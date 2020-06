- The Alliance to End Plastic Waste y USAID se asocian para hacer frente a la contaminación por plásticos de los océanos de todo el mundo

La nueva asociación se centra en las soluciones para urbanizar ciudades en Asia

SINGAPUR, 11 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- The Alliance to End Plastic Waste (The Alliance) ha anunciado hoy una nueva asociación con la United States Agency for International Development [https://www.usaid.gov/] (USAID) para hacer frente al problema de la contaminación por plásticos en los océanos de todo el mundo por medio de la aplicación de soluciones locales en ciudades en rápido proceso de urbanización situadas en Asia. El acuerdo reunirá a las más de 40 empresas internacionales líderes de The Alliance y también contará con la fortaleza del nuevo programa destacado de la USAID para combatir la contaminación marina por plásticos: "Clean Cities, Blue Ocean".

https://mma.prnewswire.com/media/1179116/AEPW_logo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1179116/AEPW_logo_Logo.jpg]

"Nuestro trabajo con USAID avanza hacia el compromiso de The Alliance para trabajar con alianzas con el objetivo de desarrollar, incubar y desplegar proyectos en ciudades y comunidades locales que están a favor del objetivo de finalizar con los residuos plásticos en el medio ambiente", indicó Jacob Duer, director general y conejero delegado de The Alliance to End Plastic Waste. "Alianzas como esta nos permiten poner a prueba y acelerar soluciones que aceleran las inversiones de capital, elemento necesario para afrontar el reto de los residuos plásticos".

Si pretendemos detener el avance de los más de ocho millones de toneladas métricas de plástico que entran en los océanos cada año, es obligatorio buscar soluciones locales. The Alliance colaborará con el programa "Clean Cities, Blue Ocean" de la USAID de cara a identificar y poner en marcha con colaboración soluciones locales que reduzcan y prevengan los residuos plásticos que vienen de la tierra y que son los que llegan a los cauces de los ríos y al océano, centrándose especialmente en las ciudades en proceso de urbanización de Asia.

La asociación incluirá los trabajos relacionados con:

-- Reunir la experiencia técnica, inversión mundial y soluciones de dirección mundial para construir mercados e incentivos dedicados al reciclaje y reutilización de los mercados; -- Identificación y ayuda al despliegue de tecnologías innovadoras y regionalmente adecuada, modelos de infraestructura y negocios que pueden reducir y aliviar la gestión de residuos y crisis de reciclado a las que se enfrentan muchas ciudades y comunidades; -- Dedicarse, formar y promocionar el cambio de conducta entre las personas, negocios locales y corporaciones multinacionales para conseguir prácticas más sostenibles; y -- Apoyar el desarrollo e implementación de las políticas y normativas eficaces.

Además, la asociación trabajará en la identificación de oportunidades para mejorar los medios de subsistencia, salud y seguridad de los trabajadores formales e informales de este sector, además de otros miembros con baja representación que forman parte de la comunidad y que son clave para la gestión de los residuos urbanos y el saneamiento.

# # #

Acerca de la Alliance to End Plastic Waste

The Alliance to End Plastic Waste es una organización internacional sin ánimo de lucro que crea alianzas con entidades gubernamentales, ONGs medioambientales y para el desarrollo económico, y comunidades de todo el mundo para enfrentar el desafío de poner fin a los residuos plásticos en el medio ambiente. A través de sus programas y asociaciones, nos centramos en soluciones destinadas a cuatro temas centrales: infraestructura, innovación, educación y limpieza. A fecha de mayo de 2020, The Alliance contaba con 47 empresas miembro que representan a organizaciones internacionales en América, Europa, Asia, el Sudeste Asiático, África y Oriente Medio.

Si desea más información, visite la página web: www.endplasticwaste.org [http://www.endplasticwaste.org/]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1179116/AEPW_logo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1179116/AEPW_logo_Logo.jpg]

CONTACTO: Información de contacto: Cassandra Cheong, +65 9827 2056,Cassandra.cheong@endplasticwaste.org

Sitio Web: https://endplasticwaste.org//