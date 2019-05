La tecnología C-V2X contribuye a mejorar la seguridad vial para todos (2)

Publicado 24/05/2019 17:24:54 CET

1. A. Soluciones de gestión del tráfico: fase y sincronización de la señal (SPaT) y aviso de violación de semáforo en rojo (RLVW) al vehículo Esperar en un semáforo en rojo no solo consume mucho tiempo, sino que estar parado con el motor en marcha, frenar y acelerar son acciones que emiten más sustancias contaminantes. La comunicación entre las señales de tráfico y el vehículo es importante para mejorar la fluidez del tráfico, a la vez que mejora la seguridad vial al evitar accidentes. Durante la conducción de demostración, un vehículo del Grupo BMW equipado con un procesador Qualcomm de a bordo con pila de software Savari ITS y los casos de uso V2X, se comunicó con una señal de tráfico SWARCO, demostrando la disponibilidad de la tecnología C-V2X en múltiples proveedores.El caso de uso permite al conductor controlar los próximos semáforos. La pantalla central del vehículo muestra la fase actual de la señal y el tiempo que permanecerá así. En el caso de uso de aviso de violación de semáforo en rojo (RLVW), la aplicación en el vehículo utiliza su perfil de velocidad y aceleración, junto con la sincronización de la señal y la información geométrica de la señal de tráfico. Si es probable que el conductor se encuentre con un semáforo, recibirá un aviso en el vehículo. B. Soluciones de gestión del tráfico: luz de freno electrónico de emergencia (EEBL) y advertencia de obras en carretera (RWW)La tecnología C-V2X ofrece información al conductor de forma que este pueda adecuarse con antelación a las próximas circunstancias del tráfico. Fraunhofer FOKUS, con el apoyo de Daimler, hizo una demostración de un caso de luz de aviso de freno electrónico de emergencia: dos vehículos equipados con unidades de a bordo Huawei aceleran, y el coche que va primero frena súbitamente. El segundo coche recibe un aviso al instante, lo que demuestra la ventaja que ofrece la comunicación C-V2X de latencia baja. Además, una unidad Huawei de carretera comunica al vehículo a través de la tecnología C-V2X las obras que se estén realizando en la carretera. Los asistentes experimentaron ambos casos de uso en el coche y vieron los avisos en la pantalla central. 2. Alertas de emergencia en tiempo real: servicios «vehículo a red» y «red a vehículo» Vodafone Alemania y Ford presentaron una tecnología de vehículos conectados (V2X) que podría alertar a los conductores de un accidente en la carretera tan solo unos momentos después de que se haya producido (a través de eCall Plus). Además, el sistema ofrece una alerta temprana para indicar que los vehículos de emergencia se están aproximando, así como el lado de la carretera al que deberían desplazarse los otros vehículos para evitar ser un obstáculo. Los expertos consideran que el índice de supervivencia de las víctimas de accidentes de tráfico se puede mejorar en un 40 % si reciben tratamiento cuatro minutos antes. 3. Captación y transmisión de datos en vivo: capacidades ampliadas de red/vehículo a red a través de MEC La divulgación ultrarrápida, fiable y precisa de información relacionada con la seguridad puede salvar vidas. Continental, Deutsche Telekom, Fraunhofer ESK y Nokia demostraron cómo se facilita la información a los vehículos casi en tiempo real a través de una red móvil y utilizando la tecnología de informática de borde de multiacceso (MEC). Todos los datos se procesan en el borde de la red móvil para reducir el tiempo de transmisión (latencia). Como resultado, los datos relacionados con eventos, como los avisos de emergencias, y un mapa de datos de alta definición se transmiten en cuestión de milisegundos, mejorando así la seguridad al conducir y preparando el camino hacia una conducción totalmente automatizada. 4. Una solución combinada de comunicación en red y directa permite lograr la máxima expresión de la tecnología C-V2X El Grupo Vodafone, Huawei y Jaguar Land Rover hicieron demostraciones de casos de uso cruciales para la seguridad combinando diferentes modos de comunicación (comunicación breve y directa a través de PC5 y comunicación de mayor alcance y basada en red a través de Uu). Ofrecer un aviso en dos fases permite a los vehículos saber mucho antes que otros vehículos se están aproximando al mismo cruce, y permite adoptar medidas con antelación para evitar accidentes. Además, la cifra de accidentes de tráfico debidos a cambios de carril peligrosos y puntos ciegos es significativa. El uso de la tecnología C-V2X ayuda a los fabricantes de equipos originales del sector del automóvil a mantener un coste bajo en cuanto a la aplicación de dichos avisos, al no tener que instalar sistemas adicionales de un único acceso a la radio para esos avisos. Las demostraciones exhibieron el valor y la disponibilidad de la tecnología C-V2X, así como su capacidad para combinar a la perfección enlaces de comunicación tanto directa a largo y corto alcance como a través de una red de mayor alcance. En concreto, se demostró que en las intersecciones (un lugar clave para los accidentes) los coches conectados se benefician de comunicaciones en red celulares de mayor alcance para ofrecer información relacionada con la seguridad que va más allá de lo que se podría ofrecer con la tecnología de corto alcance. 5. Conducción dirigida a distancia La conducción dirigida a distancia (ROD) allana el camino hacia los vehículos automáticos, anticipando soluciones en las que un operador humano puede intervenir desde una ubicación remota en la conducción del vehículo. La ROD es posible gracias a los equipos de comunicación de latencia baja, por ejemplo Huawei la habilita para facilitar instrucciones o información al vehículo a fin de ayudarle a conducir en situaciones peligrosas. Fraunhofer Institute FOKUS, con el apoyo de Daimler, demuestra la fiabilidad que la ROD ya es capaz de ofrecer hoy en día.

Acerca de la 5GAA

La 5G Automotive Association (5GAA) es una organización internacional e intersectorial en la que sus 115 miembros colaboran para desarrollar soluciones integrales para los servicios de movilidad y transporte del futuro. La organización se ha comprometido a ayudar a definir y desarrollar la próxima generación de movilidad conectada para las soluciones de conducción avanzada y vehículos automáticos.

