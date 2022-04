- Tejas Networks anuncia la adquisición de Saankhya Labs (P) Ltd. para mejorar su oferta de productos inalámbricos

BENGALURU, India, 1 April 2022 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) anunció hoy que ha firmado acuerdos definitivos para adquirir el 64,40% de las acciones de Saankhya Labs Private Ltd. Bangalore ("Saankhya") por INR 283,94 Cr en efectivo. Está previsto que la adquisición inicial de las acciones de Saankhya se cierre dentro de los próximos 90 días. Tejas Networks, luego de obtener todos los consentimientos y aprobaciones necesarios, también tiene la intención de proceder con la adquisición del 35,60% restante de las acciones a través de un proceso de fusión o una adquisición secundaria.

Saankhya fue fundada en el año 2007 por medio de empresarios tecnológicos con experiencia global y ha desarrollado una amplia gama de productos de sistemas y semiconductores para celulares inalámbricos, radios de transmisión y terminales terrestres de comunicación por satélite, que son desplegados por clientes en India y en mercados internacionales. Contando con una amplia cartera de derechos de propiedad intelectual y 73 patentes internacionales (41 concedidas, 32 presentadas), Saankhya es pionera en la construcción de radios definidas por software (SDR), impulsadas por sus propios conjuntos de chips SDR. Saankhya cuenta con un sólido equipo de tecnología de más de 250 ingenieros, con una gran experiencia en sistemas de comunicación inalámbrica y diseño de semiconductores sin fábrica.

Sanjay Nayak, consejero delegado y director general de Tejas Networks, comentó: "Estamos comprometidos con nuestra visión de crear una empresa global de equipos de telecomunicaciones de la India, que proporcionará una pila integral de productos y soluciones de clase mundial basados en los últimos tecnologías y requisitos del cliente. Esta adquisición muestra nuestro compromiso continuo en lo que respecta a hacer crecer nuestras ofertas de productos inalámbricos para abordar la creciente oportunidad de mercado. Los productos de Saankhya complementarían nuestros productos de red de acceso de radio (RAN) 4G/5G existentes y nos posicionan bien para las oportunidades emergentes en el O-RAN y 5G Broadcast space. Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al equipo altamente talentoso y experimentado de Saankhya y el intelecto y la experiencia en el dominio que aportan para el diseño inalámbrico y de semiconductores. Esperamos que esta adquisición acelere nuestra hoja de ruta para crear una gama de productos de telecomunicaciones de clase mundial fiables y seguros".

Parag Naik, cofundador y consejero delegado de Saankhya Labs, indicó: "Estamos encantados de formar parte de Tejas Networks, que es la empresa de equipos de telecomunicaciones líder en la India. Ser parte de Tejas Networks nos brinda una plataforma sólida para ampliar el negocio para nuestros productos y tecnologías inalámbricas en la India, así como en los mercados internacionales. Nuestros clientes y socios también se beneficiarán de una cartera de productos más grande y una hoja de ruta acelerada de nuestros productos. Esta fusión promoverá la visión del equipo fundador de Saankhya de construir una tecnología de clase mundial de una compañía de la India".

ONE Media 3.0, LLC ("ONE Media"), que es el mayor accionista de Saankhya, venderá la mayoría de sus acciones en Saankhya y, después de la fusión, conservará una participación minoritaria en Tejas. Mark Aitken, presidente de ONE Media, explicó: "Nuestra estrecha relación con Saankhya ha sido fundamental para hacer avanzar a nuestra empresa en el mundo de la transmisión NextGen. Saankhya ha entregado productos, tecnología y soluciones de clase mundial, que abarcan tanto la comunicación como los dominios de semiconductores. Desde el diseño de teléfonos móviles hasta cabezas de radio de transmisión eficientes y de bajo coste que permiten redes de frecuencia única, sus contribuciones han sido una clave estratégica para nosotros. Esperamos continuar nuestro compromiso comercial y tecnológico con Tejas Networks, en áreas de oportunidad como infraestructura de transmisión 5G".

Acerca de Tejas Networks Limited

Tejas Networks diseña, desarrolla y vende productos de redes alámbricas e inalámbricas de alto rendimiento a proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet, servicios públicos, defensa y entidades gubernamentales en más de 75 países. Los productos Tejas utilizan una arquitectura de hardware definida por software y programable con una base de código de software común que ofrece actualizaciones continuas de nuevas características y estándares tecnológicos.

Si desea más información, visite Tejas Networks a través de http://www.tejasnetworks.com o contacte con

Acerca deSaankhya Labs (Private) Limited

Saankhya Labs es un disruptor 5G con una amplia experiencia en sistemas de comunicación inalámbrica y semiconductores. Saankhya ofrece una amplia gama de productos y soluciones de semiconductores de comunicación para aplicaciones 5G NR, Broadcast y Satellite Communication. Con varias patentes tecnológicas internacionales y una experiencia única de 'chips a sistemas', las soluciones de Saankhya incluyen la primera SDR de producción en el mundo, soluciones RAN abiertas de próxima generación para redes 5G, soluciones de transmisión multiestándar directo a móvil y productos Satellite-IoT. Para más detalles visite www.saankhyalabs.com

