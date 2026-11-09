(Información remitida por la empresa firmante)

-El Tribunal Federal de Justicia de Alemania dicta una sentencia histórica en un caso interpuesto por Alisher Usmanov contra el Consejo de la UE – Despacho de abogados alemán Rechtsanwälte Steinhöfel

BERLIN, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH) ja dictaminado que la negativa del presidente del Tribunal Regional de Hamburgo a notificar documentos judiciales en el marco de la demanda interpuesta por Alisher Usmanov contra el Consejo de la Unión Europea fue ilegal. El litigio versa sobre las afirmaciones utilizadas por el Consejo de la UE para justificar la imposición de sanciones contra el multimillonario, así como sobre la publicación de sus datos personales. La resolución del BGH abre la puerta a la tramitación de la primera demanda por difamación presentada contra el Consejo de la UE en relación con los fundamentos esgrimidos por este para imponer sanciones individuales.

En 2022, el Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión, impuso sanciones a Alisher Usmanov. Para justificar su decisión, el Consejo se basó, en parte, en afirmaciones publicadas por la revista estadounidense Forbes, según las cuales el multimillonario habría actuado como 'testaferro de Putin' y 'resuelto sus problemas empresariales'. Usmanov impugnó con éxito dicha publicación y, en enero de 2024, el Tribunal Regional de Hamburgo prohibió a Forbes difundir tales afirmaciones.

En otro procedimiento distinto contra el Consejo de la UE, iniciado ante el Tribunal de Hamburgo en diciembre de 2023, Usmanov solicita una medida cautelar que prohíba la publicación de las declaraciones del propio Consejo —recogidas en el Diario Oficial de la Unión Europea—, las cuales considera falsas y difamatorias.

Para que el procedimiento pueda seguir adelante, los documentos relativos a la demanda deben ser notificados formalmente a la parte demandada (el Consejo de la UE), a fin de que esta pueda examinar la demanda y responder a ella. El juez encargado del caso ordenó la notificación de los documentos al Consejo de la UE en Bélgica. El presidente del Tribunal Regional de Hamburgo, responsable de la administración del tribunal, se negó a tramitar dicha notificación. Tomó esta decisión tras consultar a la Oficina Federal de Justicia de Alemania, la cual alegó objeciones planteadas por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores.

El periódico alemán Die Welt había informado anteriormente, citando documentos internos, que el Gobierno federal se había opuesto a la notificación de los documentos al Consejo de la UE, en parte por motivos de política exterior. En una correspondencia relativa a un caso relacionado contra Forbes, un representante del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores explicó que el objetivo era evitar que los tribunales nacionales influyeran en las sanciones de la UE.

El BGH ha determinado ahora que el presidente del tribunal no tenía facultades para denegar la notificación. El tribunal declaró expresamente que la negativa a notificar los documentos 'es ilícita... y vulnera los derechos de la parte demandante'. En cuanto a la recomendación de la Oficina Federal de Justicia, acordada con el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, el tribunal señaló además: 'Esta recomendación no es vinculante'.

El 21 de octubre de 2026, el BGH anuló tanto la negativa como la resolución del Tribunal Regional Superior Hanseático que la había ratificado anteriormente.

Joachim Steinhöfel, abogado de Hamburgo especializado en medios de comunicación y representante del Sr. Usmanov, declaró: "El acceso a los tribunales es un derecho fundamental. No está supeditado a la política exterior del momento. El Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el anterior gobierno, pretendía impedir que nuestro cliente llevara al Consejo de la UE ante un tribunal alemán. El presidente del Tribunal Regional de Hamburgo hizo que ese deseo fuera vinculante para su propio tribunal: bloqueó la notificación de la demanda, a pesar de que un juez independiente había ordenado que se llevara a cabo. Durante años, el presidente de un tribunal se puso del lado del poder ejecutivo frente a un juez de su propio tribunal. La ley no le confería tal facultad. El Tribunal Federal de Justicia ha dictaminado ahora lo contrario y ha anulado su decisión, así como la resolución del Tribunal Regional Superior de Hamburgo que la había ratificado. El presidente de un tribunal no recibe instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Quien confunde ambos ámbitos socava la independencia del poder judicial".

En septiembre de 2026, Usmanov fue excluido de la lista de sanciones por decisión del Consejo de la UE.

Antecedentes:

Entre 2023 y 2025, decenas de medios de comunicación y figuras públicas europeas, principalmente en Alemania, reconocieron que no podían sustentar sus propias afirmaciones sobre Alisher Usmanov y se comprometieron, por escrito, a dejar de difundirlas de manera ilícita. Los abogados del Sr. Usmanov lograron obtener 21 resoluciones judiciales y 109 declaraciones de cese y desistimiento por parte de medios de comunicación de todo el mundo; asimismo, gracias a su labor conjunta con la oficina de prensa, se consiguieron rectificaciones en más de 3.700 publicaciones en 62 países.

Entre los hitos más destacados figura una resolución judicialde enero de 2024 que prohibió la difusión de declaraciones sobre Usmanov realizadas por la revista estadounidense Forbes; dichas declaraciones habían constituido un elemento clave en la justificación de las sanciones que la Unión Europea le impuso en 2022. Usmanov también obtuvo fallos favorables en casos contra el periódico alemán Tagesspiegel, el diario austriaco Kurier, las principales cadenas de radiodifusión alemanas RTL y ARD/Westdeutscher Rundfunk, entre otros.

A partir de 2022, se llevaron a cabo investigaciones infundadas y motivadas por razones políticas contra Usmanov en Alemania, y la información al respecto fue difundida deliberadamente en la prensa internacional.

En mayo de 2023, el Tribunal Regional de Frankfurt am Main dictaminó que las órdenes de registro en virtud de las cuales habían actuado la Fiscalía General de Frankfurt am Main y la Oficina Federal de Policía Criminal eran ilegales y las anuló, señalando la ausencia incluso de una sospecha inicial de que se hubiera cometido el presunto delito. En octubre de 2024, tras más de dos años y medio de investigación, la Fiscalía General de Frankfurt am Main dio por concluida la investigación sin formular cargos ni determinar que se hubiera cometido delito alguno; de este modo, se preservó plenamente la presunción de inocencia del Sr. Usmanov, sin posibilidad de reabrir la investigación en su contra basándose en las mismas sospechas. En enero de 2025, la Fiscalía de Múnich II dio por concluida, sobre la misma base, su investigación relativa a dos presuntas infracciones de la Ley alemana de Comercio Exterior y Pagos, vinculadas a las sanciones impuestas por la UE al Sr. Usmanov en 2022, las cuales fueron levantadas en septiembre de 2026.

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