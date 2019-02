TOMS muestra su evolución de generosidad: Cambio social inspirador, creador e innovador

Publicado 22/02/2019 13:13:29 CET

ÁMSTERDAM, Feb. 22, 2019 /PRNewswire/ -- TOMS, la marca de calzado y estilo de vida que fundó el modelo de negocios One for One, anunció hoy la evolución progresiva de su modelo de generosidad. Como negocio con ese fin, TOMS siempre ha tenido la generosidad en su corazón; a pesar de ello, esta evolución - instigada por medio de sus empelados - buscará crear un impacto más amplio a través de dirigirse a algunos de los temas más acuciantes de nuestro tiempo, por medio de la puesta en marcha de unas inversiones basadas en proyectos con asociaciones locales sin ánimo de lucro y responsables de cambio de todo el mundo. La marca seguirá con sus programas originales de generosidad One for One - incluyendo el calzado, restauraciones de la vista y aguas seguras.

Amy Smith, responsable de generosidad de TOMS, comentó: "Nuestro compromiso de cara a la salud, formación y oportunidad económica nunca ha cambiado, pero el mundo en el que vivimos sí que lo ha hecho. Este es el motive por el que seguimos evolucionando y poniendo a la compañía y a los beneficios al frente en lo que respecta a la solución de problemas que impactan a nuestro mundo en la actualidad".

La pasada noche, TOMS anunció y celebró su evolución de generosidad dentro del mercado de Europa. En Ámsterdam se celebró el evento exclusivo Stand for Tomorrow, y atrajo a invitados de toda Europa. TOMS compartió sus noticias inspiradoras con presentaciones realizadas por las principales figuras de TOMS, que incluyen a la responsable de generosidad, Amy Smith, junto al consejero delegado, Jim Alling, además de los responsables de cambios locales y socios sin ánimo de lucro.

Comenzando esta primavera, TOMS se centrará en sus inversiones de proyecto de Europa en las áreas de los temas centrales, incluyendo los sin techo, empoderamiento de la mujer y empresarizago de impacto social, trabajando junto a los socios sin ánimo de lucro, que incluyen a Centrepoint y Ashoka, además de los responsables de cambio de Europa Joshua Coombes, Ella Grace Denton y Sara Nuru.

La primera de una serie de proyectos que supondrán un cambio comenzará en marzo con Joshua Coombes, en colaboración con Light & Noise y organizaciones locales para los sin techo, llevando a una gira de show de arte en múltiples ciudades que harán brillar una luz acerca del tema cada vez más importante de los sin techo en las ciudades de Europa. En abril, Ella Grace Denton hospedará varios de los Women's Circles en Londres y and Manchester, con el fin de crear espacios seguros para que las mujeres se conecten entre ellas y con otras. Junto a Sara Nuru y Ashoka Germany, TOMS fundará una cumbre de empresarizago social y la acelerará para apoyar y hacer crecer la próxima generación de empresarios sociales, que se llevará a las afueras de Berlín en mayo de 2019.

Al forjar asociaciones locales destacadas para hacer frente a los problemas locales pero en una escala local, el objetivo de TOMS es hacer avanzar los límites de lo que significa crear un impacto positivo por medio de los negocios.

"Estamos emocionados de lanzar nuestras primeras inversiones de proyectos en Europa, trabajando junto a las voces locales inspiradoras y socios para tener un impacto real en los temas que más importan en nuestra región", destacó Lisa Hogg, directora de marketing para EMEA. "Este es solo el primer paso de todo ello. Estamos planificando los proyectos futuros en Europa".

El anuncio oficial del modelo de generosidad evolucionado de la marca y de los proyectos europeos tras el lanzamiento de su primera iniciativa en Estados Unidos el pasado mes de noviembre se denominó End Gun Violence Together. Como parte de este proyecto, TOMS donó 5 millones de dólares a grupos que trabajaban para terminar con la violencia de armas de fuego en América, además de activar su comunidad para enviar 700.000 tarjetas postales físicas para los miembros el Congreso de Estados Unidos entorno a la legislación de las armas de fuego.

El mes pasado, TOMS anunció sus noticias de que ya es una Certified B Corporation®. Este reconocimiento ampliamente considerado asegura que TOMS seguirá con su compromiso de cara a los estándares ampliamente verificados de rendimiento social y medioambiental, de transparencia y contabilidad.

Junto a estos desarrollos, TOMS sigue con su compromiso con los programas de generosidad One for One. Fundado en 2006 por medio de Blake Mycoskie y con la visión de crear una compañía que construye un mañana mejor, TOMS ha suministrado desde entonces 86 millones de pares de zapatos, contando con 600.000 restauraciones de visión y proporcionando 600.000 semanas de agua segura a comunidades de todo el mundo.

Acerca de TOMS

TOMS nació con la creencia de contar con un mañana mejor. Desde el año 2006, la comunidad de TOMS ha suministrado calzado, visión y agua segura para millones de personas en todo el mundo, una por una y One for One.®

Ahora, además de nuestros programas One for One, nos estamos asociando con los responsables de cambio y organizaciones que buscan progresar - por medio de la creación, inspiración y haciendo cosas. Ya que se trata de algo más grande que el calzado, se trata de lo que hacemos con ellos.

Con cada compra de TOMS, estás junto a nosotros en los temas que importan.

