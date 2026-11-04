La tecnología de drones automatizados transforma aún más las operaciones de rescate en montaña en Polonia

(Información remitida por la empresa firmante)

Cómo el equipo TOPR de Polonia está revolucionando los rescates en montaña con estaciones automatizadas de DJI

SHENZHEN, China, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Con sus picos escarpados, valles profundos y duras condiciones invernales, los montes Tatra plantean enormes desafíos para las operaciones de búsqueda y rescate. Gracias a la tecnología de drones automatizados de última generación de DJI Enterprise, el TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) —el servicio voluntario de rescate en montaña de Polonia— está transformando de manera activa su capacidad de respuesta ante emergencias en estas regiones de difícil acceso.

Tras haber integrado con éxito equipos de DJI Enterprise, como el DJI Dock 3, TOPR ha puesto en marcha recientemente un programa piloto con el recién lanzado DJI Dock 4. El concepto resulta revolucionario para los rescates en entornos alpinos: permite desplegar un dron desde una estación automatizada situada en una cubierta, incluso antes de que el equipo de rescate terrestre haya abandonado la base.

Ciertos lugares resultan totalmente inaccesibles en coche, bicicleta o incluso en moto de nieve durante el invierno, explicó Marcin Józefowicz, rescatista del TOPR y responsable de Cybertech. Tradicionalmente, un despliegue completo en la montaña podía llevar hasta dos horas, tan solo para reunir al equipo y llegar a pie al inicio del sendero. Para superar este obstáculo crítico, el TOPR ha puesto la mirada en el cielo.

Este despliegue temprano permite que un dron llegue al lugar de un accidente notificado en cuestión de minutos, en lugar de horas. Lo fundamental es que podemos evaluar la situación antes de iniciar una intervención física, señala Józefowicz. Este rápido reconocimiento aéreo permite a los responsables de turno determinar si realmente es necesario un rescate, cuántos voluntarios enviar y qué equipo específico se requiere.

Una vez en el lugar, el DJI Matrice 5TD ayuda al TOPR a establecer contacto con las personas que se encuentran en tierra. Los rescatistas pueden utilizar su altavoz para dar instrucciones y preguntar si se necesita ayuda, mientras que los excursionistas responden mediante gestos. Si indican que no requieren asistencia, el equipo puede continuar la búsqueda en otro lugar. En condiciones de oscuridad total, la avanzada tecnología de fusión térmica ofrece a los operadores una claridad casi diurna, lo que les permite localizar las linternas frontales de los excursionistas y, al mismo tiempo, observar los detalles topográficos del terreno.

Para superar el terreno montañoso que a menudo bloquea las señales de comunicación convencionales, el ensayo de TOPR emplea, de forma creativa, una red de estaciones terrestres de transmisión de vídeo DJI O4. Al instalar estaciones repetidoras en torres de observación y cimas distantes, el dron puede desplazarse entre ellas sin interrupciones. Esta infraestructura nos permite ampliar nuestro radio de vuelo, llegando incluso a los valles vecinos, señaló Józefowicz.

Gracias a sistemas de activación de vuelo automatizados y a una estación de acoplamiento capaz de sustituir las baterías en solo 25 segundos —lo que permite operaciones continuas—, TOPR está explorando el futuro definitivo del rescate en montaña. Más allá de las misiones activas, esta flota automatizada se está poniendo a prueba en tareas como el reconocimiento diario de riesgos y la vigilancia de senderos. Para los abnegados voluntarios de TOPR, esta innovación constante persigue un objetivo fundamental: llegar hasta los heridos de forma más rápida, segura y eficaz en el implacable entorno de los montes Tatra.

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado el sector a nivel mundial con innovaciones en drones de uso civil que han permitido a particulares emprender el vuelo por primera vez, a visionarios convertir su imaginación en realidad y a profesionales transformar por completo su forma de trabajar. Hoy en día, DJI contribuye a construir un mundo mejor mediante el fomento constante del progreso humano. Con un enfoque orientado a la búsqueda de soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha ampliado sus horizontes hacia ámbitos como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y cartografía, y la inspección de infraestructuras. En cada una de estas aplicaciones, los productos de DJI ofrecen experiencias que aportan valor a personas de todo el mundo de una manera más profunda que nunca.

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Acerca de TOPR:

TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) es una organización voluntaria dedicada a la búsqueda y rescate en montaña que opera en los montes Tatra, con sede en Zakopane, Polonia.

(Nota: El estudio de caso multimedia adjunto fue coproducido por DJI Enterprise e INNPRO).

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