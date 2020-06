El trastorno del microbioma intestinal podría inducir leucemia en ratones

- EHA25Virtual: El trastorno del microbioma intestinal caudado por el tratamiento antibiótico a edad temprana es suficiente para inducir leucemia en ratones predispuestos genéticamente

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La predisposición genética para la leucemia infantil es frecuente (>1-5%), pero menos del 1% de portadores genéticos desarrollarán la enfermedad. Los estímulos infecciosos desempeñarán un importante papel en la etiología de los tipos más comunes de leucemia linfoblástica aguda, pero los determinantes críticos que conducen a la oncogénesis son desconocidos. Estamos intentando entender el mecanismo por el cual la exposición natural a infecciones comunes desencadena la enfermedad, con el objetivo final de identificar estrategias preventivas potenciales.

Dado que hay una clara diafonía entre las bacterias comensales y el sistema inmune, el microbioma intestinal puede servir como eje de integración para señales medioambientales como la exposición a infecciones, modulando el riesgo de desarrollar leucemia linfocítica aguda de célula B (LLA). En un modelo de ratón LLA precursor-B humano, hemos demostrado que el perfil de microbioma ofrece un biomarcador que podría usarse para identificar a portadores predispuestos en riesgo de desarrollar leucemia. Además, hemos demostrado que la privación de microbioma intestinal mediante un tratamiento intestinal prematuro es un factor de riesgo para el desarrollo de leucemia. Anticipamos que el riesgo de desarrollar leucemia podría reducirse modulando el microbioma intestinal a edad temprana.

Ponente: Dra. Carolina Vicente-DuenasAfiliación: Institute of Biomedical Research of Salamanca (IBSAL), Salamanca, EspañaAbstract:#S100 AN INTACT GUT MICROBIOME PROTECTS GENETICALLY PREDISPOSED MICE AGAINST LEUKEMIA (UN MICROBIOMA INTESTINAL INTACTO PROTEGE A RATONES GENÉTICAMENTE PREDISPUESTOS CONTRA LA LEUCEMIA)

Acerca del Congreso anual de la EHA: Cada año en junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una importante ciudad europea. Debido a la pandemia del COVID-19, EHA transforma su encuentro físico en un Congreso virtual este año. Los temas del programa científico van desde fisiología y desarrollo de células madre a leucemia; linfoma; diagnóstico y tratamiento; glóbulos rojos; glóbulos blancos y plaquetas; hemofilia y mieloma; trombosis y desórdenes sanguíneos, así como transfusión y trasplante de células madre.

