año 2024 por la revista TIME.

Bajo esta asociación, los productos AIoT de TECNO, incluidos los portátiles MEGABOOK K16S y K15S, el MEGA MINI Gaming G1 (el mini-PC con refrigeración líquida más pequeño del mundo), así como la próxima Serie de Gafas AI de TECNO y el Smart Watch, se lanzarán oficialmente en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España a través de los amplios canales de distribución de MCR.

"Esta asociación representa un hito significativo para TECNO, ya que fortalecemos nuestra presencia en España. Aprovechando la red de distribución establecida de MCR, estamos seguros de que nuestra marca resonará más profundamente entre los consumidores españoles. Juntos, ofreceremos productos innovadores con mayor rendimiento, mejor relación calidad-precio y una experiencia tecnológica digital excepcional y mejorada para los usuarios españoles y europeos", dijo Jack Guo, Gerente General de TECNO.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a TECNO a nuestro portafolio. TECNO es una marca en fuerte crecimiento internacional, con una propuesta de valor que combina tecnología de vanguardia, diseño contemporáneo y un claro compromiso con la accesibilidad para los mercados globales. Estamos seguros de que la gama de productos de TECNO encaja perfectamente con nuestra misión de ofrecer al canal soluciones innovadoras y competitivas que respondan a las demandas cambiantes del mercado actual", afirmó Pedro Quiroga, CEO de MCR.

De cara al futuro, TECNO está comprometida con expandir rápidamente su presencia en toda Europa y espera llevar sus tecnologías innovadoras a más consumidores a través de una estrecha colaboración con MCR.

Para cualquier consulta relacionada con los medios, por favor contacte a pr.tecno@tecno-mobile.com

Sobre TECNO

TECNO es una marca tecnológica innovadora impulsada por IA con presencia en más de 70 mercados en cinco continentes. Comprometida con transformar la experiencia digital en los mercados emergentes globales, TECNO persigue incansablemente la perfecta integración del diseño estético contemporáneo con las últimas tecnologías e inteligencia artificial. Hoy, TECNO ofrece un ecosistema integral de productos impulsados por IA, incluidos teléfonos inteligentes, wearables inteligentes, laptops, tablets, dispositivos de juego inteligentes, el sistema operativo HiOS y productos para el hogar inteligente. Guiada por su esencia de marca "Stop At Nothing", TECNO sigue siendo pionera en la adopción de tecnologías de vanguardia y experiencias impulsadas por IA para personas visionarias, inspirándolas a no dejar de perseguir su mejor versión y los futuros más brillantes. Para más información, visite el sitio oficial de TECNO: www.tecno-mobile.com.

Sobre MCR

Fundada en el año 2000, MCR es actualmente el primer mayorista de capital nacional en España y ocupa un lugar entre los cinco principales del país. La compañía, líder del mercado tanto en TI como en electrónica de consumo (así como en segmentos específicos como la integración o el gaming), también está comprometida con soluciones innovadoras en otros sectores como AVPRO, seguridad electrónica, Enterprise & Systems, y drones profesionales. Con su sede operativa principal en Getafe (Madrid) y una avanzada instalación logística de 25,000 metros cuadrados, MCR también cuenta con oficinas en Barcelona, Valencia y Lisboa (Portugal).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2703260...

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/tecno-se-asocia-con-mcr-para-llevar-su-innovador-ecosistema-de-productos-aiot-a-espana-302474041.html