(Información remitida por la empresa firmante)

-Triskell Software se posiciona por primera vez en el Cuadrante Mágico™ de Gartner de 2026 para la gestión de proyectos adaptativos e informes

MADRID, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Triskell Software se enorgullece en anunciar su inclusión en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para la Gestión de Proyectos Adaptativos e Informes. Como uno de los tres únicos proveedores europeos entre los once proveedores representativos incluidos en este estudio, Triskell debuta en este Cuadrante Mágico, lo que refuerza su posición en el mercado de la Gestión de Carteras de Proyectos.

"Estar incluidos en el Cuadrante Mágico de Gartner para la Gestión Adaptativa de Proyectos e Informes representa un hito importante para Triskell", afirma Ángel García, consejero delegado de Triskell Software. "Las organizaciones necesitan gestionar carteras cada vez más complejas, adaptándose a las prioridades cambiantes, las limitaciones de recursos y las diferentes metodologías de entrega. Nuestro objetivo es brindarles la flexibilidad y la visibilidad necesarias para tomar mejores decisiones en todos los niveles".

Gartner define el mercado de APMR como el conjunto de tecnologías que respaldan las funciones de PPM alineadas con unidades de negocio como la PMO. Estas soluciones ayudan a las organizaciones a optimizar la entrega de proyectos y productos, gestionar la asignación compleja de recursos, fortalecer la colaboración y supervisar el progreso mediante informes y paneles de control.

García añadió: "Nuestra visión siempre ha sido ayudar a las organizaciones a conectar los objetivos estratégicos con las decisiones de inversión y la ejecución diaria. Al combinar la gestión de cartera, la gobernanza financiera, la planificación de recursos, la evaluación de escenarios y el análisis basado en IA en una plataforma configurable, Triskell permite a los equipos responder al cambio sin perder el control de sus prioridades estratégicas".

A medida que el mercado de la gestión y los informes de proyectos adaptativos evoluciona, pasando del seguimiento de la ejecución a los resultados estratégicos, las organizaciones requieren cada vez más plataformas capaces de soportar metodologías de trabajo en cascada, adaptativas e híbridas. Triskell mantiene su compromiso de ayudar a las PMO y a los responsables de cartera a equilibrar la demanda con los recursos limitados, fortalecer la gobernanza y acelerar la entrega de valor empresarial cuantificable.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de su equipo de investigación y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio, y MAGIC QUADRANT es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en los EE.UU. e internacionalmente y se utilizan en este documento con permiso. Reservados todos los derechos.

Acerca de Triskell Software

Triskell es una solución empresarial centrada en la gestión de la ejecución estratégica con funciones avanzadas de gestión de cartera de proyectos, que ayuda a cerrar la brecha entre la planificación y la ejecución adecuada. Triskell permite a las empresas planificar, priorizar, gestionar y supervisar las iniciativas de su organización. Incluye herramientas para la gestión de la demanda, la gestión de la capacidad, la gestión de la cartera de proyectos, la gestión de la cartera de aplicaciones, la gestión de recursos, la gestión financiera, la gestión de proyectos en cascada y ágiles, y la gestión de la cartera de servicios de TI.

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