(Información remitida por la empresa firmante)

- La Universidad de Monash y ClinChoice forjan una alianza estratégica para acelerar el desarrollo clínico de terapias innovadoras

MELBOURNE, Australia, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad de Monash y ClinChoice Inc., una organización líder mundial de investigación clínica por contrato (CRO) centrada en terapias innovadoras, anunciaron hoy una alianza estratégica diseñada para acelerar los ensayos clínicos de fase temprana y acercar las innovaciones y descubrimientos revolucionarios en el ámbito de la salud a los pacientes de todo el mundo.

Cada organización aporta fortalezas distintivas a la innovación en el sector de la salud, y ambas comparten un claro compromiso con la mejora de la salud y el bienestar de los pacientes en todo el mundo.

Monash es una de las 50 mejores universidades de todo el mundo, y la universidad más grande de Australia, con presencia global en el Indo-Pacífico, Europa y Estados Unidos.

La Universidad también forma parte de la mayor red de ensayos clínicos de Australia, que abarca cinco importantes servicios de salud afiliados con más de 7.000 camas hospitalarias y una red nacional de más de 3.000 médicos de cabecera. Los ensayos liderados por la Universidad de Monash representan aproximadamente una cuarta parte de toda la actividad de ensayos clínicos en Australia, llegando a una población de pacientes de 4,5 millones de personas.

Esta colaboración combina la excelencia en investigación y el ecosistema clínico de la Universidad de Monash, reconocidos internacionalmente, con las capacidades globales de desarrollo, regulación y ciencia de datos de ClinChoice para respaldar la investigación de alta calidad centrada en el paciente en toda Australia y en el panorama internacional de la investigación. Se hará especial hincapié en acelerar el desarrollo clínico en fase temprana y en llevar terapias innovadoras a los pacientes con mayor rapidez.

"En Monash estamos firmemente comprometidos con la creación de alianzas estratégicas que impulsen nuestro impacto y aprovechen nuestra experiencia en investigación e innovación sanitaria", declaró la profesora Robyn Ward AM, vicerrectora adjunta de Investigación y Emprendimiento. "Nos enorgullece colaborar con ClinChoice. Al combinar nuestra excelencia investigadora con su capacidad global, podemos ofrecer nuevas terapias y tecnologías a los pacientes, al tiempo que fortalecemos la colaboración entre nuestros talentosos investigadores y el sector biotecnológico mundial".

"Nos sentimos honrados de formalizar esta alianza con la Universidad de Monash, una institución de prestigio mundial a la vanguardia de la ciencia farmacéutica", afirmó Kevin Xu, presidente y consejero delegado de ClinChoice. "Esta colaboración es una clara muestra de la misión de ClinChoice de impulsar la innovación mediante alianzas académicas y clínicas".

"Al combinar nuestra experiencia global en desarrollo con la excelencia investigadora de Monash, impulsaremos la investigación clínica de una manera aún más eficiente y eficaz, lo que permitirá que las nuevas terapias lleguen a los pacientes con mayor rapidez", añadió Kerry Dyson, presidenta de Operaciones Clínicas Internacionales de ClinChoice.

Acerca de la Universidad deMonash

La Universidad de Monash es una de las universidades australianas más destacadas en investigación y un referente mundial en ciencias farmacéuticas y farmacología.

La universidad figura entre las 50 mejores del mundo en los rankings QS World University Rankings 2026, QS Sustainability Rankings 2026 y US News & World Report (USNWR) Best Global Universities Rankings 2025-26. Monash goza de una reputación internacional de excelencia en investigación y traslación en el ámbito de la salud, y ocupa el tercer puesto a nivel internacional en Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, y el cuarto en Farmacia y Farmacología.

A través de su Instituto Monash de Ciencias Farmacéuticas (MIPS), de renombre mundial, Monash impulsa innovaciones revolucionarias desde la identificación de dianas terapéuticas hasta el desarrollo preclínico y traslacional. Constantemente clasificada entre las mejores instituciones del mundo en farmacia y farmacología, Monash desempeña un papel fundamental en el avance de nuevas terapias al integrar la ciencia básica con una sólida colaboración con la industria para traducir la investigación en resultados reales para la atención médica.

La universidad alberga el Complejo Tecnológico de Monash, que reúne a investigadores, socios de la industria e instalaciones de primer nivel para impulsar la colaboración y la innovación, creando oportunidades comerciales y brindando beneficios significativos para las comunidades.

Acerca de ClinChoice

ClinChoice es una CRO global especializada en ensayos clínicos que colabora con empresas farmacéuticas y biotecnológicas para transformar la innovación científica en un impacto clínico. Con más de 30 años de experiencia y operaciones en más de 15 países de Norteamérica, Europa e Indo/Asia-Pacífico, ClinChoice aporta una profunda experiencia terapéutica en hematología/oncología, inmunología e inflamación (I&I), cardiometabolismo y SNC. Tras haber realizado más de 3.000 estudios a nivel mundial, ClinChoice cuenta con una sólida trayectoria de colaboración con empresas biofarmacéuticas en todo el mundo, llevando a cabo programas tanto en fases tempranas como avanzadas con rapidez, calidad e innovación.

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