-TOPDON lanza el arrancador de batería profesional V3000 con una corriente máxima de 3000 A para motores grandes de gasolina y diésel

BARCELONA, España, 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- TOPDON Europe, proveedor líder de baterías y herramientas de diagnóstico profesionales, anuncia el lanzamiento del V3000, un arrancador de batería de litio de 12 V que ofrece una corriente máxima de 3000 A, diseñado específicamente para sectores exigentes como la agricultura, el transporte y la náutica.

Disponible ya a través de la red oficial de tiendas y distribuidores de TOPDON Europe, el V3000 se basa en el éxito del JS3000 con mayor potencia, durabilidad y funciones inteligentes, todo en un diseño compacto y robusto diseñado para profesionales.

"No es solo un arrancador de batería básico, es una solución portátil todo en uno. Ya sea en la obra, en el taller, en el campo o en la carretera, el V3000 está diseñado para ofrecer una experiencia de alto rendimiento al cliente. No se preocupe si se queda sin batería en su teléfono, coche o barco; el V3000 es su herramienta imprescindible y su verdadero salvavidas cuando se trata de energía", declaró Oscar Díaz, consejero delegado de TOPDON EUROPE.

Las características principales del V3000 incluyen:

Corriente máxima de 3000 A alimentada por una batería de iones de litio de 24.000 mAh

Hasta 45 arranques por carga completa

Compatible con motores de gasolina de hasta 9,0 L y diésel de hasta 7,0 L

Salida USB Quick Charge 3.0 y USB-C de 60 W para cargar portátiles, tabletas y teléfonos

Salida de CC de 12 V/10 A para accesorios (compresores, refrigeradores, etc.)

10 protecciones de seguridad integradas (polaridad inversa, sobrecalentamiento, sobretensión, etc.)

Clasificación IP54: resistente al polvo y a las salpicaduras

Rango de temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 40 °C (de 14 °F a 104 °F)

Linterna LED integrada con modos SOS y estroboscópico

Incluye un estuche protector de EVA

"El V3000 fue diseñado pensando en los profesionales europeos. Ya sea que trabaje en ubicaciones remotas o gestione operaciones críticas, garantiza arranques rápidos y potentes, y un respaldo energético fiable."

Página del producto: https://eu.topdon.com/products/v3000

Acerca de TOPDON Europe

Fundada en 2022 y con sede en Barcelona, España, TOPDON Europe S.L. es la sucursal europea oficial de TOPDON, dedicada a ofrecer herramientas eléctricas portátiles de diagnóstico y mantenimiento de vanguardia, adaptadas al mercado europeo. Con soporte multilingüe, distribución regional y un profundo conocimiento de las necesidades de los profesionales locales, TOPDON Europe impulsa talleres, técnicos móviles y flotas industriales en todo el continente.

Para más información, visite: https://www.topdon-europe.com

