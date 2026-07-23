Tigera lanza Calico, una solución basada en eBPF para máquinas virtuales en Kubernetes (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Tigera lanza Calico, una solución basada en eBPF para máquinas virtuales en Kubernetes: migración de máquinas virtuales que no requiere reconstruir la red

Las organizaciones que han decidido migrar sus máquinas virtuales desde VMware necesitan disponer de una alternativa a NSX para la automatización de la red y la simplicidad de las operaciones para máquinas virtuales y contenedores que se ejecutan en Kubernetes

SAN JOSÉ, California, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tigera, Inc., inventora y responsable del mantenimiento de Calico Open Source y creadora de Calico y Lynx, ha llevado a cabo hoy el lanzamiento de Calico para máquinas virtuales en Kubernetes: la primera y única plataforma del sector basada en eBPF que ofrece conectividad y seguridad de red para máquinas virtuales y contenedores en un único plano de control nativo de Kubernetes. Gracias a ella, las empresas que ya hayan decidido migrar desde VMware pueden trasladar sus entornos de máquinas virtuales a Kubernetes y conservar todas las funcionalidades de red y seguridad que tenían con NSX, sin necesidad de rediseñar su red, lo que facilita enormemente el proceso de migración.

Las empresas que decidieron migrar sus máquinas virtuales de VMware a plataformas Kubernetes como OpenShift, VKS, SUSE, Mirantis, Canonical, etc., están descubriendo que migrar la computación y el almacenamiento es la parte más sencilla. La parte difícil es la red: la identidad de red de la máquina virtual está integrada en la infraestructura, las reglas de negocio y los procesos circundantes. Cualquier cambio en la identidad de red provocará fallos en todo esto. Los equipos acostumbrados a gestionar la red de las máquinas virtuales con NSX están descubriendo que las capacidades de red nativas de Kubernetes son complejas y carecen de la funcionalidad que los administradores de máquinas virtuales necesitan para operar de forma eficiente.

Los usuarios de VMware que migran a Kubernetes tienen cuatro objetivos principales:

Un único modelo operativo para cualquier carga de trabajo y cualquier entorno

Debido a que las mismas políticas, enrutamiento, salida, QoS y patrones de observabilidad se aplican tanto a máquinas virtuales como a contenedores, los equipos de plataforma operan con un único modelo operativo en lugar de dos. Este modelo se extiende de forma consistente a través de clústeres, distribuciones de Kubernetes e implementaciones locales, en la nube y en el borde, eliminando la configuración específica de la plataforma y la dependencia del proveedor que caracterizaba la era anterior. Las organizaciones pueden migrar primero y modernizar después: conservar las IP, VLAN y reglas de firewall existentes desde el primer día, y luego consolidarlas en patrones nativos de Kubernetes según su propio cronograma, sin fragmentar las operaciones en el proceso.

Calico para máquinas virtuales en Kubernetes elimina la complejidad y ofrece la automatización de red y la simplicidad operativa para máquinas virtuales que se ejecutan en Kubernetes, características a las que los administradores de máquinas virtuales están acostumbrados con NSX. Se trata de una única red, un único modelo de política de seguridad y una única pila de observabilidad que abarca tanto máquinas virtuales como contenedores. De esta forma, una máquina virtual migrada a Kubernetes conserva su dirección IP, reside en la misma red que los contenedores adyacentes y hereda la misma microsegmentación, enrutamiento, equilibrio de carga, calidad de servicio y visibilidad de flujo. Lo que NSX hizo por el centro de datos, Calico lo hace ahora de forma nativa dentro de Kubernetes para ambos tipos de cargas de trabajo, simultáneamente.

"El mercado está convergiendo hacia una plataforma autogestionada para contenedores y máquinas virtuales, y las tendencias económicas y de IA que impulsan esta tendencia no hacen más que acelerarse", afirmó Pervez Sikora, presidente de Tigera, Inc. "Calico permite la convergencia de máquinas virtuales y contenedores bajo un mismo plano de gestión, convirtiendo esa plataforma convergente de una aspiración en una realidad operativa".

Una pila completa para redes de máquinas virtuales en Kubernetes

Calico para máquinas virtuales en Kubernetes está diseñado para ayudar a los equipos a conectar, proteger y observar las cargas de trabajo de las máquinas virtuales mediante un conjunto unificado de capacidades de red, seguridad y observabilidad. Cada capacidad y resultado que ofrece NSX tiene una contraparte nativa directa de Kubernetes en Calico:

Conectividad : Calico Networks proporciona conectividad a las cargas de trabajo de las máquinas virtuales y a las redes y servicios que las rodean. Las capacidades de puente L2 permiten extender las VLAN (segmentos) de red existentes a Kubernetes para cargas de trabajo que requieren continuidad de red o de capa 2 durante y después de la migración. El enrutamiento basado en BGP, la puerta de enlace de salida, el equilibrio de carga y las funciones de puerta de enlace de entrada facilitan la entrega de aplicaciones y servicios a los consumidores.

: Calico Networks proporciona conectividad a las cargas de trabajo de las máquinas virtuales y a las redes y servicios que las rodean. Las capacidades de puente L2 permiten extender las VLAN (segmentos) de red existentes a Kubernetes para cargas de trabajo que requieren continuidad de red o de capa 2 durante y después de la migración. El enrutamiento basado en BGP, la puerta de enlace de salida, el equilibrio de carga y las funciones de puerta de enlace de entrada facilitan la entrega de aplicaciones y servicios a los consumidores. Seguridad : La política de red de Calico, los niveles de política, la política por etapas y la política DNS proporcionan controles nativos de Kubernetes para la aplicación de accesos y la microsegmentación. Las políticas se pueden planificar, supervisar y validar antes de su aplicación, lo que ayuda a los equipos a mantener la seguridad a medida que las cargas de trabajo se mueven y a aplicar controles coherentes en máquinas virtuales y contenedores.

: La política de red de Calico, los niveles de política, la política por etapas y la política DNS proporcionan controles nativos de Kubernetes para la aplicación de accesos y la microsegmentación. Las políticas se pueden planificar, supervisar y validar antes de su aplicación, lo que ayuda a los equipos a mantener la seguridad a medida que las cargas de trabajo se mueven y a aplicar controles coherentes en máquinas virtuales y contenedores. Observación: Calico Service Graph, los registros de flujo, los registros DNS, la visibilidad L7 y la captura de paquetes proporcionan contexto para la resolución de problemas y las operaciones de seguridad. Los equipos pueden investigar flujos de máquina virtual a máquina virtual, de máquina virtual a pod, de pod a pod y entre clústeres con contexto de carga de trabajo compatible con Kubernetes mediante la inspección profunda de paquetes habilitada para eBPF.

Todos los resultados de NSX, entregados de forma nativa en Kubernetes

La plataforma unificada Calico se basa en un principio sencillo para los arquitectos encargados de un proyecto de migración de máquinas virtuales: preservar los resultados, no los objetos. Cada funcionalidad de la que dependen los administradores de NSX tiene una contraparte directa y nativa de Kubernetes en Calico:

Segmentación y aislamiento : los segmentos de NSX, las redes superpuestas y los segmentos con respaldo de VLAN se asignan a las redes y redes superpuestas de Calico.

: los segmentos de NSX, las redes superpuestas y los segmentos con respaldo de VLAN se asignan a las redes y redes superpuestas de Calico. Cortafuegos distribuido : el cortafuegos distribuido de NSX se asigna a la política de red, los niveles de política y la política por etapas de Calico, aplicando la microsegmentación este-oeste según la identidad de la carga de trabajo en lugar de la dirección IP, con un despliegue seguro antes de la aplicación.

: el cortafuegos distribuido de NSX se asigna a la política de red, los niveles de política y la política por etapas de Calico, aplicando la microsegmentación este-oeste según la identidad de la carga de trabajo en lugar de la dirección IP, con un despliegue seguro antes de la aplicación. Control y enrutamiento norte-sur : el comportamiento de las puertas de enlace de nivel 0 y nivel 1 se asigna al emparejamiento BGP de Calico, el enrutamiento de inquilinos Multi-VRF y las puertas de enlace de salida, anunciando las IP de las máquinas virtuales y los balanceadores de carga con una identidad de origen predecible.

: el comportamiento de las puertas de enlace de nivel 0 y nivel 1 se asigna al emparejamiento BGP de Calico, el enrutamiento de inquilinos Multi-VRF y las puertas de enlace de salida, anunciando las IP de las máquinas virtuales y los balanceadores de carga con una identidad de origen predecible. Entrega de aplicaciones : el balanceador de carga avanzado (AVI) de NSX se asigna al balanceador de carga y la puerta de enlace de entrada de Calico, proporcionando VIP estables, distribución L4 basada en Maglev y enrutamiento L7, todo nativo de Kubernetes.

: el balanceador de carga avanzado (AVI) de NSX se asigna al balanceador de carga y la puerta de enlace de entrada de Calico, proporcionando VIP estables, distribución L4 basada en Maglev y enrutamiento L7, todo nativo de Kubernetes. Movilidad de cargas de trabajo : vMotion se mapea a la migración en vivo de KubeVirt con Calico, preservando las direcciones IP y las políticas con una mínima pérdida de paquetes y una rápida convergencia de rutas a medida que las máquinas virtuales se mueven entre nodos.

: vMotion se mapea a la migración en vivo de KubeVirt con Calico, preservando las direcciones IP y las políticas con una mínima pérdida de paquetes y una rápida convergencia de rutas a medida que las máquinas virtuales se mueven entre nodos. Calidad de servicio y observabilidad : NSX QoS y Traceflow se mapean a los controles QoS de Calico y a una pila de observabilidad completa: Service Graph, registros de flujo, registros DNS, registros L7 y captura de paquetes, con un contexto completo de la carga de trabajo de Kubernetes.

: NSX QoS y Traceflow se mapean a los controles QoS de Calico y a una pila de observabilidad completa: Service Graph, registros de flujo, registros DNS, registros L7 y captura de paquetes, con un contexto completo de la carga de trabajo de Kubernetes. Operaciones multiclúster : Cluster-mesh ayuda a administrar varios clústeres en diferentes regiones.

: Cluster-mesh ayuda a administrar varios clústeres en diferentes regiones. Conectividad y redes: Puente L2 que extiende las VLAN existentes a Kubernetes para que las máquinas virtuales mantengan la continuidad de la capa 2 durante la migración.

Eficacia comprobada a gran escala

Calico protege más de un millón de clústeres diariamente y GigaOM la reconoce como líder y proveedor de alto rendimiento en redes de contenedores. Empresas líderes como NVIDIA, Royal Bank of Canada, Bloomberg, Chipotle, GoDaddy y Upwork confían en la plataforma Calico. Esta misma plataforma ahora se ha ampliado para albergar sus máquinas virtuales.

Disponibilidad

Calico para máquinas virtuales en Kubernetes ya está disponible de forma general.

Para obtener más información sobre cómo migrar máquinas virtuales sin perder la automatización de red y la seguridad propias de NSX, y para ver la plataforma en acción, programe una demostración o vea una demostración a su propio ritmo.

Acerca de Tigera

Tigera, Inc., inventora y responsable del mantenimiento de Calico Open Source y creadora de Calico y Lynx, protege y gestiona máquinas virtuales, cargas de trabajo de Kubernetes y agentes de IA en toda la empresa, proporcionando una visibilidad profunda y un control exhaustivo mediante eBPF. Las soluciones de la compañía protegen las cargas de trabajo de Kubernetes y los agentes de IA en más de un millón de clústeres en entornos multinube e híbridos. Empresas líderes como NVIDIA, Royal Bank of Canada, Bloomberg, Chipotle, GoDaddy y Upwork confían en Tigera para sus necesidades de seguridad de Kubernetes, redes y agentes de IA.

Si desea más información sobre las ofertas de Tigera, visite tigera.io.

Contacto de medios: Tigera Press Relations, press@tigera.io

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tigera-lanza-calico-una-solucion-basada-en-ebpf-para-maquinas-virtuales-en-kubernetes-302833368.html