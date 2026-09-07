Tuya Smart lleva la IA integral a la vida cotidiana en IFA 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma en la nube de IA, presenta sus últimos avances en IA física en IFA 2026 bajo el lema "Hey Tuya".

La exposición destaca por el debut mundial del nuevo robot de compañía con IA, Doova, junto con el debut europeo de los ecosistemas AI Home, AI Energy y AI Robot de Tuya, la experiencia de interacción inteligente para todo el espacio Hey Tuya, una cartera completa de Matter y herramientas de desarrollo diseñadas para ayudar a convertir los conceptos de hardware de IA en productos funcionales.

Esta muestra ilustra cómo Tuya está conectando la inteligencia en la nube, los dispositivos y las herramientas para desarrolladores para llevar la IA más allá de las pantallas y aplicarla en la práctica en hogares, sistemas energéticos, robótica, cuidado de mascotas y asistencia personal.

Doova extiende la IA física a la compañía y asistencia en el hogar

Tras el lanzamiento de Aura, el robot de compañía con IA para mascotas de Tuya, la compañía amplía su catálogo de robótica con Doova, un robot doméstico diseñado para personas mayores que viven de forma independiente. Este robot combina compañía emocional, asistencia diaria, recordatorios relacionados con la salud y monitorización del hogar. Doova está equipado con tecnología LDS LiDAR, localización de fuentes de sonido y algoritmos de reconocimiento de postura basados en visión artificial.

Doova puede responder a una simple solicitud de ayuda por voz, localizar al usuario, evaluar su postura y, si es necesario, realizar una videollamada a familiares. En el día a día, puede mantener conversaciones, reproducir audio y vídeo, ayudar a los usuarios a comprender facturas y cartas complejas, detectar posibles riesgos de fraude y guiarlos en el funcionamiento de electrodomésticos inteligentes. También puede proporcionar recordatorios sobre medicamentos, el clima y horarios, además de sugerencias prácticas relacionadas con comidas, jardinería y vestimenta. Cuando los usuarios están fuera de casa, Doova puede patrullar el hogar y generar un informe de seguridad.

En conjunto, estas capacidades demuestran cómo la IA física puede combinar la percepción del contexto con el control de dispositivos conectados para ofrecer experiencias de vida más accesibles y con mayor capacidad de respuesta.

AI Home, AI Robot, y AI Energy hacen su debut europeo

En IFA 2026, Tuya presenta por primera vez en Europa sus ecosistemas de aplicaciones AI Home, AI Robot y AI Energy, combinados con las soluciones integrales Matter de la compañía.

AI Home reúne una gama de dispositivos con inteligencia artificial, que incluyen un altavoz con radar para dormir, una impresora, un monitor para bebés, una maceta y un asistente de aprendizaje, extendiendo las capacidades de la IA a situaciones cotidianas como el cuidado del hogar, el cuidado de las mascotas y el cuidado de las plantas.

Por ejemplo, el altavoz inteligente con radar para dormir integra tecnología de radar de ondas milimétricas para detectar con precisión la actividad del usuario y activar funciones inteligentes adaptativas para el hogar, como apagar automáticamente las luces una vez que el usuario se duerme. También puede monitorizar la frecuencia cardíaca, la respiración y los ronquidos en tiempo real para generar informes diarios de análisis del sueño. Además, el ruido blanco integrado, los paisajes sonoros naturales y la música de meditación ayudan a los usuarios a relajarse y conciliar el sueño con mayor facilidad.

El collar inteligente para mascotas utiliza una captura de audio precisa y un análisis de emociones basado en IA para interpretar los cambios en las vocalizaciones y la respiración de la mascota. El altavoz con radar de IA combina el control por lenguaje natural de los dispositivos conectados con la detección de radar sin contacto para medir la frecuencia cardíaca, la respiración, los ronquidos y la calidad del sueño, además de funciones como alarmas, temporizadores de concentración y ruido blanco.

Los productos de AI Robot abarcan el cuidado de mascotas, coleccionables interactivos y herramientas de escritorio, incluyendo Aura, Fuzozo, Walulu (un búho con IA) y un perro robot con IA. Aura combina el análisis del comportamiento y el reconocimiento de sonido para interpretar el estado emocional de una mascota, mientras que funciones como el juego con láser, la dispensación de premios y los sonidos simulados de mascotas fomentan la interacción.

Tuya AI Energy conecta la energía solar en balcones, el almacenamiento, la medición y distribución inteligentes, y la carga de vehículos eléctricos en una red energética doméstica que abarca la generación, el almacenamiento, la medición, la gestión y el consumo. Al integrar datos de tarifas dinámicas y en tiempo real de más de 800 proveedores de electricidad y más de 1.000 proveedores de servicios de tarifas dinámicas en toda Europa, el sistema gestiona de forma inteligente las cargas del hogar para ayudar a reducir los costes energéticos generales, mejorar la eficiencia energética y redefinir la propuesta de valor del almacenamiento de energía en el hogar. La exposición muestra cómo las capacidades de gestión energética de Tuya coordinan la infraestructura y los dispositivos conectados en todo el hogar.

Una cartera integral de soluciones para productos interoperables

Tuya también presenta una cartera integral de Matter que abarca módulos de chips y servicios en la nube. La oferta admite Matter a través de Wi-Fi, Matter a través de Thread y Ethernet, así como puentes de Zigbee, Bluetooth y Wi-Fi a Matter. Incluye categorías de productos como pasarelas, paneles de control centralizados, iluminación, enchufes, sensores, motores para cortinas, válvulas termostáticas para radiadores, cerraduras y cámaras.

Más allá de las capacidades estándares de Matter, Tuya añade funciones distintivas —gestión remota, seguimiento del consumo energético, iluminación sincronizada con la música— e integra herramientas del ecosistema como la configuración sin complicaciones de Amazon y la API de Google Matter, lo que permite que los productos logren la interoperabilidad entre plataformas al tiempo que conservan una experiencia de usuario diferenciada.

Hey Tuya coordina el hogar conectado mediante lenguaje natural

Hey Tuya, basado en una arquitectura colaborativa multiagente, está diseñado para coordinar servicios y dispositivos en situaciones cotidianas, en lugar de funcionar como un asistente para un solo dispositivo. Los usuarios pueden dar órdenes en lenguaje natural, como 'Enciende las luces del comedor' o 'Me voy; activa la vigilancia', lo que permite que varios dispositivos y escenas respondan simultáneamente.

La experiencia se centra en cuatro capacidades: vigilancia de la seguridad del hogar las 24 horas; análisis energético y recomendaciones personalizadas de eficiencia; control y automatización mediante lenguaje natural en múltiples dispositivos; y servicios personalizados que se adaptan a las rutinas y preferencias del hogar.

Tuya planea seguir mejorando la fiabilidad, la velocidad de respuesta y la ejecución de tareas de Hey Tuya, al tiempo que explora servicios de suscripción y de valor añadido en áreas como la optimización energética, el cuidado de mascotas y la comprensión de vídeo.

Las herramientas para desarrolladores acortan el camino desde el concepto hasta el hardware funcional

La muestra para desarrolladores de Tuya presenta un conjunto completo de tecnologías para el desarrollo de hardware de IA, donde los visitantes pueden experimentar de primera mano cómo las ideas se pueden convertir rápidamente en aplicaciones de IA funcionales que interactúan con la vida diaria y la mejoran a través del marco de código abierto TuyaOpen, Tuya Cobuilder y Tuya AI Coding.

Tuya Cobuilder es un generador de IA física integral diseñado para desarrolladores de hardware de IA. Con tan solo describir un concepto de hardware de IA en lenguaje natural, los usuarios pueden completar todo el flujo de trabajo de desarrollo en un solo lugar, lo que permite que la aplicación se ejecute directamente en hardware real. Tuya AI Coding, la plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código nativa de IA de la compañía, permite a los usuarios convertir ideas en aplicaciones con IA mediante una sola instrucción, lo que posibilita que creadores sin conocimientos técnicos se conviertan en desarrolladores de experiencias con IA.

Al integrar aplicaciones de IA, infraestructura de dispositivos interoperables y herramientas de desarrollo en un único ecosistema, Tuya busca ayudar a su ecosistema global de desarrolladores de IAoT a crear productos de IA prácticos de manera más eficiente. La compañía continuará impulsando las aplicaciones de IA para el hogar, la energía y la robótica, y colaborando con desarrolladores y socios para lograr una vida inteligente más segura, cómoda y adaptada a las necesidades individuales.

Acerca de Tuya Smart

Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube de IA, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. Mediante su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y sus motores universales de agentes de IA, incluida la plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras al desarrollo de la IA, impulsando de manera eficiente la adopción de estilos de vida basados en IA y acelerando su integración con el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores industriales a través de sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial. Además, proporciona un ecosistema global de IAoT completo, abierto y neutral.

A fecha de 30 de junio de 2026, la plataforma para desarrolladores de IA de Tuya contaba con más de 2.092.000 desarrolladores de IA registrados procedentes de más de 200 países y regiones.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tuya-smart-lleva-la-ia-integral-a-la-vida-cotidiana-en-ifa-2026-302871687.html