THC BioMed lanza sus resultados para fin de año (2)

Toda la información financiera de este comunicado se expresa en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario. Este comunicado de prensa está destinado a ser leído en conjunto con los Estados Financieros Consolidados Auditados de la Compañía y el Debate + Análisis de la Administración para el año terminado el 31 de julio de 2020, que se ha presentado en SEDAR (www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2981002-1&h=2269508853&u...]).

RESUMEN DE RESULTADOS TRIMESTRALES Trimestre cerrado Ingresos Ingresos (pérdidas) netos Ingresos (pérdidas) por acción --- T4/2020 31 de julio, 13 Nov. (1) - $ 990.940 $ (642.989) $ (0,01) T3/2020 30 de abril, 2020 (1) $ 896.104 $ (295.717) $ T2/2020 31 de enero, 2020 (1) $ 1.246.625 $ 88.191 $ - T1/2020 31 de octubre, 2019 (1) $ 1.044.510 $ 688.925 $ 0,01 T4/2019 31 de julio, 2019 $ 382.096 $ (4.177.572) $ (0,04) T3/2019 30 de abril, 2019 $ 354.326 $ (4.905.797) $ (0,03) T2/2019 31 de enero, 2019 $ 474.041 $ (4.722.819) $ (0,04) T1/2019 31 de octubre, 2018 $ 279.140 $ 1.106.841 $ 0,01 === (1) Incluye impuestos especiales

Para el trimestre cerrado el 31 de julio de 2020, producimos 913,0 kilogramos de marihuana seca y vendimos 238,7 kilogramos a un precio de venta medio de 3,33 dólares por gramo, reflejando la bajada general de los precios de venta en el mercado minorista.

INFORMACIÓN DESTACADA DEL CUARTO TRIMESTRE

-- Los ingresos para el trimestre aumentaron un 159% en comparación con el mismo periodo del año pasado -- Entregamos nuestro pedido de ventas individual más grande en el trimestre terminado el 31 de julio de 2020 de poco más de 550.000 dólares -- Inicio del envío de nuestra bebida de cannabis, THC Kiss, al mercado de cannabis recreativo para adultos -- Presentado para una marca comercial estadounidense para el uso de "THC Kiss" en los EE.UU. THC BioMed Ltd. posee los derechos de derecho común y la solicitud de marca para "THC Kiss" en Canadá. -- Comenzó la producción de sus Pure Cannabis Sticks; sin embargo, la entrega se ha retrasado debido a problemas en la cadena de suministro como resultado de la desaceleración general causada por la COVID-19.

INFORMACIÓN DESTACADA POSTERIOR AL 31 DE JULIO DE 2020

-- Inicio del envío de sus Pure Cannabis Sticks para el mercado recreativo -- Ha presentado el plazo de 60 días de aviso para nuevos productos a Health Canada para THC Kiss Gummies y THC Kiss Water -- El 21 de octubre de 2020, la Compañía completó el primer tramo de una colocación privada para total de 1.500.000 dólares. En el primer tramo, la Compañía emitió 1.363.637 unidades ("Unidades") a un precio de 0,11 dólares por Unidad, por ingresos totales de 150.000 dólares. Cada Unidad consta de una cuota común y una orden de compra de acciones común. Cada orden de garantía de la Unidad da derecho al titular a comprar una parte común de la Compañía por un período de 24 meses desde el cierre a un precio de 0,15 dólares por acción. Se pagó una comisión del 7% en efectivo y se emitieron órdenes de cuenta de corredor del 7% para 95.455 órdenes de broker. Las órdenes de bolsa tienen los mismos términos que las órdenes de la Unidad. La Compañía tiene la intención de cerrar tramos adicionales a corto plazo.

ACERCA DE THC

THC BioMed es un productor con licencia Cannabis Act de cannabis médico y recreacional. Cuenta con licencia para cultivar y comercializar cannabis seco, de extracto, comestible y tópico. La compañía se encuentra en el marco destacado de la investigación científica y el desarrollo de productos y servicios relacionados con la industria del cannabis médico.

Información prospectiva:

Este comunicado podría incluir información de declaraciones de futuro integradas en la legislación de valores de Canadá, relacionada con los negocios de THC BioMed. La información de futuro se basa en algunas expectativas clave y presunciones realizadas por medio de la administración de THC BioMed. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones de futuro por medio del uso de palabras como "podrá", "podría", "debería", "espera", "pretende", "planea", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", "posible", "pudiera" y variaciones de estos términos y expresiones similares o los términos negativos o expresiones similares. Las declaraciones de futuro en este comunicado solo sirven hasta la fecha de este comunicado, e incluyen que THC se centrará ahora en la producción de THC Kiss y Pure Cannabis Sticks. A pesar de que THC BioMed cree que estas expectativas y presunciones en las que la información de futuro se basa sean razonables, las diligencias debidas no deben situarse en la información de las declaraciones de futuro porque THC BioMed no puede asegurar que demuestren ser correctas. THC no tiene ninguna intención u obligación de actualizar de forma pública cualquiera de la información de futuro, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, que sean diferentes de la normativa de valores aplicables.

La Bolsa de Valores de Canadá (CSE) no ha revisado y no acepta la responsabilidad sobre la precisión o veracidad de los contenidos de este comunicado.

