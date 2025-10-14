Tequila Don Julio se asocia con Panadería Rosetta para llevar el espíritu del Día de Muertos al mundo (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Tequila Don Julio se asocia con la aclamada Panadería Rosetta de México para llevar el espíritu del Día de Muertos al mundo

Tequila Don Julio continúa celebrando y compartiendo la cultura mexicana a nivel mundial con las presentaciones de Panadería Don Julio para el Día de Muertos, ofreciendo a los invitados la oportunidad de experimentar el pan de muerto, una de las tradiciones más preciadas de la festividad.

ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, México, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Tequila Don Julio continúa su compromiso de compartir la cultura mexicana con el mundo celebrando el Día de Muertos a través de una experiencia global efímera: Panadería Don Julio. Aprovechando el impulso del año pasado, cuando la marca presentó enormes ofrendas (altares bellamente adornados) en ocho ciudades alrededor del mundo, este año Tequila Don Julio reinventa otro preciado ritual de la festividad: compartir pan de muerto, un pan dulce y aromático que simboliza el amor y el recuerdo. Creada en colaboración con Panadería Rosetta, una de las panaderías más aclamadas de México, dirigida por la chef de renombre mundial Elena Reygadas, Panadería Don Julio se presentará en más de doce ciudades icónicas, mostrando la belleza y la energía del Día de Muertos a nivel mundial.

Experimente el comunicado de prensa multicanal interactivo completo aquí: https://www.multivu.com/tequila-don-julio/9357551-es-tequila-don-julio-partners-panaderia-rosetta-dia-de-muertos

Panadería Don Julio cobrará vida en todo el mundo a través de versiones únicas, cada una diseñada como un viaje único al corazón del Día de Muertos. Si bien cada ciudad ofrecerá su propia interpretación, cada espacio temporal combinará la calidez de una panadería tradicional mexicana con la vitalidad de un bar de tequila. Los comensales entrarán para disfrutar del icónico pan de muerto de Panadería Rosetta durante el día y, por la noche, podrán celebrar con cócteles especiales elaborados por el bar Handshake Speakeasy de la Ciudad de México, clasificado como el bar número 1 en Norteamérica y el número 2 en el mundo. Rodeados de elementos navideños tradicionales, como ofrendas a la luz de las velas para dejar ofrendas a los seres queridos, cascadas de caléndulas y más, los espacios temporales de Panadería Don Julio reunirán a la gente para vivir el espíritu y la energía de la festividad de una manera que se siente auténtica y con inspiración local.

"Esta festividad es una celebración del amor, el legado y la tradición, valores fundamentales de Tequila Don Julio", afirmó Sophie Kelly, vicepresidenta sénior de las categorías globales de tequila y mezcal de Diageo. "Gracias a nuestra colaboración con socios de talla mundial como Panadería Rosetta y Handshake Speakeasy, nos complace presentar esta vibrante celebración a públicos de todo el mundo una vez más, honrando el rico patrimonio cultural y el arte culinario de México de una manera significativa y extraordinaria".

"El Día de Muertos es una de las celebraciones más significativas de México, donde la vida y la muerte se unen a través de la memoria, la comida y los rituales", afirmó la chef Elena Reygadas, fundadora de Panadería Rosetta. "El pan de muerto es un gesto de cariño que nos conecta con quienes ya no están. Colaborar con Tequila Don Julio nos permite compartir esta tradición viva con el mundo, honrando la riqueza y la creatividad de la cultura mexicana."

Las tiendas temporales de Panadería Don Julio estarán presentes en todo el mundo en colaboración con panaderías locales. Cada local llevará el icónico pan de muerto de Panadería Rosetta a nuevas comunidades. Entre las ciudades se incluyen Bogotá, Caracas, Delhi, Johannesburgo, Los Ángeles, Londres, Bombay, Santo Domingo y más.

Para quienes no puedan disfrutar de la Panadería Don Julio en persona, Tequila Don Julio acerca el Día de Muertos a un público global a través de un video promocional en Instagram (@donjuliotequila) que celebra tanto las ricas tradiciones de la festividad como su evolución en el mundo actual. El video destaca el simbolismo y las historias personales que hacen del Día de Muertos una celebración de amor, recuerdo y conexión, con la participación de los visionarios mexicanos, la chef Elena Reygadas y el embajador cultural Carlos Eric López, e invita al público de todo el mundo a honrar a sus seres queridos, experimentar el arte de México y conectar con el significado más profundo de la festividad.

Tequila Don Julio siempre celebrará el Día de Muertos, ya que es una fecha para honrar a nuestro fundador, Don Julio González, y su labor para dar a conocer el tequila de lujo al mundo. Dado que el tequila sigue siendo una de las categorías de bebidas espirituosas de mayor crecimiento a nivel mundial, Tequila Don Julio se mantiene como referente de autenticidad, elaborado 100 % con agave Blue Weber y arraigado en su visión.

ACERCA DE TEQUILA DON JULIOFundado sobre los principios agrícolas pioneros de Don Julio González y su búsqueda personal de la perfección, Tequila Don Julio revolucionó la industria del tequila y estableció el estándar para el tequila ultra premium. El tequila de lujo original de México, Tequila Don Julio, utiliza únicamente agave azul de la más alta calidad, completamente madurado y seleccionado a mano de los ricos suelos arcillosos de la región de Los Altos, en el estado de Jalisco. La cartera de Tequila Don Julio incluye Tequila Don Julio Blanco, Tequila Don Julio Reposado, Tequila Don Julio Añejo, Tequila Don Julio 70 Cristalino, Tequila Don Julio Rosado, Tequila Don Julio 1942, Tequila Don Julio Alma Miel y Tequila Don Julio Última Reserva. Para más información sobre Tequila Don Julio, visite www.DonJulio.com.

ACERCA DE ELENA REYGADASElena Reygadas es chef, autora y voz cultural de la Ciudad de México, reconocida por su enfoque transformador de la cocina mexicana contemporánea. Es chef y propietaria de Rosetta, un restaurante con estrella Michelin incluido en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, así como de Panadería Rosetta, una de las pastelerías más aclamadas de México. Nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo 2023, su trabajo se extiende más allá de la cocina y abarca el ámbito editorial y educativo. Es fundadora de la Beca Elena Reygadas, que apoya a jóvenes mujeres en el ámbito gastronómico, y editora de Cuadernos de Cultura Alimentaria, Salud y Medio Ambiente. Su filosofía culinaria se basa en la biodiversidad, la sostenibilidad y el simbolismo cultural de los ingredientes y las tradiciones mexicanas.

ACERCA DE PANADERÍA ROSETTAPanadería Rosetta, fundada en 2012 por la chef Elena Reygadas, se ha convertido en una de las panaderías más queridas de México, reconocida por reinterpretar los panes y pasteles tradicionales mexicanos. Conocida internacionalmente por su icónico rollo de guayaba y pan de muerto, la panadería refleja un profundo respeto por la artesanía, la memoria y la biodiversidad. Cada receta se guía por la atención al tiempo, la textura y el sabor, inspirándose en la herencia culinaria y la riqueza agrícola de México. Hoy, Panadería Rosetta no solo es una institución local en la Ciudad de México, sino también un referente cultural de la panificación mexicana a nivel mundial.

ACERCA DE DIAGEO:Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas en las categorías de licores y cervezas. Estas marcas incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B y Buchanan's, los vodkas Smirnoff y Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo es una empresa global y nuestros productos se venden en casi 180 países de todo el mundo. La compañía cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) como en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO).

Para obtener más información sobre Diageo, nuestra gente, nuestras marcas y nuestro rendimiento, visítenos en www.diageo.com. Visite el recurso global de Diageo sobre consumo responsable de alcohol, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y maneras de compartir las mejores prácticas.

Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.

1 Según datos de 2024 IWSR Retail Sales Value

