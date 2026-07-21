(Información remitida por la empresa firmante)

- Módulo con 93,07 % de bifacialidad. Tongwei lidera Intersolar Europe 2026 con el lanzamiento mundial del módulo TNC 3.0 BIFIMAX

MÚNICH, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tongwei causó sensación durante la celebración de Intersolar Europe 2026 con el lanzamiento de su tecnología premium mejorada, TNC 3.0 BIFIMAX, además del módulo residencial mejorado, TNC 2.0 G12R-48. Gracias a la combinación de hitos de eficiencia líderes en la industria para proyectos de servicios públicos con soluciones estéticas para techos residenciales, Tongwei demostró su compromiso de satisfacer las diversas necesidades del mercado global.

La solución ideal para servicios públicos: TNC 3.0 BIFIMAX

El plato fuerte de la exposición fue la presentación a nivel mundial de TNC 3.0 BIFIMAX, un importante avance tecnológico que ofrece el máximo rendimiento energético en superficies de alta reflectividad.

Certificado por TÜV Rheinland, TNC 3.0 BIFIMAX alcanza una tasa de bifacialidad récord de hasta el 93,07 %, junto con una potencia de salida de hasta 770 W y una eficiencia de conversión de hasta el 24,8 %.

Mayor rentabilidad financiera: Su mayor bifacialidad permite que los módulos generen mucha más energía desde la parte posterior, lo que proporciona un bono de energía gratuita. En una planta solar de 100 MW en Hamburgo, Alemania, esta configuración genera 180.000 euros adicionales de ingresos anuales en comparación con los módulos estándar, lo que permite obtener 81,62 millones de kWh adicionales de electricidad limpia durante su vida útil.

Diseñado para condiciones extremas: Con un bajo coeficiente de temperatura de -0,26 %/°C, mantiene una alta eficiencia incluso bajo calor intenso. Su interconexión especializada con lamas aumenta la resistencia a las microfisuras en más del 100 %, protegiendo el sistema de fuertes nevadas y vientos intensos.

Diseñado para techos residenciales: El TNC 2.0 G12R-48 mejorado

Para satisfacer la creciente demanda de energía solar residencial de alta gama, Tongwei también presentó su producto estrella residencial mejorado: el TNC 2.0 G12R-48. Este módulo combina un rendimiento superior con una estética que se integra perfectamente con el hogar.

Máxima potencia en tamaño ideal: El módulo ofrece hasta 480 W con una eficiencia de conversión del 24 %. Con un tamaño compacto de menos de 2 m, optimiza el espacio limitado en el tejado y facilita la instalación para los equipos locales.

Generación continua: Gracias a la tecnología de pasivación 3D de 360° de Tongwei, el módulo minimiza la pérdida de energía y mejora el rendimiento durante las horas de poca luz. Esto amplía las horas de generación diarias, comenzando más temprano al amanecer y terminando más tarde al anochecer.

Protección contra condiciones climáticas extremas y diseño elegante: Con la tecnología de interconexión de lamas, el módulo garantiza una mejor distribución de la tensión. Esto elimina eficazmente el riesgo de microfisuras causadas por las fuertes nevadas y los vientos intensos, comunes en los inviernos de latitudes altas de Europa. Además, su diseño uniforme y elegante se integra a la perfección con la arquitectura residencial moderna.

Al proporcionar el TNC 3.0 BIFIMAX de alto rendimiento para empresas de servicios públicos y también el estético TNC 2.0 G12R-48 para el mercado residencial, Tongwei continúa brindando soluciones solares fiables adaptadas a necesidades energéticas específicas.

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