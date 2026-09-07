(Información remitida por la empresa firmante)

- Tuya Smart presenta Doova en la IFA 2026, un robot doméstico con inteligencia artificial diseñado para ayudar a las personas mayores que viven de forma independiente

BERLÍN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma en la nube con IA, presentó hoy en IFA 2026 a Doova, su nuevo robot doméstico con IA. Diseñado para personas mayores que viven solas, Doova va más allá de las funciones tradicionales de los dispositivos de seguridad y los robots domésticos, combinando protección proactiva, compañía con inteligencia emocional y una perfecta coordinación con el hogar inteligente para brindar una vida diaria más segura, conectada y cómoda.

Para muchos adultos mayores que viven de forma independiente, la mayor preocupación no es simplemente el accidente en sí, sino el tiempo que transcurre antes de que alguien se dé cuenta de que algo anda mal.

Doova está equipado con un sistema LiDAR LDS, un sistema de localización de fuentes de sonido con cuatro micrófonos y algoritmos de reconocimiento esquelético basados en visión artificial. Si un usuario se cae o sufre otra emergencia, puede gritar: "¡Oye, Tuya, ayuda!", y Doova lo localizará rápidamente, se acercará y evaluará la situación en tiempo real.

Si no se detecta respuesta en 60 segundos, Doova inicia automáticamente un protocolo de respuesta de emergencia, enviando una alerta de videollamada bidireccional en directo a los familiares para que se pueda organizar la ayuda sin demora.

Un compañero de IA para la vida cotidiana

Doova combina compañía emocional, asistencia diaria y apoyo para el bienestar en un único asistente doméstico con inteligencia artificial diseñado específicamente para adultos mayores. Su capacidad de conversación se basa en un modelo de lenguaje multimodal, lo que le permite mantener conversaciones naturales y fluidas en lugar de responder únicamente a comandos predefinidos.

En momentos de tranquilidad en casa, Doova puede mantener conversaciones, ofrecer compañía y reproducir contenido de entretenimiento para aliviar la soledad. En el día a día, puede ayudar a interpretar facturas y cartas complejas, identificar posibles riesgos de estafa y guiar a los usuarios en el uso de electrodomésticos inteligentes. Para la salud y la gestión de rutinas, Doova puede proporcionar recordatorios para la medicación, actualizaciones meteorológicas y horarios, además de entretener a los usuarios con juegos interactivos sencillos.

Con el tiempo, Doova aprende las preferencias del usuario y se vuelve más útil en aspectos cotidianos como sugerencias de comidas, consejos de jardinería y recomendaciones de vestuario. En el futuro, Tuya también planea introducir servicios de valor añadido, como la localización autónoma de objetos en el hogar, lo que ayudará a reducir la ansiedad por la pérdida de pertenencias.

Monitorización inteligente en el hogar para una mayor tranquilidad

Cuando los usuarios están fuera de casa, Doova ayuda a que la monitorización del hogar sea más sencilla y menos intrusiva.

A diferencia de los dispositivos de seguridad convencionales tipo patrulla que siguen las paredes en rutas fijas y pueden parecer una vigilancia directa, Doova utiliza una estrategia de cobertura basada en nodos, diseñada en torno al centro de cada habitación. Puede desplazarse de un espacio a otro gracias a su tracción en dos ruedas giratorias, realizar un escaneo de 360 grados en cada ubicación y generar automáticamente un informe de seguridad que se envía al teléfono móvil del usuario, facilitando así mantenerse informado sobre las condiciones en toda la casa desde cualquier lugar. Doova también admite la carga y el acoplamiento autónomos, por lo que la monitorización continúa sin intervención diaria.

Un centro de control inteligente para el hogar, diseñado para la vida diaria

Gracias al consolidado ecosistema AIoT de Tuya, Doova también funciona como un centro de control para el hogar inteligente. Mediante sencillos comandos de voz, los usuarios pueden coordinar los dispositivos conectados en toda la casa, como la iluminación, las cortinas, los electrodomésticos de la cocina y los del baño, sin configuraciones ni operaciones complicadas, lo que facilita el acceso a un hogar inteligente para las personas mayores.

Doova está diseñado para integrarse de forma natural en el hogar, en lugar de parecer un simple aparato. Su forma suave y curvada se aleja del aspecto frío y mecánico que suele asociarse a los robots, lo que le permite integrarse con mayor naturalidad en cualquier espacio. La altura del dispositivo está optimizada para facilitar la interacción, ya sea que el usuario esté de pie, sentado o reclinado, mientras que su pantalla de alta definición de 10,1 pulgadas y sus expresiones faciales dinámicas hacen que las conversaciones sean más cálidas y dinámicas.

Doova ha despertado gran interés entre los asistentes a IFA 2026, lo que refleja la creciente demanda de soluciones de IA que faciliten la vida independiente. Con Doova, Tuya continúa expandiendo su ecosistema de IA+IoT a nuevas áreas de la vida cotidiana, ofreciendo seguridad, compañía y conectividad para las personas mayores que eligen envejecer de forma independiente.

Acerca de Tuya Smart

Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube de IA, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. Mediante su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y sus motores universales de agentes de IA, incluida la plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras al desarrollo de la IA, impulsando de manera eficiente la adopción de estilos de vida basados en IA y acelerando su integración con el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores industriales a través de sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial. Además, proporciona un ecosistema global de IAoT completo, abierto y neutral.

A fecha de 30 de junio de 2026, la plataforma para desarrolladores de IA de Tuya contaba con más de 2.092.000 desarrolladores de IA registrados procedentes de más de 200 países y regiones.

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