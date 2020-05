The World's 50 Best Restaurants lanza el programa 50 Best For Recovery (2)

S.Pellegrino y Acqua Panna es el socio principal de The World's 50 Best Restaurants y 50 Best for Recovery, así como el donante fundador del 50 Best Recovery Fund. S.Pellegrino y Acqua Panna son las principales aguas minerales naturales en el mundo de la alta cocina. Juntas traducen el estilo italiano por todo el mundo como una síntesis de excelencia, placer y bienestar.

Otros socios

-- Miele - Socio Prémium y Socio Oficial de electrodomésticos de cocina -- American Express - Socio Oficial de tarjeta de crédito -- BBVA - Socio Oficial bancario -- Estrella Damm - Socio Oficial de cerveza -- Gin Mare - Socio Oficial Prémium de gin -- Flor de Caña - Socio Oficial de ron -- Nude Glass - Socio Oficial de cristalería -- Beronia - Socio Oficial de vinos -- The Dalmore - Socio Oficial de whisky -- Cinco Jotas - Socio Oficial de jamón Ibérico -- The London Essence Co. - Socio Oficial de bebidas para mezclar -- Sosa - Socio Oficial de ingredientes para chefs -- Aspire Lifestyles - Socio Oficial de servicios de conserjería -- Choco - Aplicación de proveedores Oficial -- Huîtres Amélie- Socio Oficial de ostras -- illycaffè - Socio oficial de café

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1162937/50_Best_for_Recover... [https://mma.prnewswire.com/media/1162937/50_Best_for_Recover...]

Contactos de Prensa

Susie Dempsey (US) / Jamie Ley (UK)Worlds50best@relevanceinternational.com[mailto:Worlds50best@relevanceinternational.com]

US: +1 212-257-1500, UK: +44 20 3868 8700

Para el registro y el acceso a los centros de medios, visite

https://www.theworlds50best.com/mediacentre/media-contacts [https://www.theworlds50best.com/mediacentre/media-contacts]

Redes Sociales de 50 Best

-- Síguenos en Instagram: @TheWorlds50Best [https://www.instagram.com/theworlds50best/] #Worlds50Best -- Síguenos en Twitter: @TheWorlds50Best [https://twitter.com/TheWorlds50Best?ref_src=twsrc%5Egoogle%7... erp%7Ctwgr%5Eauthor] -- Dale "Me gusta" en Facebook: https://www.facebook.com/50BestRestaurants [https://www.facebook.com/50BestRestaurants] -- Suscríbete al canal de YouTube: 50 Best Restaurants TV [http://www.youtube.com/c/worlds50best]

Sitio Web: https://www.theworlds50best.com//