Tripti Sinha es reelegida Presidente de la Junta Directiva y Sajid Rahman es nombrado Vicepresidente de la Junta Directi

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBLÍN, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) se complace en anunciar la reelección de Tripti Sinha como Presidente de la Junta Directiva de ICANN y el nombramiento de Sajid Rahman como Vicepresidente. Durante la Asamblea General Anual ICANN84, que se celebrará en Dublín, Irlanda, del 25 al 30 de octubre de 2025, también asumirán sus cargos tres nuevos miembros de la Junta Directiva.

Sinha, que se incorporó a la Junta Directiva en 2018, fue reelegida presidente de la Junta Directiva de la ICANN para un cuarto mandato. Ella aporta más de tres décadas de experiencia en infraestructura de Internet, redes de investigación y coordinación mundial. En la actualidad, Sinha es Presidente y Directora Ejecutiva de Internet2, una importante corporación de tecnología avanzada sin fines de lucro e impulsada por sus miembros. Anteriormente, fue Vicepresidenta Adjunta y Directora de Tecnología de la Universidad de Maryland en la División de Tecnologías de la Información, donde dirigió Infraestructura Cibernética Avanzada y Servicios Globales de Internet, así como Mid-Atlantic Crossroads.

"Es un honor para mí seguir trabajando junto a una Junta Directiva con tanto talento y tanta diversidad global", declaró Sinha, Presidente de la Junta Directiva de la ICANN. "Este año marca un momento importante para la ICANN, ya que implementamos el próximo plan estratégico y fortalecemos nuestro rol en un panorama cambiante de la gobernanza de Internet. Nuestro objetivo sigue siendo claro: garantizar la seguridad y estabilidad de los sistemas de identificadores únicos de Internet, avanzar en la próxima ronda de nuevos dominios genéricos de alto nivel y profundizar en la colaboración en toda nuestra comunidad global".

Rahman se incorporó a la Junta Directiva de la ICANN en 2022 y actualmente es Presidente del Comité de Finanzas de la Junta Directiva. Es un líder empresarial y tecnológico cuya carrera abarca los servicios digitales, los mercados emergentes y la gobernanza. En la actualidad, Rahman es socio gerente de un fondo que invierte en tecnología en etapa avanzada y en proyectos de infraestructuras de energías renovables. Anteriormente, fue Director General de Standard Chartered Bank y Director Ejecutivo del Grupo Telenor Health, donde creó y amplió un negocio global de cuidados de la salud digital.

"La Junta Directiva de la ICANN refleja la diversidad, la colaboración y los objetivos comunes que definen a la comunidad mundial de Internet", declaró Rahman, Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN. "A medida que nos adentramos en cambios tecnológicos y sociales sin precedentes, espero trabajar con mis colegas directores para avanzar en la misión de la ICANN y fortalecer el compromiso en todas las regiones".

La ICANN también da la bienvenida a tres nuevos miembros de su Junta Directiva: Constance Bommelaer de Leusse y Raúl Echeberría, seleccionados por el Comité de Nominaciones de la ICANN, y Greg DiBiase, seleccionado por la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos. Su experiencia combinada en gobernanza de Internet, políticas y operaciones técnicas reforzará aún más la capacidad de la Junta Directiva para impulsar la misión de la ICANN de garantizar una Internet mundial segura, estable e interoperable.

El Presidente y el Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN tienen mandatos de un año; los miembros de la Junta Directiva con derecho a voto tienen mandatos de tres años. La Junta Directiva está compuesta por 20 miembros (16 con derecho a voto y cuatro representantes de enlace sin derecho a voto), que representan la diversidad geográfica y la experiencia profesional, lo que demuestra la dedicación de la ICANN a la representación mundial y la competencia técnica en la gobernanza de Internet.

Para obtener más información sobre la Junta Directiva de la ICANN y consultar las biografías de sus miembros, los invitamos a consultar https://www.icann.org/en/board/directors...

Acerca de ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura. Para contactar a otra persona en Internet, debemos ingresar una dirección –un nombre o un número– en nuestra computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN ayuda a coordinar y brindar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en 1998 como una corporación de bien público y sin fines de lucro con una comunidad integrada por participantes de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809661...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tripti-sinha-es-reelegida-presidente-de-la-junta-directiva-y-sajid-rahman-es-nombrado-vicepresidente-de-la-junta-directiva-de-la-icann-302600203.html