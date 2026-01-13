The Brattle Group asciende a seis expertos a directores

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON, 13 de enero de 2026/PRNewswire/ -- The Brattle Group se complace en anunciar la promoción de seis personas a directores: Josh Figueroa, Dra. Nathalie Hinchey, Farooq Javed, Dra. Zening Li, Tania Tholot y Julia Zhu.

"Estos seis destacados profesionales reflejan el profundo compromiso de la firma con la prestación de un servicio y una visión excepcionales a nuestros clientes", afirmó Torben Voetmann, presidente y director de Brattle. "En disciplinas que abarcan desde energía y arbitraje internacional hasta tecnología, antimonopolio, finanzas corporativas y valoración, aportan una experiencia y una perspectiva líderes en el mercado. Su ascenso subraya la solidez de nuestro liderazgo y nuestra continua inversión en el futuro de la firma y de nuestra gente".

Nuestros nuevos directores:

Josh Figueroa | Nueva York Con más de doce años de experiencia en el sector energético regulado, Figueroa se centra en la economía y las finanzas regulatorias, el futuro del gas natural y los combustibles alternativos bajos en carbono. Ha patrocinado varios testimonios sobre finanzas regulatorias y el futuro del gas ante numerosos organismos reguladores, y ha escrito libros blancos para clientes sobre combustibles alternativos.

Nathalie Hinchey | Toronto La Dra. Hinchey se especializa en el análisis empírico de cuestiones económicas y financieras complejas en el sector energético, incluyendo asuntos relacionados con la economía regulatoria, la manipulación del mercado y las disputas contractuales en los mercados del petróleo, el gas natural y el gas natural licuado (GNL). Ha presentado testimonio pericial ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) y presta apoyo en asuntos legales y regulatorios en Norteamérica e internacionalmente.

Farooq Javed | Washington, DC Codirector del Área de Tecnología de Brattle, Javed es experto en valoración financiera, fijación de precios de opciones y mercados secundarios privados. Ha actuado como experto consultor o testificante en disputas relacionadas con software, empresas tecnológicas y sociedades de capital de riesgo, y también cuenta con experiencia en el apoyo a litigios de alto riesgo relacionados con delitos de cuello blanco, fraude financiero internacional y evasión de sanciones.

Zening Li | Nueva York La Dra. Li cuenta con una amplia experiencia en la aplicación de principios económicos y métodos econométricos para analizar cuestiones antimonopolio complejas relacionadas con fusiones, monopolización del mercado y fijación de precios. Ha dirigido análisis económicos en diversos litigios antimonopolio de alto perfil, centrándose en cuestiones relacionadas con la competencia y la atención médica.

Tania Tholot | Londres/París Tholot se especializa en arbitrajes internacionales relacionados con la energía y ha trabajado en decenas de casos de precios y daños en Europa, Asia y África, incluso como perito testificante. También aborda con frecuencia cuestiones económicas relacionadas con infraestructuras, regulación, ayudas estatales y competencia.

Julia Zhu | Nueva York Codirectora de la práctica de Capital Privado, Capital de Riesgo y Fondos de Cobertura de Brattle, Zhu es experta en finanzas corporativas y valoración de empresas. Cuenta con una gran experiencia en una amplia gama de disputas financieras complejas, que abarcan fusiones y adquisiciones, quiebras y reestructuraciones, y fondos privados.

ACERCA DE BRATTLE

The Brattle Group responde a preguntas económicas, financieras y regulatorias complejas para corporaciones, bufetes de abogados y gobiernos de todo el mundo. Nos distinguimos por la claridad de nuestros conocimientos y la credibilidad de nuestros expertos, entre los que se incluyen destacados académicos internacionales y especialistas del sector. Brattle cuenta con 500 profesionales talentosos en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Para más información, visite brattle.com.

