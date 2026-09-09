Terapia de edición bases con tBE logra remisión clínica duradera en drepanocitosis y β-talasemia en varios fondos genét

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cell Stem Cell: La terapia de edición de bases mediada por tBE logra una remisión clínica duradera en la enfermedad de células falciformes y la β-talasemia en diferentes contextos genéticos

Tras lograr una independencia total de las transfusiones en pacientes chinos con talasemia dependiente de transfusiones (TDT), un nuevo estudio confirma que la tBE es igualmente segura y eficaz para pacientes africanos con SCD y pacientes con TDT del sur y sureste de Asia.

SHANGHAI, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de septiembre de 2026, Shanghai, Cell Stem Cell publicó en línea una investigación clínica de CorrectSequence Therapeutics (Correctseq) en colaboración con varias instituciones en un artículo titulado "Clinical base editing for β-hemoglobinopathies across different genetic backgrounds" ("Edición de bases clínica para β-hemoglobinopatías en diferentes antecedentes genéticos"), que demuestra que CS-101/CS-206, una terapia de edición de bases desarrollada con el transformer Base Editor (tBE), logró una eficacia y seguridad consistentes en pacientes con β-hemoglobinopatías de diversos orígenes genéticos. Esto se suma al informe clínico previo del equipo sobre cinco pacientes chinos con β-talasemia dependiente de transfusiones (TDT) tratados con CS-101, todos los cuales lograron la independencia de transfusiones (Lai et al., Nature, 2026). El nuevo estudio extiende el tratamiento a cuatro pacientes adicionales de Nigeria, Laos, Malasia y Pakistán: uno con enfermedad de células falciformes (SCD) y tres con TDT. Todos lograron una reconstitución hematopoyética rápida, una expresión pancelular de HbF sostenida de alto nivel, independencia total de transfusiones o ausencia de crisis vasooclusivas (VOCs), sin modificaciones fuera del objetivo detectables ni eventos adversos relacionados con el producto.

Amplia aplicabilidad en diversas etnias y mutaciones

Las β-hemoglobinopatías se encuentran entre los trastornos monogénicos más comunes, con SCD afectando a más de 300.000 recién nacidos y TDT a más de 40.000 anualmente en todo el mundo. Las mutaciones patogénicas varían significativamente entre poblaciones. El equipo desarrolló previamente la técnica tBE de ultra alta precisión Wang et al., Nat Cell Biol, 2021) para editar con precisión la región promotora de HBG1/2 en células madre hematopoyéticas autólogas obtenidas de pacientes, reactivando la expresión de la γ-globina. Los genotipos de los cuatro pacientes en el presente estudio abarcaron βS/βS SCD y tres genotipos de TDT: β⁰/βᴱ, β⁰/β⁰ con una gran deleción y β⁰/β⁰ con inserción de un solo nucleótido, lo que valida la aplicabilidad universal de la estrategia.

Datos clínicos: Injerto rápido, respuesta duradera, independencia total de transfusiones y ausencia de mutaciones fuera de objetivo

La paciente con SCD (mujer de 21 años de Nigeria), que experimentó más de cuatro VOCs durante el año anterior a su inclusión en el estudio, logró el injerto de neutrófilos y plaquetas a los 13 y 21 días posteriores a la infusión. El nivel total de hemoglobina aumentó de 7,7 g/dL al inicio a 12,9 g/dL al tercer mes, manteniéndose por encima de 11 g/dL; el nivel de HbF aumentó del 3,5 % al 62,2 %, mientras que el nivel de HbS disminuyó del 76,1 % al 31,6 %, estabilizándose en una proporción de aproximadamente 6:4. A los 15,5 meses de seguimiento, no se produjeron VOCs.

Los tres pacientes con TDT (de 3 a 29 años, procedentes de Laos, Malasia y Pakistán) lograron un injerto de neutrófilos a los 13 días y de plaquetas a los 27 días. La concentración media de hemoglobina total alcanzó 11,6 1,2 g/dL y la concentración media de HbF aumentó a 9,8 g/dL al tercer mes. Tras un seguimiento medio de 17,5 meses, todos lograron una independencia transfusional sostenida. No se detectaron errores de selección ni eventos adversos relacionados con el producto.

Comparación con terapias de edición genética basadas en nucleasas: injerto más rápido, mayor expresión, mayor seguridad

En los ensayos clínicos de SCD, tBE logró un injerto de neutrófilos superior (13 días) en comparación con Cas9 (27 días) y Cas12a (23 días), y un injerto de plaquetas superior (21 días) en comparación con Cas9 (35 días) y Cas12a (25 días). tBE mantuvo la HbF >60 % de la hemoglobina total, superando notablemente a los regímenes de Cas9 y Cas12a (<50 %).

A diferencia de las nucleasas que dependen de las rupturas de doble cadena del ADN (DSB), tBE permite una conversión precisa de bases sin cortar el ADN, evitando la activación de p53, la apoptosis, las grandes deleciones y las reordenaciones cromosómicas. Su diseño dual de gRNA y "llave-cerradura" minimiza aún más los riesgos de efectos fuera de objetivo. Mediante un "cerradura" escindible, tBE se activa únicamente en los sitios objetivo para inducir una edición altamente eficiente. Al unirse a sitios fuera de objetivo, tBE queda "bloqueado" para evitar desencadenar mutaciones fuera de objetivo.

Progreso global y vía regulatoria

Hasta la fecha, CS-101 y CS-206 han tratado a más de 30 pacientes en China, África, el sudeste asiático y el sur de Asia, y el 100 % de ellos lograron la independencia transfusional o la ausencia de VOCs, acompañada de una expresión de hemoglobina elevada y sostenida. CS-101, el primer candidato a terapia de edición de bases en desarrollo clínico a nivel mundial, con el primer paciente tratado en octubre de 2023, ha completado la Fase I y actualmente se está evaluando en ensayos clínicos fundamentales. Todos los pacientes tratados en la Fase I han mantenido la independencia transfusional durante más de un año, con una duración máxima cercana a los tres años.

El profesor Chen Jia, fundador de Correctseq y director del Gene Editing Center de la ShanghaiTech University, declaró: "Este artículo de Cell Stem Cell valida la amplia aplicabilidad de tBE en diversos contextos genéticos, completando así el proceso de traslación desde la investigación básica hasta la aplicación clínica global. Nuestro equipo también está explorando la edición de ARN, la edición primaria y la edición de ADN mitocondrial para otras áreas terapéuticas".

El doctor Mou Xiaodun, consejero delegado de Correctseq, añadió: "Los datos demuestran que tBE es una plataforma líder a nivel mundial. También estamos expandiendo nuestro campo a enfermedades metabólicas y cardiovasculares, incluyendo el síndrome de hipertrigliceridemia/quilomicronemia familiar (FCS), ASCVD/hiperlipoproteinemia, la hipercolesterolemia familiar homocigótica (HoFH) y la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH). Estamos acelerando el desarrollo de múltiples proyectos para su presentación global de solicitudes de autorización de investigación clínica (IND) y así llevar la edición genética de origen chino a más pacientes en todo el mundo".

Enlace al documento de Cell Stem Cell: https://doi.org/10.1016/j.stem.2026.08.0...

Acerca de CorrectSequence TherapeuticsCorrectSequence Therapeutics (Correctseq) es una empresa biotecnológica en fase clínica que utiliza su transformer Base Editor (tBE), de propiedad exclusiva, para ser pionera en terapias de edición genética de última generación. La empresa ha desarrollado múltiples sistemas de edición de bases de vanguardia que ofrecen una precisión excepcional, minimizan los efectos fuera de objetivo y mejoran la eficiencia de la edición ex vivo e in vivo. Su sólida cartera de proyectos abarca trastornos genéticos, enfermedades metabólicas y afecciones cardiovasculares, con varios programas que ya avanzan hacia el desarrollo clínico.

Para obtener más información, visite www.correctsequence.com.

Agradecimientos: The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, ShanghaiTech University, Children's Hospital of Fudan University, Institutes of Biomedical Sciences, Fudan University, Shanghai Clinical Research and Trial Center.

Contactos para los medios:

Colaboración comercial: BD@correctsequence.comReclutamiento para ensayos clínicos: CT@correctsequence.com

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