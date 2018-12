Publicado 03/12/2018 13:34:29 CET

- "The Majlis - Cultures in Dialogue" recibe una gran apertura el 29 de noviembre en la sede central de la UNESCO en París

Bajo el patrocinio de Su Alteza Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir del Estado de

Qatar, y de Su Excelencia Audrey Azouly, directora general de la UNESCO

Tras su exitosa muestra llevada a cabo en el Grandmaster's Palace de Valletta, The Majlis - Cultures in Dialogue, una muestra cultural itinerante organizada bajo la iniciativa del Sheikh Faisal bin Qassim Al-Thani Museum - que muestra una colección de montajes únicos de utensilios que reflejan la interacción de las civilizaciones en el pasado al tiempo que instan al diálogo en el presente - subió el telón para dar la bienvenida a sus más de 00 invitados VIP el 29 de noviembre en la sede central de la UNESCO - París, llevando a la audiencia a nuevas cotas de complacencia con su canción compuesta para la ocasión 'Cultures In Dialogue', de la legendaria compositora de Qatar, Dana Al Fardan.

Kees Wieringa, director del Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum, en presencia de Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani y de Xing Qu, ayudante del director general de la UNESCO, dieron la bienvenida a periodistas procedentes de los destacados medios internacionales y franceses para llevar a cabo tours guiados durante el día.

Precediendo los diálogos de inauguración de los delegados, los invitados VIP tuvieron la oportunidad de ver una colección impresionante y excepcional que es testigo de cientos de años de diálogo intercultural y de la interacción de las civilizaciones por medio de un tour guiado entorno a la muestra. Los objetos de gran belleza y profunda fascinación incluyeron coranes chinos, lámparas de mezquitas creadas en Viena, alfombras persas con textos en ruso que muestran a la virgen María y utensilios místicos compartidos de África en el mundo árabe para la India, donde los primeros destacan, poniendo en marcha una diversificación de pensamientos y emociones.

Su Excelencia Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, junto a Xing Qu, se dirigieron a los representantes gubernamentales, culturales y empresariales de Qatar y Francia con cálidas palabras de bienvenida, celebrando la apertura de la muestra en la sede central de la UNESCO en París.

Mostrando una colección excepcional, la exposición tiene como objetivo impulsar a los visitantes a sentarse en el majlis para escuchar historias y participar en conversaciones sobre lo que ven; transmitiendo el diálogo cultural por medio del intercambio de sus impresiones de la muestra y aprendiendo entorno a otras culturas y religiones de primera mano.

Esta diversa exposición cultural recrea la atmósfera del majlis - el espacio de la hospitalidad y del diálogo presente en los hogares a través del Golfo Árabe - ofreciendo a los huéspedes la oportunidad de intercambiar ideas sobre cuánta tierra común existe entre diferentes culturas, y cómo estas similitudes se han expresado en la tecnología, el arte y la cultura.

Su Excelencia Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani comentó acerca de ello:

"Estamos impresionados por haber recibido una respuesta tan increíble del evento "Majlis - Cultures in Dialogue" en París. La ciudad es famosa por ser una conocedora del arte y cultura mundiales, y el éxito de este evento resuena de forma muy positiva con la filosofía inherente de propagar la paz en forma de artefactos, artesanía, arte y canciones. Al llevar este evento a varias partes del mundo, buscamos propagar el mensaje de esperanza y positivismo en forma de muestras artísticas impresionantes, con el lienzo mundial e instar a los visitantes a responder a lo que ven compartiendo sus propias historias, creando un diálogo entre oriente y occidente y entre los jóvenes y los mayores, dentro de un auténtico asiento majlis".

Por su parte, Xing Qu, ayudante del director general de la UNESCO for Culture, destacó:

"The Majlis - Cultures in Dialogue en París ejemplifica de forma real cómo el arte puede desempeñar a la perfección un papel vital para permitir lazos de construcción bilaterales. En sincronía con la filosofía de que los museos desempeñan un papel decisivo dentro del fortalecimiento de la economía creativa a nivel local y regional, nos enorgullece enormemente asociarnos a esta noble causa y con una iniciativa tan ejemplar. En el futuro vamos a seguir estando asociados a estos fines que apoyan nuestro objetivo de impulsar la cohesión social, entre las comunidades locales y los grupos desaventajados".

La exposición es sólo el comienzo de un proyecto mucho más grande para conectar a las personas, las creencias y las culturas mediante la creación de oportunidades de diálogos respetuosos, pero incisivos. El proyecto prevé la creación de una plataforma donde se puedan debatir aspectos culturales relevantes, y se puedan generar perspectivas originales a través del pensamiento colectivo. El objetivo es poner en marcha conexiones destacadas entre las personas y las culturas para estimular el diálogo enriquecido en el mundo.

The Majlis - Cultures in Dialogue es una experiencia para el visitante que revela cómo las perspectivas mundiales pueden variar, dependiente de la posición del espectador. Después de París, la exposición visitará varios países europeos, incluyendo Austria, Alemania, España, Turquía y el Reino Unido. El tour también incluirá una visita a Estados Unidos en el año 2021. La muestra itinerante de múltiples culturas va a hacer su próxima parada en el Insitut Du Monde Arabe, en París, donde estará durante un periodo de 2 meses.

