TURKA, en la que participa la española Itversia Gestion, firma el acuerdo oficial para asumir el sistema de inspección t

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTANBUL, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- TURKA, en cuyo accionariado participa Itversia Gestion, una de las mayores compañías del sector de la inspección técnica de vehículos en España, ha firmado el contrato de concesión para operar el sistema nacional de inspección de vehículos de Turquía durante los próximos 20 años. En virtud del acuerdo, la compañía asumirá la prestación del servicio a partir del 15 de agosto de 2027.

El contrato, firmado entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura de la República de Turquía, la Administración de Privatizaciones dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y TURKA, entra en vigor tras la finalización de todos los procedimientos jurídicos, administrativos y financieros derivados de la licitación internacional celebrada en 2025. El proyecto contempla un programa de inversión de aproximadamente 3.000 millones de dólares para desarrollar una infraestructura de inspección técnica de nueva generación en todo el país.

TURKA operará una red compuesta por 249 estaciones fijas, 103 estaciones móviles y 900 líneas de inspección distribuidas en las 81 provincias de Turquía. El nuevo sistema, cuyo inicio de operaciones está previsto para el 15 de agosto de 2027, incorporará tecnologías de procesamiento de imágenes basadas en inteligencia artificial, sistemas multicámara y escaneo láser.

El presidente del Consejo de Administración de TURKA, Halis Ezer, afirmó que la compañía desarrollará un sistema de inspección técnica de vehículos conforme a los estándares internacionales y adaptado al rápido crecimiento del parque automovilístico turco, con el objetivo de ofrecer un servicio más rápido, fiable y transparente.

Turquía cuenta actualmente con 34,5 millones de vehículos registrados y realiza aproximadamente 16 millones de inspecciones técnicas al año, lo que convierte a su programa de inspección en uno de los mayores del mundo. A partir del 15 de agosto de 2027, TURKA operará este sistema durante un período de 20 años.

TURKA fue constituida por el Consorcio MOI, ganador de la licitación internacional celebrada en 2025. El consorcio está integrado por MetGün Group (Turquía), Opus Group (Estados Unidos), Itversia Gestion (España) y VTV Norte (Argentina).

Reconocida por su experiencia en estándares europeos de inspección técnica y gestión operativa, Itversia Gestion, una de las mayores compañías del sector en España, aporta al consorcio su conocimiento del mercado europeo y su amplia experiencia en procesos de inspección y control de calidad.

CONTACTO: Gozde Tumel, gozde.tumel@iziletisim.com, +905333943614

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