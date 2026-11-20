(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 20 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- La Universidad Sun Yat-sen (SYSU) conmemoró el 160º aniversario de su enseñanza médica durante un foro celebrado en Guangzhou el 8 de noviembre. Con unos orígenes que se remontan a la fundación de la Escuela de Medicina Boji en el año 1866, la SYSU ha evolucionado a lo largo de estos 160 años, pasando de ser pionera en la educación médica moderna en China a convertirse en un centro de referencia mundial para la investigación médica, la innovación sanitaria y el desarrollo de talento.

En la actualidad, la estructura médica de la SYSU se sustenta en seis facultades especializadas y diez hospitales afiliados. Estas instituciones respaldan un sólido proceso de descubrimiento, innovación clínica y transferencia tecnológica.

Durante el foro de aniversario, la SYSU presentó 160 innovaciones emblemáticas que abarcan dispositivos médicos de alta gama, diagnóstico in vitro, fármacos innovadores, biofabricación y otras tecnologías de vanguardia. Entre los hitos destacados se incluyen estrategias de tratamiento de precisión para el cáncer colorrectal y gástrico; un enfoque pionero de inmunoterapia para el carcinoma nasofaríngeo —que dio lugar al primer ensayo clínico original publicado en A Cancer Journal for Clinicians desde la fundación de dicha revista—; y una tecnología de análisis de metilación del ADN en orina que permite la detección no invasiva del cáncer de vejiga.

Las innovaciones pusieron de manifiesto cómo la universidad está impulsando la traslación de descubrimientos científicos hacia aplicaciones clínicas e industriales. En los últimos años, la SYSU ha generado un valor superior a los 2.000 millones de yuanes (RMB) mediante la transferencia de tecnología, gracias a avances en oncología, oftalmología, enfermedades metabólicas y el desarrollo de fármacos antitumorales. Aprovechando este impulso, la universidad ha invitado a socios del sector a colaborar en el avance del desarrollo, la comercialización y la adopción de estas innovaciones.

Más allá de la investigación, la SYSU aborda activamente los desafíos de la salud global. Sus innovadores métodos de control del mosquito Aedes ofrecen nuevas herramientas contra el dengue y las enfermedades transmitidas por vectores, mientras que sus programas de asistencia médica, consolidados desde hace tiempo, siguen reforzando la prestación de servicios sanitarios y la formación en Ghana, Guinea Ecuatorial y Etiopía.

La colaboración global sigue siendo un eje central de la estrategia de SYSU, que mantiene alianzas activas con instituciones de élite como la Universidad de Oxford, el Imperial College de Londres y la Universidad Nacional de Singapur. Cabe destacar que su Centro Internacional de Formación en Cirugía Robótica, creado en colaboración con la UC Berkeley, ha capacitado con éxito a 883 profesionales de la salud en todo el mundo.

En el foro con motivo del 160º aniversario, celebrado el 8 de noviembre, el presidente Tang Hongwu expuso la hoja de ruta de la SYSU para el futuro. De cara al futuro, la universidad dará prioridad a la reforma de la educación médica, a la investigación interdisciplinaria en ámbitos como la inteligencia artificial, las terapias celulares y génicas, y la prevención de enfermedades graves. Mediante el fortalecimiento de la colaboración internacional, la SYSU aspira a crear un centro médico internacional de primer nivel, capaz de ofrecer soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la salud a escala global.

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