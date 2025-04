El tribunal concede a Converge la orden final de aprobación de la adquisición por H.I.G. Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

TORONTO y GATINEAU, QC, 17 de abril de2025 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. (Converge o la "empresa") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) ha anunciado hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Commercial List) ha emitido una orden final por la que se aprueba el plan de acuerdo previamente anunciado (el acuerdo) en el que participan la Empresa y 16728421 Canada Inc. (el comprador), filial de H.I.G. Capital (H.I.G.), en virtud del cual el comprador adquirirá la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y en circulación del capital de Converge (las acciones), con excepción de algunas acciones en poder de determinados accionistas que suscribieron acuerdos de refinanciación de acciones.

Sujeto a la satisfacción o renuncia, cuando esté permitido, de las restantes condiciones para el cierre contenidas en el acuerdo de arreglo celebrado entre la empresa y el comprador con fecha 6 de febrero de 2025, modificado por el acuerdo de enmienda de fecha 1 de abril de 2025 (conjuntamente, el acuerdo de arreglo), se prevé que el arreglo será completado por las partes en o alrededor del 22 de abril de 2025.

La empresa también ha anunciado que ya se han obtenido todas las autorizaciones reglamentarias necesarias para completar el acuerdo.

Preguntas al depositario

Los accionistas que tengan preguntas o necesiten ayuda para presentar sus acciones en relación con el acuerdo pueden dirigir sus preguntas a Computershare Investor Services Inc., que actúa como depositario en relación con el acuerdo, al 1-800-564-6253 (llamada gratuita en Norteamérica) o 1-514-982-7555 (fuera de Norteamérica) o por correo electrónico a corporateactions@computershare.com.

Acerca de Converge

Converge Technology Solutions Corp. está reimaginando la forma en que las empresas piensan en TI, una visión impulsada por las personas, para las personas. Desde 2017, nos hemos centrado en ofrecer soluciones orientadas a resultados que abordan desafíos centrados en el ser humano. Como proveedor de soluciones de TI y en la nube, habilitado para software y dirigido por servicios, combinamos una profunda experiencia, conexiones locales y recursos globales para ofrecer soluciones líderes en la industria.

A través del análisis avanzado, la inteligencia artificial (IA), las plataformas en la nube, la ciberseguridad, la infraestructura digital y la transformación del lugar de trabajo, capacitamos a empresas de todos los sectores para innovar, agilizar las operaciones y lograr resultados significativos. Nuestra metodología AIM (Advise, Implement, Manage) garantiza que las soluciones se adapten a las necesidades específicas de nuestros clientes, alineándose con los sistemas existentes para impulsar el éxito sin complejidad.

Descubra la TI reimaginada con Converge, donde la innovación se une a las personas. Más información disponible en convergetp.com.

Información sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta información prospectiva y declaraciones prospectivas (colectivamente, declaraciones prospectivas) en el sentido de la legislación canadiense aplicable en materia de valores en relación con Converge y su negocio. Cualquier declaración que implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, acontecimientos futuros o rendimiento (a menudo, pero no siempre utilizando frases como espera, o no espera, se espera anticipa o no anticipa, planea, presupuesta, "programa", prevé. estima, cree o pretende o variaciones de tales palabras y frases, o afirmando que determinadas acciones, acontecimientos o resultados pueden o podrían, "podrían" o se llevarán a cabo) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas.

En concreto, las declaraciones relativas a la finalización del acuerdo y otras declaraciones que no son hechos históricos se consideran información prospectiva. Las fechas previstas indicadas pueden cambiar por diversas razones, incluida la necesidad de ampliar los plazos para satisfacer las demás condiciones para la conclusión del acuerdo. La información prospectiva se basa en las opiniones, estimaciones e hipótesis de la dirección. Aunque la empresa considera que estas opiniones, estimaciones e hipótesis son apropiadas y razonables dadas las circunstancias en la fecha de este comunicado de prensa, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, hipótesis y otros factores que pueden hacer que los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva.

La información de carácter prospectivo está sujeta a riesgos significativos que incluyen, sin limitación: riesgos relacionados con la finalización del acuerdo y las condiciones económicas generales.

Si cualquiera de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si las opiniones, estimaciones o suposiciones subyacentes a la información prospectiva resultan incorrectas, los resultados reales o los acontecimientos futuros podrían variar materialmente de los previstos en la información prospectiva. Aunque la empresa ha intentado identificar los factores de riesgo importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores de riesgo que la empresa desconozca en este momento o que considere que no son importantes y que también podrían hacer que los resultados reales o los acontecimientos futuros difirieran sustancialmente de los expresados en dicha información prospectiva.

No puede garantizarse que dicha información sea exacta, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dicha información. Por consiguiente, no debe confiarse indebidamente en la información de carácter prospectivo, que sólo es válida en la fecha en que se hace. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa representa las expectativas de la compañía a la fecha especificada en el mismo, y están sujetas a cambios después de dicha fecha. No obstante, la empresa rechaza cualquier intención, obligación o compromiso de actualizar o revisar cualquier información prospectiva o de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de cualquiera de esas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

Toda la información de carácter prospectivo contenida en este comunicado de prensa está expresamente matizada por las anteriores declaraciones cautelares.

Si desea más información contacte con: Converge Technology Solutions Corp., e-mail: investors@convergetp.com, teléfono: 416-360-1495

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-tribunal-concede-a-converge-la-orden-final-de-aprobacion-de-la-adquisicion-por-hig-capital-302431557.html