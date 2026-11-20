(Información remitida por la empresa firmante)

-TOP-REAL investiga si la monitorización digital puede contribuir a una detección más temprana de las toxicidades y preservar la continuidad de uno de los tratamientos más eficaces para el cáncer de mama metastásico HER2- positivo.

El estudio académico internacional, liderado desde España por Solti, en colaboración con Unicancer (Francia) y WSG (Alemania), ha presentado en el congreso ESMO AI & Digital Oncology 2026 un diseño que integra herramientas digitales para monitorizar síntomas y cambios fisiológicos entre las visitas hospitalarias.

TOP-REAL propone un modelo de seguimiento proactivo para evaluar si una detección más temprana de las toxicidades puede evitar que estas comprometan la continuidad del tratamiento de primera línea con trastuzumab deruxtecan (T-DXd) más pertuzumab.

El seguimiento incluye el uso de resultados comunicados por los pacientes a través de medios electrónicos (ePRO), pulsioximetría y la recopilación continua de datos fisiológicos mediante relojes inteligentes; el sistema incorpora alertas que facilitan una evaluación clínica más temprana.

El estudio prevé incluir a aproximadamente 300 pacientes en 60 centros es España, Francia y Alemania. Su objetivo es generar evidencia en una población más amplia, representativa de la práctica clínica habitual, incluyendo perfiles que suelen estar subrepresentados en los ensayos clínicos pivotales, como pacientes con metástasis cerebrales activas o un estado funcional ECOG 2.

BARCELONA, España, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Solti, un grupo académico de investigación clínica en cáncer, ha presentado en el congreso europeo ESMO AI & Digital Oncology 2026 el diseño de TOP-REAL, un estudio académico internacional de fase II que evalúa un modelo de monitorización proactiva para pacientes con cáncer de mama HER2-positivo avanzado o metastásico que reciben tratamiento de primera línea con trastuzumab deruxtecan (T-DXd) más pertuzumab.

El estudio incorpora herramientas digitales para ampliar el seguimiento de los pacientes más allá de las visitas hospitalarias, con el fin de evaluar si la detección de síntomas y cambios fisiológicos puede facilitar una evaluación más temprana y un abordaje más oportuno de las toxicidades, antes de que estas empeoren y comprometan la continuidad del tratamiento.

"Queremos que los pacientes no solo se beneficien de los avances que permiten un mejor control de su enfermedad, sino también que vivan mejor durante el tratamiento. En definitiva, TOP-REAL se concibió con un doble objetivo: mejorar los resultados clínicos y situar la calidad de vida de los pacientes en el centro de la atención", explicó la Dra. Cristina Saura, investigadora principal de TOP-REAL, miembro de la Junta Directiva de Solti, jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Universitario Vall d'Hebron y jefa del Grupo de Cáncer de Mama de VHIO.

Liderado por la organización española Solti, el estudio TOP-REAL prevé incluir a unos 300 pacientes y ya está en marcha en los tres países participantes: España, Francia y Alemania. En los dos primeros ya hay pacientes participando en el estudio, mientras que en Alemania el proceso de reclutamiento sigue abierto. El estudio se lleva a cabo en colaboración con los grupos académicos Unicancer (Francia) y WSG (Alemania).

Hacer visible lo que ocurre entre las visitas

La creciente eficacia de los tratamientos para el cáncer de mama HER2-positivo ha hecho que el manejo de la toxicidad adquiera una importancia cada vez mayor en el contexto del beneficio terapéutico. Los eventos adversos pueden afectar a la calidad de vida y, en determinadas circunstancias, requerir modificaciones de la dosis, interrupciones del tratamiento o su suspensión definitiva.

"Precisamente porque los tratamientos son cada vez más eficaces y permiten que las pacientes vivan más tiempo, debemos prestar una atención creciente a cómo viven durante ese period", añadió la Dra. Saura.

Entre las toxicidades que el estudio TOP-REAL evaluará específicamente se encuentra la enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis asociada con T-DXd. El estudio incluye mediciones diarias de la saturación de oxígeno mediante pulsioximetría y pruebas de esfuerzo periódicas, con el fin de determinar si ciertos cambios podrían justificar una evaluación médica más temprana. Este enfoque es de carácter exploratorio.

Una población más cercana a la práctica clínica habitual

TOP-REAL incluirá perfiles que suelen estar subrepresentados en los ensayos clínicos pivotales, como pacientes seleccionadas con metástasis cerebrales activas o un estado funcional ECOG 2, con el objetivo de generar evidencia en una población más cercana a la práctica clínica habitual.

El Dr. Santiago Escrivà, investigador principal de TOP-REAL, oncólogo médico en el Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigador del Grupo de Cáncer de Mama de VHIO, ha analizado qué conocimientos adicionales podría aportar este estudio en comparación con los ensayos clínicos que ya han demostrado la eficacia de la combinación de T-DXd y pertuzumab: "El ensayo TOP-REAL contribuye a la implementación de trastuzumab deruxtecan y pertuzumab en un entorno de práctica clínica real; se trata de un tratamiento con una eficacia sin precedentes. Nos permite comprender mejor cómo hacer llegar esta terapia a un espectro más amplio de perfiles de pacientes y optimizar el manejo de posibles toxicidades, aprovechando herramientas digitales para preservar y mejorar su calidad de vida".

TOP-REAL evaluará el beneficio del tratamiento y su continuidad midiendo el tiempo hasta la administración de una terapia antitumoral posterior, así como la calidad de vida relacionada con la salud, incluidos los cambios en el funcionamiento físico mediante el cuestionario EORTC QLQ-C30, una herramienta utilizada en oncología para valorar diversas dimensiones de la calidad de vida de los pacientes.

Una colaboración europea para estudiar cómo trasladar la innovación a la práctica clínica

La profesora Nadia Harbeck, investigadora principal de TOP-REAL y directora del Centro de Mama del Departamento de Obstetricia y Ginecología y del Centro Oncológico Integral de Múnich en el Hospital Universitario LMU de Múnich (Alemania), ha destacado la dimensión internacional del proyecto.

Además de abordar el manejo de la toxicidad y la calidad de vida, TOP-REAL explorará la viabilidad y la seguridad de volver a administrar T-DXd rechallenge en pacientes seleccionados, e incluirá el análisis de biopsias tumorales y muestras de sangre para estudiar biomarcadores relacionados con la respuesta al tratamiento y la toxicidad.

Seguimiento digital centrado en el paciente

TOP-REAL combina una aplicación móvil —CANKADO o Resilience, según el país y el centro—, resjultados comunicados por los pacientes electrónicamente (ePROs), pulsioximetría y monitorización mediante relojes inteligentes. Estas herramientas permiten a los pacientes notificar síntomas y cambios fisiológicos entre las visitas al hospital y, dependiendo de la plataforma, pueden generar recomendaciones o alertas.

"Detectar una toxicidad de forma precoz puede marcar una diferencia significativa en la experiencia de un paciente durante el tratamiento. Queremos pasar de un modelo en el que esperamos a que la paciente nos informe de un problema cuando acude a la consulta, a otro en el que podamos anticiparnos a los contratiempos, ofrecer un seguimiento más estrecho y ayudarla a gestionar mejor los efectos secundarios", añadió la Dra. Saura.

La Dra. Inês Vaz-Luis, investigadora principal de TOP-REAL, oncóloga médica e investigadora en Gustave Roussy (París, Francia), ha explicado el valor y el carácter innovador del enfoque de TOP-REAL: "TOP-REAL brinda una oportunidad única para integrar itinerarios de cuidados de apoyo innovadores y centrados en el paciente dentro de un ensayo clínico, facilitando el acceso a un tratamiento nuevo y eficaz, con el potencial de mejorar aún más la experiencia asistencial y los resultados. Al adoptar un enfoque pragmático y flexible que aprovecha plataformas digitales ya existentes y se adapta a distintos sistemas sanitarios, TOP-REAL demostrará cómo estos itinerarios pueden integrarse en la práctica asistencial habitual en diversos entornos, garantizando unos cuidados de apoyo armonizados y de alta calidad para las pacientes, independientemente del contexto sanitario en el que se encuentren".

TOP-REAL, promovido por SOLTI, se lleva a cabo en colaboración con Unicancer y el West German Study Group (WSG), y cuenta con el apoyo de AstraZeneca y Daiichi Sankyo.

Irene Alcónirene.alcon@gruposolti.orgResponsable de comunicación externa

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