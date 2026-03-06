UGREEN lanza estaciones de acoplamiento Thunderbolt™ 5 de última generación para maximizar la productividad

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, marca líder mundial en electrónica de consumo, anunció el 6 de marzo la apertura de la preventa de su nueva línea de bases de conexión Maxidok, una colección completamente nueva de estaciones de conexión Thunderbolt™ 5 para el mercado europeo. Como la marca de bases de conexión más vendida en Amazon Europa, UGREEN incorpora conectividad de escritorio de última generación a su catálogo, con mayor ancho de banda, menor latencia y mayores capacidades de expansión, lo que proporciona un aumento significativo en el rendimiento y la flexibilidad del flujo de trabajo.

A medida que los portátiles se vuelven más delgadas y ligeras, la desventaja es la menor disponibilidad de puertos. Al mismo tiempo, la demanda de transferencias de datos más rápidas, salidas multipantalla y almacenamiento externo sigue en aumento. La línea Maxidok, el último modelo insignia de la serie Revodok de UGREEN, está diseñada para resolver estos desafíos con la tecnología Thunderbolt™ 5. Elimina los cuellos de botella de puertos y ancho de banda a los que se enfrentan las bases tradicionales para flujos de trabajo 4K/8K y multidispositivo, aprovechando al máximo el alto ancho de banda y las capacidades de visualización avanzadas de Thunderbolt™ 5. El resultado es una potente herramienta diseñada para acelerar los flujos de trabajo creativos y ayudar a los usuarios a maximizar su productividad.

La línea Maxidok ofrece tres nuevos modelos, todos certificados para Thunderbolt™ 5, para satisfacer diferentes necesidades. La certificación garantiza una excelente compatibilidad con MacBook en términos de estabilidad de conexión, velocidad de transferencia y calidad de visualización.

Posicionada como una base insignia para una productividad máxima, la base UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt™ 5 integra 17 puertos que abarcan datos, vídeo, redes, almacenamiento y carga. Admite un ancho de banda de hasta 120 Gbps e incluye expansión SSD M.2 integrada que permite a los usuarios abrir y editar grandes archivos 4K directamente sin depender de flujos de trabajo externos más lentos. La base ofrece hasta 240 W de potencia total para cargar portátiles y teléfonos simultáneamente, a la vez que alimenta pantallas externas. También permite salidas individuales de 8K a 60 Hz o dobles de 6K a 60 Hz en macOS y admite tres pantallas independientes en sistemas Windows.

El concentrador de escritorio 10 en 1 Thunderbolt™ 5 ofrece una alternativa optimizada y potente que incluye dos puertos Thunderbolt™ 5, 140 W de potencia total con hasta 100 W de carga para portátiles, Gigabit Ethernet y capacidad para múltiples pantallas. Diseñado para eliminar la necesidad de adaptadores adicionales, consolida puertos de alto uso en una única solución rentable.

UGREEN también presentará una base Thunderbolt™ 5 10 en 1 para Mac mini, diseñada para integrarse a la perfección con el chasis del Mac mini M4, manteniendo la integridad del flujo de aire. Es compatible con dos pantallas extendidas nativas en macOS y ofrece salidas de hasta 8K a 60 Hz o dos salidas de 6K a 60 Hz sin necesidad de controladores de pantalla de terceros. El modelo Mac mini también incluye expansión de almacenamiento SSD M.2 integrada, puertos USB-A de alta velocidad, lectores de tarjetas SD/microSD 4.0 y un sistema de refrigeración híbrido que combina un disipador térmico de aluminio con control inteligente del ventilador.

Al integrar ancho de banda de alta velocidad, rendimiento multipantalla, suministro de energía estable y gestión térmica de alta tecnología, UGREEN posiciona su nueva línea de bases Thunderbolt™ 5 como una mejora de la productividad. Diseñada para entornos de flujo de trabajo intensivo, esta línea destaca en entornos exigentes como la edición de vídeo de alta resolución, el renderizado 3D en tiempo real, la producción creativa multiaplicación, las configuraciones de juegos inmersivos y las estaciones de trabajo de productividad multipantalla.

Con precios de 459,99 €/419,99 £ y 299,99 €/249,99 £ respectivamente, las bases insignia 17 en 1 y estándar 10 en 1 con Thunderbolt™ 5 estarán disponibles para reserva a través del sitio web oficial de UGREEN. La venta comenzará el 24 de marzo en Amazon y canales directos. El lanzamiento del modelo Mac mini está previsto para finales de abril o principios de mayo.

Acerca de UGREEN

Desde 2012, UGREEN se ha dedicado a crear dispositivos y accesorios electrónicos innovadores, tecnológicamente avanzados y asequibles para los consumidores. Su enfoque centrado en el usuario es la base de la marca, que se ha ganado la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo. Recientemente, la marca se ha expandido a nuevos campos innovadores, incluyendo soluciones NAS con IA, lo que refuerza aún más su compromiso de satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores.

