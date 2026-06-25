TEKLYNX nombrada Compañía AIDC del Año por cuarto año consecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

AUCH, Francia, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, conocida por ayudar a las cadenas de suministro a trabajar con sus soluciones de software de etiquetado de códigos de barras y RFID, anunció hoy haber sido seleccionada como Compañía AIDC del año por SupplyTech Breakthrough, una organización independiente de inteligencia de mercado que evalúa y reconoce empresas, productos y servicios de tecnología destacados en la industria de logística y tecnología de la cadena de suministro global.

TEKLYNX ofrece soluciones escalonadas y opciones de licencia que satisfacen las necesidades de etiquetado de empresas de todos los tamaños. Con una interfaz fácil de usar y asistentes integrados, las soluciones de diseño de etiquetas de TEKLYNX facilitan la impresión de etiquetas precisas y conformes.

Con las soluciones empresariales de TEKLYNX, las empresas pueden automatizar la impresión de etiquetas desde su ERP o sistema comercial, realizar un seguimiento de los cambios de etiquetas y el historial de versiones, configurar flujos de trabajo de aprobación electrónica automática de etiquetas e imprimir etiquetas desde cualquier lugar con una interfaz basada en navegador.

TEKLYNX también ofrece un kit de desarrollo de software que proporciona a los editores de software y proveedores de soluciones una solución de impresión de etiquetas de códigos de barras potente y personalizable para mejorar sus ofertas de productos existentes.

Respaldado por un soporte al cliente galardonado y sólidas asociaciones con fabricantes de impresoras, proveedores de ERP y desarrolladores de aplicaciones, TEKLYNX ayuda a las empresas globales a etiquetar de manera más eficiente y a mantener un mayor control en cada paso del camino.

"En TEKLYNX, queremos asegurarnos de que todo lo que hacemos se alinee con nuestra misión global de ayudar a las empresas dentro de la cadena de suministro a trabajar mejor", dijo Thierry Mauger, presidente de TEKLYNX International. "Estamos orgullosos de saber que nuestras soluciones de software contribuyen al crecimiento y éxito de nuestros clientes. Gracias a SupplyTech Breakthrough por honrarnos con este premio".

Las soluciones escalables y la confiable atención al cliente de TEKLYNX les ayudaron a ganar el premio Compañía AIDC del Año de este año.

Obtenga más información sobre TEKLYNX y las soluciones que ofrece visitando teklynx.com.

ACERCA DE TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International ayuda a que las cadenas de suministro funcionen mejor. Hoy en día, más de 750.000 empresas en más de 170 países confían en los productos de diseño de etiquetas RFID y códigos de barras integrados de TEKLYNX y en las personas detrás de sus soluciones para hacer que las operaciones de etiquetado con códigos de barras sean eficientes, precisas, seguras y compatibles con la industria. Con más de 30 años de experiencia, TEKLYNX es el líder mundial debido a su software confiable y su excelente atención al cliente. Para obtener más información sobre cómo la comunidad TEKLYNX ayuda a empresas de todos los sectores de todo el mundo, visite teklynx.com o llame a TEKLYNX en su región. Barcode Better™ con TEKLYNX.

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