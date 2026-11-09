THE 50 BEST VINEYARDS REVELA LA LISTA DE LOS PUESTOS 51-100 PARA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Vineyards revela los viñedos clasificados del No.51 al No.100 este año, antes de la ceremonia oficial de entrega de premios en Santiago de Chile el 18 de noviembre. La lista ampliada presenta los principales destinos de enoturismo en seis continentes y 20 destinos, elegidos mediante votación por The 50 Best Vineyards Academy, un panel global de más de 700 expertos en vino y viajes.

La lista 51-100 incluye viñedos de 36 regiones vinícolas de todo el mundo

34 de los viñedos se encuentran en Europa, seguidos de cinco en Sudamérica, cinco en Norteamérica, cuatro en Oceanía y uno en África y otro en Asia

Hay 17 nuevas incorporaciones de 15 regiones vinícolas diferentes

12 viñedos regresan al ranking como reingresos

Para ver la lista completa de 51-100, consulte aquí.

Europa domina la lista de 51-100 con 34 viñedos, incluyendo 13 nuevas incorporaciones. Francia encabeza la lista con 14 viñedos incluidos, ocho de ellos nuevos en el ranking. Entre ellos se encuentra Château & Domaine de Briante en Beaujolais (No.51), la nueva incorporación mejor posicionada.

Los viñedos de Portugal e Italia consiguen cada uno cuatro puestos, incluida la nueva entrada G.D. Vajra en Barolo (No.58). Inglaterra registra tres entradas de Sussex, mientras que el ChâteauMukhrani de Georgia en Kartli (No.55) logra el mayor ascenso entre los viñedos que regresan, subiendo 20 puestos. Las nuevas entradas también incluyen Sauska en Tokaj (No.74) y Santo Wines en Santorini (No.100).

Sudamérica da la bienvenida a dos nuevas incorporaciones con Susana Balbo Wines en Mendoza (No.80) y Haras de Pirque en el valle del Maipo de Chile (No.84). Estados Unidos registra su mejor participación hasta la fecha, con cuatro viñedos destacados. Canadá está representada por Mission Hill Family Estate en Okanagan Valley (No.69).

Oceanía cuenta con cuatro viñedos en Australia y Nueva Zelanda. Los viñedos de África y Asia se aseguran un lugar cada uno en la lista de este año; Babylonstoren en Franschhoek (No.89) y Silver Heights en Helan (No.94).

Rikki Tidball, directora general de Premios y Rankings de The 50 Best Vineyards, afirma: "Los viñedos incluidos en la lista de este año, de 51-100, demuestran que el enoturismo de primera clase se puede encontrar en todos los rincones del planeta. Desde casas históricas en Champaña y Burdeos hasta viñedos pioneros en China y Georgia, estos destinos ofrecen a los visitantes un fuerte sentido del lugar, junto con una hospitalidad excepcional."

El anuncio de The 50 Best Vineyards 2026 podrá seguirse a través de los canales de redes sociales de The 50 Best Vineyards el 18 de noviembre.

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