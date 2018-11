The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (8)

Publicado 09/11/2018 14:24:31 CET

Tres meses terminados el Nueve meses terminados el 30 de septiembre, 30 de septiembre,

En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acción) 2018 2017 2018 2017 --- Ganancias netas (pérdida) 9.730 75.874 (70.733) 212.110 Gastos de impuestos sobre la renta (recuperación) (13.189) 2.186 (15.438) 856 Pérdida neta (ganancias) antes de impuestos (3.459) 78.060 (86.171) 212.966 Añadir (deducir) el impacto de: Acumulación de intereses 8.984 10.767 30.064 35.708 Pérdida en extinción de la deuda 18.521 143.497 Re-medición de consideración de contingente 5.056 8.753 Re-medición de derivados (11.300) (11.300) Inefectividad de las coberturas de los flujos de efectivo (11.949) (11.949) Costes de adquisición y reparto contingente 1.667 112.485 Amortización de intangibles de adquisición 92.107 31.077 154.965 93.227 Compensación basada en stock 3.154 3.298 8.802 7.914 Pérdida (ganancia) de inversiones y asociados 123 (6.353) (698) (10.998) Deterioro (revocación de deterioro) de activos intangibles y activos mantenidos a la venta 3.869 (1.117) 4.943 (8.429) Otros costes (ingresos) 19.600 7.151 46.332 23.292 Impacto fiscal sobre la renta de lo anterior (6.873) (3.288) (10.438) (6.690) Ganancias ajustadas netas 119.500 119.595 389.285 346.990 Ganancias netas ajustadas atribuibles a Accionistas de The Stars Group Inc. 119.961 119.595 389.430 346.990 Interés no controlado (461) (145) Número de acciones diluidas medias ponderadas 269.526.633 204.800.009 232.640.294 202.796.952 Ganancias netas diluidas ajustadas por acción atribuibles a los accionistas de The Stars Group Inc 0,45 0,58 1,67 1,71

La siguiente tabla presenta determinados elementos dentro de "Otros costes" en las tablas de reconciliación anteriores:

Tres meses Nueve meses finalizados el 30 finalizados el 30 de septiembre, de septiembre, 2018 2017 2018 2017 En miles de dólares estadounidenses $000's $000's $000's $000's --- Costes de integración 17.088 28.555 Gastos (ingresos) financieros (4.948) 2.839 (2.899) 3.062 Terminación de los acuerdos de empleo 4.486 1.358 6.544 4.166 AMF y otras tasas profesionales de investigación (888) (1.265) 3.771 3.888 Lobbying (EE.UU. y no EE.UU.) y otros gastos legales 4.260 2.916 9.918 12.233 Tasas profesionales no recurrentes 1.423 664 1.976 2.168 Bonos de retención 25 41 259 1.271 Pérdida por disposición de activos 338 41 599 Impuesto al juego en Austria (3.679) (3.679) (5.000) Terminación de acuerdos con socios 407 Otros 1.833 260 1.846 498 Otros costes 19.600 7.151 46.332 23.292

Las siguientes tablas presentan las reconciliación del EBITDA ajustado proforma con los ingresos operativos (pérdida), que es la medida IFRS más cercana:

Proforma tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 En millones de dólares estadounidenses Internacional Reino Unido Australia(1) Corporativos Consolidados --- Ingresos operativos (pérdida) 137, 9 Nov. (67,9) - (26,0) (12,0) 31,6 Depreciación y amortización 34,4 102,5 10,9 147,8 Añadir (deducir) el impacto de: Costes relacionados con las adquisiciones 2,9 10,3 1,7 14,9 Deterioro de activos intangibles 3,9 3,9 Otros ajustes 6,4 3,1 9,5 Elementos de ajuste totales 10,3 2,9 10,3 4,8 28,3 EBITDA ajustado 182,2 37,5 (4,8) (7,2) 207,7

Proforma tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2017 En millones de dólares estadounidenses Internacional Reino Unido Australia(1) Corporativos Consolidados --- Ingresos operativos (pérdida) 133,1 (24,7) (10,0) (14,3) 84,1 Depreciación y amortización 36,6 79,4 6,0 122,0 Añadir (deducir) el impacto de: Deterioro de los activos intangibles (1,1) (1,1) Otros ajustes (5,7) 1,1 7,2 2,6 Elementos de ajuste totales (6,8) 1,1 7,2 1,5 EBITDA ajustado 162,9 54,7 (2,9) (7,1) 207,6

Proforma nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 En millones de dólares estadounidenses Internacional Reino Unido Australia(1) Corporativos Consolidados --- Ingresos operativos (pérdida) 411,7 (177,8) (35,4) (163,5) 35,0 Depreciación y amortización 108,4 269,9 25,6 403,9 Añadir (deducir) el impacto de: Costes de adquisición 2,9 10,3 112,5 125,7 Deterioro de activos intangibles 4,8 4,8 Costes de transacción 66,4 66,4 Otros ajustes 8,1 13,0 23,7 44,8 Elementos de ajuste totales 12,9 69,3 23,3 136,2 241,7 EBITDA ajustado 533,0 161,4 13,5 (27,3) 680,6

