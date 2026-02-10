Topband cumple 30 años: de fabricante de controladores locales a socio global de soluciones inteligentes

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 10 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Shenzhen Topband Co., Ltd. (Código bursátil: 002139.SZ) celebra su 30º aniversario, lo que refleja tres décadas de evolución que reflejan la transformación más amplia de la fabricación china, desde el desarrollo de capacidades nacionales hasta la asociación para la innovación global y las operaciones sostenibles.

De la innovación local a la integración global

Fundada en la década de 1990, Topband desarrolló de forma independiente tecnologías de controladores centrales, comenzando con controladores de aire acondicionado y expandiéndose a otras categorías de electrodomésticos hasta alcanzar reconocimiento internacional.

Esta base permitió a Topband desarrollar su plataforma tecnológica integrada "Cuatro componentes eléctricos y una red", que abarca sistemas de control, motores, baterías, fuentes de alimentación y conectividad IoT. A medida que el mercado global de control inteligente evolucionó y las necesidades de los clientes se volvieron más complejas, esta capacidad integrada posicionó a Topband para expandirse más allá de los electrodomésticos, abarcando herramientas eléctricas, controles industriales, sistemas de energía digital y robótica. Hoy en día, la compañía presta servicios a marcas líderes a nivel mundial, incluyendo empresas globales de herramientas eléctricas de primer nivel y varias marcas de electrodomésticos del Top 100, lo que refleja su evolución de proveedor de componentes especializados a socio de soluciones integrales.

Excelencia operativa que impulsa el éxito del cliente

Mediante la implementación de los marcos ISC (Cadena de Suministro Integrada) e IPD (Desarrollo Integrado de Producto), Topband construyó una organización centrada en el cliente, diseñada para una colaboración eficiente desde el concepto inicial hasta la producción en masa. Este sistema operativo integrado facilita soluciones integrales —desde I+D e ingeniería hasta la fabricación y la entrega—, lo que permite a los clientes consolidar las relaciones con los proveedores, reducir la complejidad del desarrollo y acelerar el tiempo de comercialización.

Hasta la fecha, Topband ha entregado 1.800 millones de soluciones inteligentes a nivel mundial. Desde su salida a bolsa en 2007, la compañía ha multiplicado por más de 20 sus ingresos, demostrando resiliencia operativa y la capacidad de escalar sus capacidades en respuesta a las demandas del mercado.

Fabricación localizada para mercados globales

Las capacidades tecnológicas de Topband se sustentan en una red de fabricación global diversificada, diseñada para satisfacer las cambiantes necesidades de la cadena de suministro. Mientras que las instalaciones en China ofrecen una producción consolidada y rentable, las operaciones en India, Vietnam, Rumanía y México ofrecen un suministro localizado con calidad y capacidad de respuesta constantes en Asia, Europa y América.

"Nuestro objetivo va más allá de la fabricación global: crear valor genuino en cada mercado que atendemos", destacó Wu, presidente y consejero delegado. "Esto implica no solo ofrecer productos, sino también una colaboración ágil, con entregas rápidas y localizadas, y un soporte flexible que se adapta a las necesidades regionales y a los plazos de lanzamiento".

Para 2025, se proyecta que la producción de Topband fuera de China supere el 20% de la producción total, lo que refleja el compromiso estratégico de la compañía con la fabricación distribuida. Actualmente, los clientes internacionales representan el 70% de la cartera de clientes, lo que subraya la profunda integración en las redes de suministro globales.

Operaciones sostenibles como compromiso a largo plazo

Desde 2022, las instalaciones chinas de Topband han implementado sistemas solares fotovoltaicos in situ que generan energía limpia para las operaciones de producción. En 2024, la empresa obtuvo la certificación EcoVadis Gold, lo que la sitúa entre el 5% de las mejores empresas evaluadas a nivel mundial, lo que valida su desempeño en sostenibilidad en cuanto a impacto ambiental, prácticas laborales, ética y compras sostenibles.

Más allá de la gestión ambiental, Topband mantiene una inversión sustancial en innovación. El equipo de I+D de la empresa, compuesto por aproximadamente 2.000 profesionales, cuenta con el respaldo de una inversión anual constante de aproximadamente el 8% de sus ingresos, un compromiso que se mantiene incluso durante la volatilidad del mercado.

Posicionados para el próximo capítulo

"De un equipo de 20 a casi 10.000 empleados en todo el mundo, la trayectoria de 30 años de Topband refleja la evolución de la propia industria manufacturera china, desde el aprendizaje y la adaptación hasta la innovación y la colaboración global", afirmó Wu, presidente y consejero delegado. "De cara al futuro, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer calidad, sostenibilidad y una colaboración ágil que genere valor duradero para nuestros clientes y accionistas en todo el mundo".

A medida que la inteligencia artificial transforma la industria manufacturera, Topband se expande activamente hacia la infraestructura energética de IA, la inteligencia incorporada, la automatización industrial y el hardware inteligente, convirtiendo la tecnología avanzada en soluciones prácticas.

Acerca de Topband

Topband (Código bursátil: 002139.SZ) es un proveedor global de soluciones de control inteligente y componentes integrados, que presta servicios a marcas líderes en electrodomésticos, herramientas eléctricas, controles industriales, energía digital y robótica. Con centros de I+D y fabricación en China, India, Vietnam, Rumanía y México, Topband ofrece soluciones locales y sostenibles a clientes de todo el mundo. Para más información, visite la página web https://www.topband.com/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889760/Topband_Building.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg

