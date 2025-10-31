(Información remitida por la empresa firmante)

-Univers lanza el primer Laboratorio de IA de Impacto Global en colaboración con AMD, Microsoft y NUS para acelerar la innovación empresarial en IA e IoT

SINGAPUR, 31 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Univers, líder mundial en IA para el sector energético, ha anunciado el lanzamiento del primer Laboratorio de IA de Impacto Global (IAL), en colaboración con AMD, Microsoft y la Universidad Nacional de Singapur (NUS), con el apoyo de la Autoridad de Desarrollo de Medios e Infocomunicaciones de Singapur.

IAL está diseñado para acelerar la innovación en IA e IoT/Edge a escala empresarial mediante su programa de incubación, aunando tecnología de vanguardia, gobernanza y experiencia académica para ofrecer inteligencia de extremo a extremo con una velocidad e impacto sin precedentes.

IAL combina tecnología de vanguardia y experiencia industrial para acelerar la transformación impulsada por la IA en los sectores de energía, infraestructura, transporte y manufactura.

La misión del laboratorio se centra en tres vectores estratégicos de eficiencia que, en conjunto, generan valor sistémico:

Eficiencia energética: optimizar cada kilovatio mediante la generación, el almacenamiento y el consumo impulsados por IA.

Eficiencia operativa: optimizar cada operación conectando activos, sistemas y procesos para lograr mayor confiabilidad y productividad.

Eficiencia del sistema: aprovechar al máximo cada conexión mediante la orquestación con IA que integra ecosistemas de energía, infraestructura e industria.

El lanzamiento tuvo lugar en el evento One Univers el 28 de octubre, con la presencia de Tan Kiat How, Ministro de Estado Superior del Ministerio de Desarrollo Digital e Información, quien subrayó el compromiso de Singapur con el fomento de una estrecha colaboración público-privada para impulsar la innovación digital y la inteligencia artificial.

Michael Ding, Director Ejecutivo Global de Univers, añadió: "La IA y el IoT alcanzan su máximo potencial cuando se apoyan en sólidas alianzas. IAL aúna la experiencia de la industria y la academia para transformar la innovación en una ventaja competitiva para las empresas".

En un entorno empresarial donde la adopción digital por sí sola ya no basta, IAL aprovecha la estrecha colaboración con sus socios para incubar soluciones a desafíos empresariales reales, transformando conceptos de IA e IoT en soluciones escalables y comercialmente viables. Las empresas obtienen una toma de decisiones más ágil, mayor agilidad operativa y una ventaja competitiva sostenible gracias a este enfoque deñl ecosistema único.

Univers fue recientemente incluida como líder en el último Cuadrante Mágico de Gartner, Inc. para Plataformas Globales de IoT Industrial, lo que refleja su sólida capacidad de ejecución y una clara visión estratégica, y se destacó por su fortaleza en alianzas estratégicas que combinan una profunda experiencia en el sector con tecnología de vanguardia.

Esto se evidencia en el valor que aporta cada socio de IAL:

AMD: Inteligencia artificial segura y en tiempo real en el borde para operaciones distribuidas de misión crítica.

"AMD colabora con Univers en la IAL para acelerar la innovación y demostrar las ventajas de la computación heterogénea para potenciar la IA en el borde y permitir que las empresas operen de forma más inteligente, rápida y segura a gran escala", declaró Yousef Khalilollahi, vicepresidente corporativo y director general de Embedded Business Group

Microsoft: Optimización de la infraestructura y las operaciones mediante plataformas integradas de IA y nube.

"Esta colaboración acelera la transformación digital de las empresas al llevar soluciones inteligentes basadas en IA desde su concepción hasta su impacto en el mundo real", afirmó Saj Kumar, líder regional de negocios para el sector manufacturero de Microsoft.

NUS: Desarrollar talento en IA preparado para el futuro y conectar la investigación con aplicaciones empresariales del mundo real.

"Esta colaboración refleja el compromiso de NUS con la creación de sólidas alianzas entre la industria y la academia que preparen a nuestros estudiantes para prosperar en la era de la IA. A través del Laboratorio de IA de Impacto Global, nuestros estudiantes obtendrán experiencia práctica, mentoría y oportunidades para aplicar sus conocimientos a la resolución de desafíos del mundo real, contribuyendo así a formar a la próxima generación de talento preparado para la IA", afirmó el profesor Bernard Tan, vicerrector sénior de Educación de Pregrado de la Universidad Nacional de Singapur.

Las empresas que buscan diferenciarse en mercados dinámicos deben aprovechar los motores de innovación impulsados por alianzas. El Laboratorio de IA de Impacto Global ofrece precisamente eso: transforma conceptos en soluciones escalables y operativas.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/univers-lanza-el-primer-laboratorio-de-ia-de-impacto-global-en-colaboracion-con-amd-microsoft-y-nus-302601235.html