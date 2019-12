The FLOW CONSORTIUM publica The Flow Guide(TM), la guía definitiva para The Flow System(TM)

Publicado 17/12/2019 16:17:39 CET

Diseñada para organizaciones que tienen que lidiar con cambios revolucionarios debido a la digitalización y a la globalización

DALLAS, 17 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El nuevo enfoque holístico basado en FLOW para ofrecer valor poniendo a los clientes por delante de todo durante transformaciones organizativas Lean y Agile al tiempo que se REDUCEN LOS COSTES y se IMPULSA EL CRECIMIENTO.

The Flow Guide(TM) está disponible enhttps://flowguides.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2669871-1&h=1383635135&u...] y puede leerse en línea o descargarse. Pronto estará disponible en más de 30 idiomas locales.

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA los campos científicos del pensamiento complejo, el liderazgo distribuido y la ciencia de equipo se han combinado para crear Triple Helix of Flow(TM) (modelo de Triple Hélice de Flow) que destaca la naturaleza interconectada de estas tres áreas.

Cuando se combina correctamente, la triple hélice se convierte en el DNA of Organizations(TM) (ADN de las organizaciones) , y es capaz de identificar las interacciones entre los agentes (p. ej.: personas, máquinas, eventos) que se tercian como nuevos patrones, redes y conocimiento con los que acelerar la capacidad de las organizaciones para ser más innovadoras, adaptativas y ágiles cuando se trata de operar en entornos complejos.

The Flow System(TM) evoluciona más allá del pensamiento LEAN, que se basa en el sistema de producción Toyota, y amplia el pensamiento AGILE, más allá de las metodologías y marcos normativos, centrándose en los FACTORES HUMANOS y en la CIENCIA DE EQUIPO para resolver problemas complejos.

The Flow System(TM) proporciona un conocimiento de los diferentes métodos, patrones, prácticas, y técnicas que permiten a las organizaciones o instituciones lograr la transformación en un mundo altamente revolucionado, digitalizado y globalizado.

La guía Flow Guide(TM) ofrece a las organizaciones información para entender estos patrones, prácticas y técnicas con los que lograr los resultados deseados y diferenciarse de la competencia.

La guía Flow Guide(TM) es un recurso completamente gratuito creado y gestionado por el profesor John Turner de la Universidad del Norte de Texas, Nigel Thurlow, un antiguo empleado de Toyota hace más de 20 años, y Brian Rivera, comandante de la Reserva de la Armada de Estados Unidos.

©2019 Professor John Turner, Nigel Thurlow, Brian Rivera. The Flow System(TM) está disponible mediante solicitud de licencia a través de la licencia Atribución de Creative Commons. Todos los derechos reservados. The Flow Guide, The Flow System, The Triple Helix of Flow, y The DNA of Organizations son marcas comerciales registradas de sus respectivos autores. The FLOW Consortium y The Flow Guides son organizaciones sin ánimo de lucro.

