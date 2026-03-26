The Killers encabezan la apertura de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi®

'Somebody Told Me' - The Killers encabezan el espectáculo de apertura de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi

Pepsi anuncia que The Killers serán los cabezas de cartel del imperdible espectáculo anual de inicio de la final de la UEFA Champions League

El espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League, presentado por Pepsi, tendrá lugar antes del inicio del partido el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría

Para celebrar el anuncio, The Killers protagonizan un cortometraje junto a la leyenda del fútbol y embajador de Pepsi, Sir David Beckham

(Información remitida por la empresa firmante)

PURCHASE, N.Y., 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi y UC3 se complacen en anunciar que The Killers encabezarán el espectáculo de apertura de la final de la UEFA Champions League, presentado por Pepsi, el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Pepsi y UC3 volverán a marcar la final con este esperado espectáculo previo, que promete ser una experiencia inolvidable minutos antes del partido.

Desde su irrupción en la escena mundial en el año 2004, The Killers se han consolidado como iconos del rock mundialmente reconocidos del siglo XXI, contando con más de 35 millones de álbumes vendidos, incluyendo éxitos multiplatino como "Mr. Brightside", "When You Were Young" y "Human". El legendario cuarteto se adentra ahora en una nueva y audaz era, tras haber confirmado recientemente que su octavo álbum de estudio está en producción, con electrizantes actuaciones globales en el horizonte.

Cabe destacar que The Killers encabezarán el show de apertura de la final de la UEFA Champions League de este año, presentado por Pepsi. La influencia del fútbol va mucho más allá de los noventa minutos en el campo, y The Killers ocupan un lugar importante dentro de esta cultura de aficionados global. Llevando sus himnos de estadio a uno de los escenarios deportivos más prestigiosos del mundo, la banda ofrecerá una actuación de alta energía con un repertorio que abarca toda su carrera, con los éxitos favoritos de los fans, incluyendo el himno mundial del fútbol, "Mr. Brightside".

Para anunciar este icónico espectáculo, The Killers protagonizan un cortometraje junto a la figura del fútbol, Sir David Beckham. En el vídeo, vemos a la legendaria pareja en una emocionante carrera hacia la final de la UEFA Champions League en Budapest. Tras ver el anuncio oficial del Kick Off Show en televisión, las estrellas se retan a una "carrera" hacia el estadio: Brandon Flowers se sube a un coche clásico azul eléctrico personalizado y Sir David Beckham parte en su motocicleta. El cortometraje, titulado "The Race Begins", rinde homenaje a la expectación que rodea al partido más importante del fútbol de clubes y también a la forma en que el Pepsi Kick Off Show fusiona fútbol y música para crear una noche de entretenimiento épico.

The Killers comentaron: "Cuando nos pidieron que actuáramos en el espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi, dijimos que sí sin dudarlo. Hay escenarios que hablan por sí solos. Nos sentimos honrados de celebrar a los increíbles equipos y jugadores en lo que sin duda será un partido épico".

Eugene Willemsen, consejero delegado de bebidas internacionales de PepsiCo, añadió: "Pepsi tiene una larga trayectoria ofreciendo grandes momentos culturales del deporte y la música a los aficionados de todo el mundo, y este año no es la excepción. A través de Pepsi Football Nation, nuestra plataforma para fans que celebra la cultura y la pasión que caracterizan el evento de inicio de la final de la UEFA Champions League, nos enorgullece dar la bienvenida a una de las bandas de rock más queridas del siglo XXI, The Killers, al escenario de Budapest. Estamos encantados de colaborar con una banda que encarna el espíritu de Pepsi, creando momentos que definen la experiencia del juego. Estamos ansiosos por que ofrezcan su electrizante actuación y sus himnos mundialmente conocidos en el Puskás Aréna, y esperamos con ilusión la reacción de los aficionados en el estadio y en todo el mundo".

Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, declaró: "El espectáculo de inauguración de la final de la UEFA Champions League, presentado por Pepsi, se ha convertido en un hito del entretenimiento mundial, y la edición de este año promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha. The Killers, una banda icónica, creará el ambiente perfecto en Budapest, ofreciendo un comienzo emocionante para el partido más importante del fútbol europeo de clubes. Junto con Pepsi, nos enorgullece elevar la experiencia de los aficionados una vez más, tanto en el estadio como para los millones de espectadores en todo el mundo".

Una vez más, Pepsi y UC3 celebrarán la final de la UEFA Champions League con una actuación musical memorable que contará con la participación de los artistas más icónicos del mundo, uniendo a los aficionados al fútbol y a la música a través de un espectáculo de entretenimiento inolvidable. El programa de inicio de la final de la UEFA Champions League, presentado por Pepsi, se transmitirá en todo el mundo, minutos antes del comienzo del partido más importante de la temporada de clubes.

Los aficionados podrán ver el programa de inicio a través de su canal de televisión local y del canal oficial de la UEFA en YouTube. Se anima a los aficionados a mantenerse informados siguiendo a Pepsi en Instagram, X (anteriormente Twitter), y Facebook.

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